Виталий Большаков: «Меня в свое время «зацепили» слова директора вашей гостиницы «Татарстан»

Первое впечатление от отеля «НОГАЙ» - словно возвращаешься в стены родного Университета. Колонны, лестничные марши, высоченные потолки, книги и картины повсюду. Будто студенческая мечта спрятаться где-нибудь за гипсовой головой какого-нибудь философа до закрытия, а потом всю ночь бегать по длинным коридорам вдруг неожиданно сбылась.

Думаю, что это впечатление не случайно, ведь «НОГАЙ» разместился в здании, где когда-то рождались книги. Известный как «Дом печати на Баумана» гостиничный комплекс является объектом культурного наследия республиканского значения.

- В 30-х годах здание вмещало все существовавшие на тот момент казанские издательства, редакции газет и журналов, типографию, - рассказывает директор «Дома печати на Баумана» Виталий Большаков. - На лестничных площадках мы разместили экспозиции, связанные с тем временем, событиями здесь происходившими и людьми, которые здесь работали.

- Виталий Владимирович, прошло едва полтора года с момента открытия, то есть здание совсем новое. Однако все выглядит законченным, продуманным до мелочей. Как вам это удалось?

- Реставрация — это очень сложный процесс. Как строитель могу сказать, что строить с нуля в разы проще. Перед нами стояла задача сохранить исторический облик, архитектурные решения фасадов, оконные конструкции, парадные лестницы. Проблемы были серьезные, например, через подвал здания проходили городские коммуникации, подвал был полностью в воде. Но перед самым открытием мы решили пригласить и заселить в гостиницу журналистов — сами понимаете, мы шли на большой риск. Любые недочеты могли быть обнародованы. К счастью, критики мы не дождались. В целом всем понравилось у нас.

- Журналистам, да и бизнесменам здесь созданы комфортные условия. Бесплатный вай-фай, конференц-зал...

- Два конференц-зала. Один из них воссоздан по образу помещения, где собирался творческий клуб поэта имени Г. Тукая. По сохранившимся фотографиям воссоздали потолки, лепнину, оригинальный паркет. Второй современный оборудованный по последнему слову техники, с возможностью трансформации — то есть перегородками можно разделить его на три модуля. Есть еще переговорная комната. В номерах помимо бесплатного wifi – спутниковое телевидение с возможностью настройки любых — российских и зарубежных каналов, которые могут понадобиться.

- Мы очень много говорим об истории, традициях, но если говорить о молодежи, чем отель привлекателен для нее?

- Для молодых семей у нас предусмотрен детский пакет услуг и детская комната. Очень хорошо обставленная, детям есть чем там заняться. Вообще маленьким гостям уделяется особое внимание в отеле. Если заметили, возле стойки ресепшена даже лестница есть, чтобы они могли подниматься и общаться наравне со взрослыми. Что еще для молодежи... О месторасположении гостиницы я могу не говорить, вы и так знаете: улица Баумана — это сердце Казани. Думаю, наиболее привлекательна для молодых семей — ценовая политика. Стоимость стандартных номеров от 3100 рублей.

- Как так могло получится, что гостиница в пяти минутах ходьбы от Кремля, имеет такой низкий прайс?

- Цена соответствует трем звездам, присвоенным отелю.

- Может быть, вам это польстит, но ваши номера тянут на четыре звезды как минимум.

- Да, согласен. Был во многих отелях за рубежом, выбирал намеренно три звезды, чтобы понять, чему соответствовать. Так вот в Европе я не встретил ни одного трехзвездочного отеля такого уровня. Они и рядом не стоят. В отеле «НОГАЙ» все на порядок выше — начиная со свежего белья, полного комплекта полотенец и заканчивая персоналом, который мы тщательно подбирали и обучали с кадровыми специалистами из Москвы.

- Тогда почему не четыре?

- Однажды мне попалось на глаза интервью с директором вашей челнинской гостиницы «Татарстан», в котором он говорит такую фразу «Лучше быть первым среди трехзвездочных отелей, чем посредственностью среди четырехзвездных». Думаю, что именно этого принципа мы и придерживаемся, ставя перед нашим персоналом задачу, чтобы гости не просто останавливались у нас раз, но возвращались к нам снова и снова.

- Получается?

- Да, конечно. Даже тот факт, что гости просят забрать какие-то предметы из номеров на память уже о чем-то говорит. Если вы обратили внимание, в каждом номере на полке стоят книги — сборники стихов современных поэтов. Многие читают, потом звонят на ресепшн и спрашивают, можно ли забрать издание, купить его. Мы подсчитали расходы и решили, что можем себе позволить отдавать бесплатно, если буду такие просьбы.

- Любопытно! На книги — да, обратили внимания, картины тоже необычные...

- Картины в номерах — это репродукции известного казанского художника Ильяса Айдарова. Он известен тем, что это единственный живописец, который провел персональные выставки на международной космической станции! И вот одну из картин, которые там побывали, он преподнес нам в преддверии открытия отеля. Что интересно, на ней изображено здание нашего Дома печати на Баумана.

- Давайте вернемся еще раз к привлекательности отеля для молодых челнинцев. Насколько я знаю, доступны у вас не только номера, но и ряд дополнительных услуг, крытая парковка, например?

- Да, многоуровневый паркинг БАРАБУС на 270 парковочных мест. Сутки для гостей отеля стоят 200 рублей. Тоже наша гордость, потому что нам удалось построить таким образом, что с парковкой без труда справится даже неопытный водитель. Кроме паркинга в здании отеля расположен ресторан, собственная пивоварня — говорят, кстати, что у нас лучшее пиво в Казани. Есть спа, тренажерный зал, прачечная, мойка. Все эти услуги по средним, а иногда и ниже среднего ценам по Казани. Приезжайте в наш город, мы всегда рады гостям!