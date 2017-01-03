Весенний пейзаж. Взгляд из противогаза ч.2

(начало)

Вашему вниманию репортаж из недалекого будущего, записки беженца, которому пришлось дрейфовать в фарватере решений безответственных политиков, превозносящих культ войны, избравших путь ядерного камикадзе.

11:17 мск. Оказавшись на улице, стал свидетелем омерзительной сцены. Вечно заставленный автомобилями двор, с разбитыми, годами, не ремонтируемыми ямами на нечищеных от гололеда дорогах, был непроезжим. Истеричные вопли и драки, не способных договориться друг с другом и разъехаться автовладельцев, парализовали движение. Брать на себя бессмысленную роль миротворца не стал, крикнув: «поспешите, или все здесь умрете!», отправился в сторону ближайшего ресторана, в котором был подвал с караоке. Однако, двери в заведение были блокированы. Напротив ресторана находилась элитная школа-гимназия, я ожидал, что родители кинутся в школу за своими несмышленышами, однако большинство из них просто не успели бы доехать до взрыва. Вспомнил о своей бывшей пассии, но тревога, щемящая сердце была быстро подавлена фатализмом, она в другом городе и вряд ли я ей мог чем-то помочь. Абонент был недоступен.

11:18 мск. Оценил направление вероятного взрыва и хода взрывной волны. Противник, очевидно, мог ударить по трем-четырем объектам в городе: военным сборочным производствам на КАМАЗе, выпускавшим спецтехнику для армии, расстояние до которых около 5-7 км. Второй вероятный объект - это здание ФСБ, где находились линии спецсвязи. До него приблизительно 15 км. Третий объект – гидроэлектростанция (ГЭС), удар по нему отрежет автомобильную и железнодорожную трассу на Казань. Нижнекамская ГЭС еще дальше, около 20 км, и, наконец, мэрия, неподалеку от которой располагалось здание городского Военкомата. От муниципальных чиновников, чья основная функция в мирное время – мешать динамичному, но стихийному развитию города, создавая бюрократические барьеры, толку не много, в случае начала военных действий командование переходило к силовикам – военным. Выходило, что потенциальное падение боеголовки между мэрией и военкоматом представляло наибольшую угрозу. До них около километра. Из-за земельных бюрократических войн, длящихся десятилетиями, когда кланы авторитетных бизнесменов, сросшихся с чиновниками и силовиками, подсиживая и оттесняя друг друга, не могли поделить лакомые куски земли, центр города оставался незастроенным и представлял собой обширный пустырь. Взрывная волна, почти не встречая препятствий, могла превратить в руины мой жилой дом и засыпать обломками здание ресторана. Идея провести время на вечеринке Апокалипсиса в годовщину очередного Дня рождения фюрера и внезапно воскресшего Рейха, распевая песни про «…треснул мир напополам» и прочий декадентский репертуар, в надежде, что спасатели откопают, вызвала горькую усмешку. Туда мне путь заказан. Хотя пиво, техника и философия у немцев всегда были на уровне…

11:19 мск. Первые ракеты уже подлетали к целям на западе России, если не были сбиты средствами ПВО, поэтому я решил укрыться в расположенном рядом торговом центре, где многоэтажный культ потребления пускал корни в подземных этажах. Его расположение оставляло иллюзию, что взрывная волна не должна была сильно навредить зданию обломками соседних высотных домов. Здесь же можно было купить продукты и лекарства. Кассы уже не работали, но я успел спуститься в подвал цокольного этажа. Попытки персонала запереть стеклянную дверь, заставили сязвить, чем бы они прикрывались, если бы ядерная война застала их в бане?

11:29 мск. Грохот от взрыва был приглушен стенами подвала, через несколько секунд я услышал звук осыпающегося стекла, ощутил слабую вибрацию от взрывной волны. Еще через несколько мгновений услышал второй взрыв, но вторую взрывную волну почти не почувствовал, вероятно, она расселась о препятствия - жилые дома, а эпицентр взрыва был дальше. Содрогнулся от мысли, сколько людей превратилось в тени на доске почета передовиков производства рядом со своими реальными фотографиями. Но понадеялся, что многие успели спастись в бомбоубежищах, которые есть едва ли не под каждым заводом.

12:02 мск. Апокалипсическая картина разрушений и смертей, которую мне рисовало воображение, ждала меня на поверхности. Подавляя чувство тошноты, все же пересилил себя и рискнул, закутавшись вторым слоем в старый плащ, выйти на улицу. Дома, находившиеся на проспекте Мира, старого мира, которого больше не существовало, в основном уцелели, за исключением высоток, на которых были разрушены верхние этажи. Полыхали пожары, сопровождаемые взрывами газа. На мощеном тротуаре валялись обломки строений, осколки стекла и потерянная кем-то вставная челюсть. По проспекту с сиренами плелись пожарные машины, объезжая и тараня брошенные автомобили и опустевшие автобусы. Недалеко от входа в магазин наткнулся на первый труп человека. Бедолагу убило обломками какой-то конструкции. Окинув беглым взглядом тело, увидел рядом с ним открытую сумку с противогазом. Отказываться от такой спасительной возможности было глупо. Схватив противогаз и надев его на себя, прошел тридцать метров до парковки автомобилей, верещавших нестройным хором какофонических звуков сигнализаций. На удивление, мой автомобиль оказался цел. Вернувшись в обезлюдевший магазин, стоявший без стекол с баррикадами из сваленных на пол товаров и стеллажей, я решил набрать себе паек из круп, консервов, макарон, муки, воды. В полуразрушенной аптеке планировал собрать с витрины антибиотики, бинты, антисептики, йод, обезболивающие, перчатки, маски и вернутся в подвал. Но подумав, что это мародерство, за которое могут пристрелить на месте в военное время, а продукты, скорее всего, уже заражены, воздержался от опрометчивых поступков. Моральная дилемма, что важнее в экстремальной ситуации – инстинкт самосохранения или иллюзия спасения с утратой человеческого облика, разрешилась.

(продолжение скоро на нашем сайте...)