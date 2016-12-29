Виталий Большаков: «Меня в свое время «зацепили» слова директора вашей гостиницы «Татарстан»

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29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы

1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00. 

29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины

Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.

29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда  вызвали и врачей из Казани.
29 декабря в 10:45
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск.  Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.

29 декабря в 10:21
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку

Возле ТЦ “Омега” на проспекте Мира столкнулись Тайота и Лада Приора, затор образовался в направлении поселка ГЭС, сообщает наш читатель.

29 декабря в 10:14
Путин наградил Сергея Когогина орденом Почета
Путин наградил Сергея Когогина орденом Почета

Кроме того, указом президента почетные звания получили рихтовщик, слесарь, фрезеровщик КАМАЗа.

29 декабря в 08:57
Челнинец подозревается в покушении на убийство собственного сына
Челнинец подозревается в покушении на убийство собственного сына

Пенсионер попытался скрыться от гнева отпрыска на кухне, но тот продолжил преследование. Тогда отец схватил со стола нож и несколько ударил им в живот и спину сына.

29 декабря в 08:21
Крановый завод в Челнах выпустил корпоративный календарь на 2017 год (ФОТО)
Крановый завод в Челнах выпустил корпоративный календарь на 2017 год (ФОТО)

Несмотря на резонансное анонсирование, он получился более целомудренным - в нем приняли участие жена и супруга гендиректора НЧКЗ Марса Тимербулатова.

29 декабря в 08:18
Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154
Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154

17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы.

29 декабря в 08:07
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154

Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись  гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
Правда

Индекс правды: 85%
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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
29 декабря 2016г. 19:10

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 50 от 29 декабря 2016 г.
Автор:

Виталий Большаков: «Меня в свое время «зацепили» слова директора вашей гостиницы «Татарстан»

Виталий Большаков: «Меня в свое время «зацепили» слова директора вашей гостиницы «Татарстан»

Первое впечатление от отеля «НОГАЙ» - словно возвращаешься в стены родного Университета. Колонны, лестничные марши, высоченные потолки, книги и картины повсюду. Будто студенческая мечта спрятаться где-нибудь за гипсовой головой какого-нибудь философа до закрытия, а потом всю ночь бегать по длинным коридорам вдруг неожиданно сбылась. 

Думаю, что это впечатление не случайно, ведь «НОГАЙ» разместился в здании, где когда-то рождались книги. Известный как «Дом печати на Баумана» гостиничный комплекс является объектом культурного наследия республиканского значения. 

- В 30-х годах здание вмещало все существовавшие на тот момент казанские издательства, редакции газет и журналов, типографию, - рассказывает директор «Дома печати на Баумана» Виталий Большаков. - На лестничных площадках мы разместили экспозиции, связанные с тем временем, событиями здесь происходившими и людьми, которые здесь работали. 

- Виталий Владимирович, прошло едва полтора года с момента открытия, то есть здание совсем новое. Однако все выглядит законченным, продуманным до мелочей. Как вам это удалось? 

- Реставрация — это очень сложный процесс. Как строитель могу сказать, что строить с нуля в разы проще. Перед нами стояла задача сохранить исторический облик, архитектурные решения фасадов, оконные конструкции, парадные лестницы. Проблемы были серьезные, например, через подвал здания проходили городские коммуникации, подвал был полностью в воде. Но перед самым открытием мы решили пригласить и заселить в гостиницу журналистов — сами понимаете, мы шли на большой риск. Любые недочеты могли быть обнародованы. К счастью, критики мы не дождались. В целом всем понравилось у нас. 

- Журналистам, да и бизнесменам здесь созданы комфортные условия. Бесплатный вай-фай, конференц-зал... 

- Два конференц-зала. Один из них воссоздан по образу помещения, где собирался творческий клуб поэта имени Г. Тукая. По сохранившимся фотографиям воссоздали потолки, лепнину, оригинальный паркет. Второй современный оборудованный по последнему слову техники, с возможностью трансформации — то есть перегородками можно разделить его на три модуля. Есть еще переговорная комната. В номерах помимо бесплатного wifi – спутниковое телевидение с возможностью настройки любых — российских и зарубежных каналов, которые могут понадобиться. 

- Мы очень много говорим об истории, традициях, но если говорить о молодежи, чем отель привлекателен для нее? 

- Для молодых семей у нас предусмотрен детский пакет услуг и детская комната. Очень хорошо обставленная, детям есть чем там заняться. Вообще маленьким гостям уделяется особое внимание в отеле. Если заметили, возле стойки ресепшена даже лестница есть, чтобы они могли подниматься и общаться наравне со взрослыми. Что еще для молодежи... О месторасположении гостиницы я могу не говорить, вы и так знаете: улица Баумана — это сердце Казани. Думаю, наиболее привлекательна для молодых семей — ценовая политика. Стоимость стандартных номеров от 3100 рублей. 

- Как так могло получится, что гостиница в пяти минутах ходьбы от Кремля, имеет такой низкий прайс? 

- Цена соответствует трем звездам, присвоенным отелю. 

- Может быть, вам это польстит, но ваши номера тянут на четыре звезды как минимум. 

- Да, согласен. Был во многих отелях за рубежом, выбирал намеренно три звезды, чтобы понять, чему соответствовать. Так вот в Европе я не встретил ни одного трехзвездочного отеля такого уровня. Они и рядом не стоят. В отеле «НОГАЙ» все на порядок выше — начиная со свежего белья, полного комплекта полотенец и заканчивая персоналом, который мы тщательно подбирали и обучали с кадровыми специалистами из Москвы. 

- Тогда почему не четыре? 

- Однажды мне попалось на глаза интервью с директором вашей челнинской гостиницы «Татарстан», в котором он говорит такую фразу «Лучше быть первым среди трехзвездочных отелей, чем посредственностью среди четырехзвездных». Думаю, что именно этого принципа мы и придерживаемся, ставя перед нашим персоналом задачу, чтобы гости не просто останавливались у нас раз, но возвращались к нам снова и снова. 

- Получается? 

- Да, конечно. Даже тот факт, что гости просят забрать какие-то предметы из номеров на память уже о чем-то говорит. Если вы обратили внимание, в каждом номере на полке стоят книги — сборники стихов современных поэтов. Многие читают, потом звонят на ресепшн и спрашивают, можно ли забрать издание, купить его. Мы подсчитали расходы и решили, что можем себе позволить отдавать бесплатно, если буду такие просьбы. 

- Любопытно! На книги — да, обратили внимания, картины тоже необычные... 

- Картины в номерах — это репродукции известного казанского художника Ильяса Айдарова. Он известен тем, что это единственный живописец, который провел персональные выставки на международной космической станции! И вот одну из картин, которые там побывали, он преподнес нам в преддверии открытия отеля. Что интересно, на ней изображено здание нашего Дома печати на Баумана. 

- Давайте вернемся еще раз к привлекательности отеля для молодых челнинцев. Насколько я знаю, доступны у вас не только номера, но и ряд дополнительных услуг, крытая парковка, например? 

- Да, многоуровневый паркинг БАРАБУС на 270 парковочных мест. Сутки для гостей отеля стоят 200 рублей. Тоже наша гордость, потому что нам удалось построить таким образом, что с парковкой без труда справится даже неопытный водитель. Кроме паркинга в здании отеля расположен ресторан, собственная пивоварня — говорят, кстати, что у нас лучшее пиво в Казани. Есть спа, тренажерный зал, прачечная, мойка. Все эти услуги по средним, а иногда и ниже среднего ценам по Казани. Приезжайте в наш город, мы всегда рады гостям!

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