Весенний пейзаж. Взгляд из противогаза

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Сегодня в новостях:
31 декабря в 09:29
ГИБДД Челнов предупреждает о перекрытии дорог
ГИБДД Челнов предупреждает о перекрытии дорог

Инспекторы советуют оставить личные автомобили на стоянке и отправиться на главную елку на автобусе.

30 декабря в 12:04
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников

23-летний парень решил купить себе новую форму, а в итоге остался без денег.

30 декабря в 10:03
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища

Снимать решили у Арского кладбища. Всех желающих ждут сегодня, 30 декабря, в 12:00 на Ершова перед входом на кладбище. Просят прийти и сотрудников банков.

30 декабря в 09:55
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада

Улицы и дворы в Набережных Челнах  погрязли в снежной каше. Погодные условия заставляют дорожные службы в эти дни работать в усиленном режиме.
30 декабря в 09:45
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ

Екатерина Банцырева из Набережных Челнов заняла первое место в конкурсе на звание самой очаровательной сотрудницы МЧС в Татарстане. Голосование проходило на сайте Womans day.
30 декабря в 09:37
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя

В «Народный контроль» поступили 224 жалобы о незаконных продажах алкоголя. Реальных фактов торговли спиртным без лицензий было 11, «фанфуриками» — 36, ночью — 56.

30 декабря в 08:31
В Челнах изменят устав города
В Челнах изменят устав города

Публичные слушания пройдут после праздников.

29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы

1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00. 

29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины

Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.

29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда  вызвали и врачей из Казани.

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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
Правда

Индекс правды: 86%
Проголосовало: 83

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
31 декабря 2016г. 17:44

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Выпуск 50 от 29 декабря 2016 г.
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Весенний пейзаж. Взгляд из противогаза

Весенний пейзаж. Взгляд из противогаза

Идентификация за воротником

Погружение в атмосферу войны, усиление милитаристских тенденций в общественных настроениях, которые мы ощущаем в последние два года и в нашей стране и на Западе, невольно заставляют задуматься, что нас ждет, если гибридная информационная война перейдет в реальное противостояние? В Германии, опрос граждан показал, что 30 % населения реально опасаются войны. Если «ястребы» и «партия войны», бряцающие оружием в пропагандистских целях, все же возьмут верх над здравомыслящими миролюбивыми силами. В СССР во времена правления Юрия Андропова мои уроки прерывались звонками учебной тревоги и нас организованно выводили в подвал школы. Я помню как мне и моим одноклассникам под воротник школьной формы пришивали бирки с фамилией, адресом и группой крови, что нас тогда сильно забавляло, как и пасмурные лица педагогов, которые не объясняли нам до конца причин происходящего. Казалось бы, те времена, вместе с мифами и страхами «холодной войны» канули в лету, но современные новости, неизбежно воскрешают эти полустертые воспоминания.

Количество ракет и ядерных боеголовок, имеющихся у потенциальных противников достаточно велико, чтобы Набережные Челны стали целью ракетной атаки. КАМАЗ, лишь на бумаге и не выпускает больше продукцию для Минобороны, чтобы не попасть под санкции, но это формальность. Часть подразделений, занятых оборонной тематикой, например «Ремдизель», выведенных из под его юрисдикции, находятся по соседству с ним, а НТЦ – конструкторский центр, разрабатывает шасси для ракетоносцев. Идеальная мишень.

Итак, предположим, что на выборах за океаном к власти пришли силы, которые устранили недееспособного демократически избранного президента и решили нанести «решающий» превентивный удар по нашей стране. Недавно, Хилари Клинтон в пылу предвыборных дебатов проговорилась, что президенту необходимо в течение 4 минут принять решение о ядерном ударе. Вашему вниманию репортаж из недалекого будущего, записки беженца, которому пришлось дрейфовать в фарватере решений безответственных политиков, превозносящих культ войны, избравших путь ядерного камикадзе.

Попытка социальной антиутопии

20 апреля 2017 года…

11:10 мск.

Внезапно, типичный полуденный гул работающего города прервали истошные звуки сирен. Из громкоговорителей, половина которых была в неисправном состоянии после резких перепадов температур зимой, раздались объявления. Половину слов было нельзя разобрать, так как динамики искажали речь и глухой голос диктора шепелявил, - помехи скрадывали целые фрагменты фраз. «...фоздушная трревога! Фсе в укррытие!» - раздирал воздух сердитый, словно простуженный голос диктора. Большинство горожан не поняли, о чем идет речь, подумав, что это учения. Те же, у кого было включено радио, ТВ или Интернет с холодеющим сердцем осознали, что тревога не учебная.

11:12 мск. Стояла чудесная весенняя солнечная погода. Тревога застала меня дома, где я дописывал очередную статью для сайта. Лихорадочно вспоминая, чему меня учили в школе и Университете на уроках Начальной военной подготовки и курсах медицины, которые я не прогулял, схватил паспорт, теплые вещи, аптечку, телефон, планшет, продукты из холодильника, и задался вопросом: «куда бежать?» Большинство денег на банковской карте, до ближайшего банкомата 10 минут, до автомобиля 5 минут, но бензина хватит лишь на 70 км. Где ближайшее бомбоубежище, расположение которого было засекречено военной тайной? Оповещать об этом должны Управляющие компании, но эти расторопны лишь в сборе средств с жильцов за не оказанные услуги, телефонные линии заняты, сайты не обновляются. Пришел к выводу, что не стоит терять время.

11:14 мск. Зашел в Интернет на сайт местного МЧС, чтобы справиться о ближайшем бомбоубежище, но сайт «лег», вероятно, от хакерской атаки, либо от лавины запросов. Местное ТВ и радио также ничего не сообщали, видимо, до них не успели оперативно довести информацию, либо сотрудники в панике эвакуировались. Учитывая наши традиционные «авось» и разгильдяйство, пробормотав: «Не готовы мы к войне! Кто же к такому подготовится заранее, кроме агрессора…» решил спуститься в подвал. Перед выходом из квартиры перекрыл газ, воду и электричество.

11:15 мск. Выйдя в парадное, (на нашем диалекте подъезд) услышал топот спускающихся по лестнице немногочисленных, оперативно сориентировавшихся соседей. Женщины были в слезах, но молча несли на руках ничего не понимающих детей, мужчины угрюмо тащили тюки. Вспомнил, что время подлета крылатых ракет из Европы до Москвы от 4 до 10 минут. От Москвы до Набережных Челнов еще тысяча километров на восток, значит, есть в запасе около 10-15 минут. В вечно застревающий лифт решил не садиться и устремился вниз по лестнице. Бежать с верхних этажей, натыкаясь на медленных пожилых людей, волочащих свой скарб и женщин с детьми, быстро не получалось. Никто из опрошенных соседей не знал, где ближайшее убежище.      

(продолжение скоро на нашем сайте...)

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