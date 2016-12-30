Весенний пейзаж. Взгляд из противогаза

Идентификация за воротником
Погружение в атмосферу войны, усиление милитаристских тенденций в общественных настроениях, которые мы ощущаем в последние два года и в нашей стране и на Западе, невольно заставляют задуматься, что нас ждет, если гибридная информационная война перейдет в реальное противостояние? В Германии, опрос граждан показал, что 30 % населения реально опасаются войны. Если «ястребы» и «партия войны», бряцающие оружием в пропагандистских целях, все же возьмут верх над здравомыслящими миролюбивыми силами. В СССР во времена правления Юрия Андропова мои уроки прерывались звонками учебной тревоги и нас организованно выводили в подвал школы. Я помню как мне и моим одноклассникам под воротник школьной формы пришивали бирки с фамилией, адресом и группой крови, что нас тогда сильно забавляло, как и пасмурные лица педагогов, которые не объясняли нам до конца причин происходящего. Казалось бы, те времена, вместе с мифами и страхами «холодной войны» канули в лету, но современные новости, неизбежно воскрешают эти полустертые воспоминания.
Количество ракет и ядерных боеголовок, имеющихся у потенциальных противников достаточно велико, чтобы Набережные Челны стали целью ракетной атаки. КАМАЗ, лишь на бумаге и не выпускает больше продукцию для Минобороны, чтобы не попасть под санкции, но это формальность. Часть подразделений, занятых оборонной тематикой, например «Ремдизель», выведенных из под его юрисдикции, находятся по соседству с ним, а НТЦ – конструкторский центр, разрабатывает шасси для ракетоносцев. Идеальная мишень.
Итак, предположим, что на выборах за океаном к власти пришли силы, которые устранили недееспособного демократически избранного президента и решили нанести «решающий» превентивный удар по нашей стране. Недавно, Хилари Клинтон в пылу предвыборных дебатов проговорилась, что президенту необходимо в течение 4 минут принять решение о ядерном ударе. Вашему вниманию репортаж из недалекого будущего, записки беженца, которому пришлось дрейфовать в фарватере решений безответственных политиков, превозносящих культ войны, избравших путь ядерного камикадзе.
Попытка социальной антиутопии
20 апреля 2017 года…
11:10 мск.
Внезапно, типичный полуденный гул работающего города прервали истошные звуки сирен. Из громкоговорителей, половина которых была в неисправном состоянии после резких перепадов температур зимой, раздались объявления. Половину слов было нельзя разобрать, так как динамики искажали речь и глухой голос диктора шепелявил, - помехи скрадывали целые фрагменты фраз. «...фоздушная трревога! Фсе в укррытие!» - раздирал воздух сердитый, словно простуженный голос диктора. Большинство горожан не поняли, о чем идет речь, подумав, что это учения. Те же, у кого было включено радио, ТВ или Интернет с холодеющим сердцем осознали, что тревога не учебная.
11:12 мск. Стояла чудесная весенняя солнечная погода. Тревога застала меня дома, где я дописывал очередную статью для сайта. Лихорадочно вспоминая, чему меня учили в школе и Университете на уроках Начальной военной подготовки и курсах медицины, которые я не прогулял, схватил паспорт, теплые вещи, аптечку, телефон, планшет, продукты из холодильника, и задался вопросом: «куда бежать?» Большинство денег на банковской карте, до ближайшего банкомата 10 минут, до автомобиля 5 минут, но бензина хватит лишь на 70 км. Где ближайшее бомбоубежище, расположение которого было засекречено военной тайной? Оповещать об этом должны Управляющие компании, но эти расторопны лишь в сборе средств с жильцов за не оказанные услуги, телефонные линии заняты, сайты не обновляются. Пришел к выводу, что не стоит терять время.
11:14 мск. Зашел в Интернет на сайт местного МЧС, чтобы справиться о ближайшем бомбоубежище, но сайт «лег», вероятно, от хакерской атаки, либо от лавины запросов. Местное ТВ и радио также ничего не сообщали, видимо, до них не успели оперативно довести информацию, либо сотрудники в панике эвакуировались. Учитывая наши традиционные «авось» и разгильдяйство, пробормотав: «Не готовы мы к войне! Кто же к такому подготовится заранее, кроме агрессора…» решил спуститься в подвал. Перед выходом из квартиры перекрыл газ, воду и электричество.
11:15 мск. Выйдя в парадное, (на нашем диалекте подъезд) услышал топот спускающихся по лестнице немногочисленных, оперативно сориентировавшихся соседей. Женщины были в слезах, но молча несли на руках ничего не понимающих детей, мужчины угрюмо тащили тюки. Вспомнил, что время подлета крылатых ракет из Европы до Москвы от 4 до 10 минут. От Москвы до Набережных Челнов еще тысяча километров на восток, значит, есть в запасе около 10-15 минут. В вечно застревающий лифт решил не садиться и устремился вниз по лестнице. Бежать с верхних этажей, натыкаясь на медленных пожилых людей, волочащих свой скарб и женщин с детьми, быстро не получалось. Никто из опрошенных соседей не знал, где ближайшее убежище.
(продолжение скоро на нашем сайте...)
Комментарии посетителей
грамотно разложил, по полочкам. Плюс Минниханову и руководству республики за привлекаемые средства в...
Тайота!? Что за автомобиль?
Малышам-то нафига мозги пудрить политикой?! Дед Мороз должен быть со снегуркой, а не в партии ЕР. Может, он ещё...
Для пешеходов и мам с колясками прохода вообще нет. Считай, сиди дома до апреля. Так всегда было, и вряд ли...
Комментировали молодык люди, которые не в курсе прошлого. А в прошлом проект кладбища с крематорием....
В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда,...
Пока бабаи будут принимать решения, как жить остальным, включая самых молодых, 70% талантливой молодёжи...
“Обсудили накануне в мэрии на совете старейшин.” Мы где то выбирали совет старейшин?
А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
Тема необходимости строительства крематория обсуждается уже много лет. Люди хотели бы иметь выбор: 1)...
Бывших ментов не бывает.. Ему можно объявить благодарность -в предверии чемпионата он нашел такую дыру в...
Спасибо вам, внимательные читатели. Действительно была допущена ошибка - не миллионов, а миллиардов,...
4,6 млрд
Скорее всего, СМИ что-то там не дослушали. Деньги действительно смешные на такую толпу народа.
Провальный фронт «полковника» Магдеева Мэр Набережных Челнов выдает проигрыши за победы и присваивает...
“...должен вернуть свыше 4,6 миллионов рублей 38 063 вкладчикам...” - 4600000 / 38063 , получаем 120 руб. 85 копеек на вкладчика...
А зачем туда бежать в первый же день? Если можно в течение трёх месяцев спокойно забрать свою страховую...
пишите в суд не кого не слушайте они за то что говорят деньги получают а когда банки признают банкротами хрен...
Ну требуйте - ваше право. У нас гражданское общество. У тех, с кого требуют, тоже есть право - на эти требования...
Рифнур, Вы бредите ? Почему по 10% а не по 9% или не по 11%? А с остатков эти 10 % - это сколько в абсолютных цифрах? А...