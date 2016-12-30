Весенний пейзаж. Взгляд из противогаза

Идентификация за воротником

Погружение в атмосферу войны, усиление милитаристских тенденций в общественных настроениях, которые мы ощущаем в последние два года и в нашей стране и на Западе, невольно заставляют задуматься, что нас ждет, если гибридная информационная война перейдет в реальное противостояние? В Германии, опрос граждан показал, что 30 % населения реально опасаются войны. Если «ястребы» и «партия войны», бряцающие оружием в пропагандистских целях, все же возьмут верх над здравомыслящими миролюбивыми силами. В СССР во времена правления Юрия Андропова мои уроки прерывались звонками учебной тревоги и нас организованно выводили в подвал школы. Я помню как мне и моим одноклассникам под воротник школьной формы пришивали бирки с фамилией, адресом и группой крови, что нас тогда сильно забавляло, как и пасмурные лица педагогов, которые не объясняли нам до конца причин происходящего. Казалось бы, те времена, вместе с мифами и страхами «холодной войны» канули в лету, но современные новости, неизбежно воскрешают эти полустертые воспоминания.

Количество ракет и ядерных боеголовок, имеющихся у потенциальных противников достаточно велико, чтобы Набережные Челны стали целью ракетной атаки. КАМАЗ, лишь на бумаге и не выпускает больше продукцию для Минобороны, чтобы не попасть под санкции, но это формальность. Часть подразделений, занятых оборонной тематикой, например «Ремдизель», выведенных из под его юрисдикции, находятся по соседству с ним, а НТЦ – конструкторский центр, разрабатывает шасси для ракетоносцев. Идеальная мишень.

Итак, предположим, что на выборах за океаном к власти пришли силы, которые устранили недееспособного демократически избранного президента и решили нанести «решающий» превентивный удар по нашей стране. Недавно, Хилари Клинтон в пылу предвыборных дебатов проговорилась, что президенту необходимо в течение 4 минут принять решение о ядерном ударе. Вашему вниманию репортаж из недалекого будущего, записки беженца, которому пришлось дрейфовать в фарватере решений безответственных политиков, превозносящих культ войны, избравших путь ядерного камикадзе.

Попытка социальной антиутопии

20 апреля 2017 года…

11:10 мск.

Внезапно, типичный полуденный гул работающего города прервали истошные звуки сирен. Из громкоговорителей, половина которых была в неисправном состоянии после резких перепадов температур зимой, раздались объявления. Половину слов было нельзя разобрать, так как динамики искажали речь и глухой голос диктора шепелявил, - помехи скрадывали целые фрагменты фраз. «...фоздушная трревога! Фсе в укррытие!» - раздирал воздух сердитый, словно простуженный голос диктора. Большинство горожан не поняли, о чем идет речь, подумав, что это учения. Те же, у кого было включено радио, ТВ или Интернет с холодеющим сердцем осознали, что тревога не учебная.

11:12 мск. Стояла чудесная весенняя солнечная погода. Тревога застала меня дома, где я дописывал очередную статью для сайта. Лихорадочно вспоминая, чему меня учили в школе и Университете на уроках Начальной военной подготовки и курсах медицины, которые я не прогулял, схватил паспорт, теплые вещи, аптечку, телефон, планшет, продукты из холодильника, и задался вопросом: «куда бежать?» Большинство денег на банковской карте, до ближайшего банкомата 10 минут, до автомобиля 5 минут, но бензина хватит лишь на 70 км. Где ближайшее бомбоубежище, расположение которого было засекречено военной тайной? Оповещать об этом должны Управляющие компании, но эти расторопны лишь в сборе средств с жильцов за не оказанные услуги, телефонные линии заняты, сайты не обновляются. Пришел к выводу, что не стоит терять время.

11:14 мск. Зашел в Интернет на сайт местного МЧС, чтобы справиться о ближайшем бомбоубежище, но сайт «лег», вероятно, от хакерской атаки, либо от лавины запросов. Местное ТВ и радио также ничего не сообщали, видимо, до них не успели оперативно довести информацию, либо сотрудники в панике эвакуировались. Учитывая наши традиционные «авось» и разгильдяйство, пробормотав: «Не готовы мы к войне! Кто же к такому подготовится заранее, кроме агрессора…» решил спуститься в подвал. Перед выходом из квартиры перекрыл газ, воду и электричество.

11:15 мск. Выйдя в парадное, (на нашем диалекте подъезд) услышал топот спускающихся по лестнице немногочисленных, оперативно сориентировавшихся соседей. Женщины были в слезах, но молча несли на руках ничего не понимающих детей, мужчины угрюмо тащили тюки. Вспомнил, что время подлета крылатых ракет из Европы до Москвы от 4 до 10 минут. От Москвы до Набережных Челнов еще тысяча километров на восток, значит, есть в запасе около 10-15 минут. В вечно застревающий лифт решил не садиться и устремился вниз по лестнице. Бежать с верхних этажей, натыкаясь на медленных пожилых людей, волочащих свой скарб и женщин с детьми, быстро не получалось. Никто из опрошенных соседей не знал, где ближайшее убежище.

(продолжение скоро на нашем сайте...)