ВИЧ-инфицированная челнинка сможет усыновить сироту

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03 мая в 16:05
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей

Двое родителей и пятимесячная девочка на попутном автомобиле до приезда “скорой” уехали в Апастовскую ЦРБ. Так как ребенок был в крайне тяжелом состоянии, он умер до приезда в больницу.

03 мая в 15:45
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»

В Альметьевске женщина продала 4 резервные карты ГСМ, выданные для заправки “скорых” в экстренных случаях, к примеру, при незапланированных выездах. Деньги она оставила себе.

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03 мая в 14:16
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент

Молодого человека из Казани отнесли в тень, где находятся лавки с сувенирами. На место вызвали “скорую помощь”.

03 мая в 11:11
Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка
Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка

9 мая в 14.30 на площади Азатлык начнется сбор и построение полка.

03 мая в 10:57
Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы
Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы

5 мая специалисты ответят на вопросы по пенсионному обеспечению ветеранов. В этот день, с 9.00 до 15.00 будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27.

03 мая в 10:51
В Челнах завершился отопительный сезон
В Челнах завершился отопительный сезон

В скором времени коммунальщики приступят к опрессовке тепловых сетей.

03 мая в 10:22
Поликлиники и больницы Челнов будут работать в праздничные дни – 8, 9 мая
Поликлиники и больницы Челнов будут работать в праздничные дни – 8, 9 мая

Вызвать врача на дом можно с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.
03 мая в 10:17
Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД
Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД

На одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД. Такие данные были получены в результате исследования «ШТРАФоопасные» и «ШТРАФобезопасные» регионы России.

03 мая в 10:12
В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов
В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов

Согласно опубликованным данным, максимальная сумма контракта составит 15,9 млн рублей, на которые будет приобретено 1164 аппарата, из которых 212 цифровые.

03 мая в 08:42
Челнинцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток
Челнинцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток

Сразу несколько жалоб появились в системе “Народный контроль” за эти дни.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск №16 от 26 апреля 2017 г.
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ВИЧ-инфицированная челнинка сможет усыновить сироту

ВИЧ-инфицированная челнинка сможет усыновить сироту

Впервые информацию о том, что в России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей, мы получили не из официальных источников, а от челнинки, которая много лет безуспешно пыталась стать приемной мамой.

Елена Ганеева (имя изменено) родилась и выросла в многодетной семье в Казани. В 80-е годы, после того, как семью с тремя своими и двумя приемными детьми оставил отец, они переехали в Набережные Челны. По словам Елены, маме предложили хорошую работу в одной из больниц города.

– Денег у нас было немного, поэтому после школы я, учась в техникуме, начала работать, – продолжила женщина. – Сменила множество профессий: продавца, санитарки, уборщицы в детском саду. Замуж вышла рано, в 19 лет, хотелось защиты и заботы. Родила двух сыновей, мы с мужем прожили вместе 18 лет.

Озвучили диагноз

О своем диагнозе «ВИЧ» Елена узнала в конце 2010 года, когда во время третьей беременности сдавала стандартные анализы в поликлинике.

– Как сейчас помню: я была на работе, мне позвонили из женской консультации и по телефону попросили еще раз сдать анализы, мол, кровь показала, что у меня ВИЧ, – вспоминала челнинка. – Я даже сразу не поняла, что это такое. Залезла в интернет, а там такие ужасы про СПИД написаны, что стало еще хуже. Самое страшное, что я побоялась звонить мужу – только одна мысль была в голове: где я могла заразиться? Решила пересдать анализы, а потом уже сообщать.

Повторный анализ показал, что у девушки ВИЧ. По словам Елены, это не стало для нее самым страшным. Оказалось, что ее мужу такой же диагноз поставили три месяца назад, а он ей об этом не сообщил.

Наглоталась таблеток

– Мы поговорили, супруг признался, что у него была сексуальная связь без презерватива с девушкой, когда он ездил в командировку. Тогда и заразился. Мне не сказал про диагноз, потому что испугался и уже понимал, что у меня тоже ВИЧ. Я была в шоке от такого предательства, – заплакала Елена. – Я – беременная уже несколько месяцев, он же знал, но молчал. После этого разговора решила покончить с собой. Наглоталась таблеток, спас муж – он пришел домой и вызвал «скорую». Был выкидыш – ребенка я потеряла. И больше уже детй иметь не могу.

Челнинка развелась с мужем. Сыновьям, которые в это время учились в другом городе, решили не сообщать о заболевании и причинах распада семьи.

Дайте на воспитание

– Все эти годы я очень аккуратно принимаю терапию, отношусь к своему диагнозу абсолютно спокойно. Рассказала обо всем детям и родителям, они меня поддерживают. У меня хорошо оплачиваемая работа, ничего не мешает жить полноценной жизнью, – продолжила женщина. – Только чувствую себя немного одинокой. Сыновья выросли, живут в другом городе, внуков пока нет. Несколько лет назад я решила взять ребенка из детского дома, но мне отказали – людям с ВИЧ детей на воспитание не дают.

Елена несколько лет писала письма во все инстанции, говорила о том, что хочет усыновить ребенка с ВИЧ – таких в семьи очень редко берут, но толку не было. Женщина поддержала петицию организации «Е.В.А.- Единство. Вера. Активность», которые обратились в правительство с просьбой разрешить им становиться усыновителями и опекунами.

Потом ей пришло письмо из Минздрава РФ. В нем говорилось, что ВИЧ-инфицированные россияне, наравне со здоровыми, при правильном лечении могут становиться приемными родителями и обеспечить ребенку счастливую семью. Уже разработан проект постановления правительства, регламентирующего процедуру усыновления детей.

Сможете стать мамой

Как мы узнали, соответствующий документ уже подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «В нем предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?» – цитирует «Коммерсант». Это и ряд других изменений в нормативные акты должны быть внесены не позднее второго квартала 2018 года.

Слезы наворачиваются

Конечно, мы не могли не поинтересоваться, что думают челнинцы по поводу усыновления детей людьми с ВИЧ. Мнения разделились.

Бизнесмен Дамир Хафизов:

Я против. Здоровых детей людям с ВИЧ давать нельзя – мало ли, вдруг заразят? И вообще, чаще всего этот диагноз ставится тем, кто вел не очень, будем говорить, праведный образ жизни. Чему они научат детей? В Татарстане осталось очень мало сирот, детдома закрываются, нужно отдавать детей самым достойным. Пусть меня закидают камнями, но людей со СПИД с трудом можно отнести к этой категории.

Начальник отдела опеки и попечительства Набережных Челнов Роза Гернер:

Среди моих знакомых есть семья с ВИЧ, я бы им доверила воспитание детей. Нам уже давно пора избавиться от стереотипов, что ВИЧ передается при общении, бытовых контактах. Это невозможно. Если человек хочет сделать ребенка-сироту счастливым, дать ему любящую семью, такая возможность должна быть предоставлена. Внесенные в закон поправки эту несправедливость исправят.

Врач-инфекционист Ильдар Галлямов:

Мы же не запрещаем людям с диабетом, астмой, хроническими заболеваниями почек, сердца становиться приемными родителями. Почему люди с ВИЧ должны подвергаться такой дискриминации – мне непонятно. Конечно, наркоману никто ребенка не даст, за всеми кандидатами у нас ведется строгий контроль, они проходят медкомиссию. У меня слезы наворачиваются на глаза, когда я вижу лица детей с ВИЧ, которых не хотят брать в семьи, а они ждут своих пап и мам. Теперь дождутся – родители с таким же диагнозом их возьмут, обеспечат необходимый уход и заботу. 

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Комментарии:


. 03.05.2017 12:19

какой жестокий этот Дамир Хафизов... и тупой. ему же говорят что можно отдать на усыновление больных спидом, а он несет бред здоровых детей нельзя отдавать

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