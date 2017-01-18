Владимир Чагин о победе «КАМАЗ-мастер»: «Не на тех напали»

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18 января в 10:04
Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг
Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг

Они будут требовать санации их умирающих банков. Организаторы надеются собрать не менее 1 000 человек

18 января в 09:19
График уборки снега в Челнах на 18 января
График уборки снега в Челнах на 18 января

Исполнительный комитет обращается к автовладельцам с просьбой следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.

17 января в 17:57
Следком начал проверку по факту гибели 9-классника в Челнах
Следком начал проверку по факту гибели 9-классника в Челнах

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

17 января в 14:10
В Челнах введен карантинный режим
В Челнах введен карантинный режим

Речи о закрытии школ и приостановление учебного процесса пока не идет.

17 января в 12:43
Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах
Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах

В настоящее время сотрудники службы безопасности проверяют записи камер видеонаблюдения с целью расследования причин данного инцидента.

17 января в 11:21
В Челнах с 16-этажного дома сбросился девятиклассник
В Челнах с 16-этажного дома сбросился девятиклассник

По словам очевидцев, это произошло в 47 микрорайоне Нового города.

17 января в 10:32
В Татарстане задержали подростков на угнанной иномарке (ВИДЕО)

Чтобы остановить несовершеннолетних нарушителей, автоинспекторы выставили фуру, которая перегородила трассу.

17 января в 08:25
Исполком Челнов опубликовал очередной график уборки дорог
Исполком Челнов опубликовал очередной график уборки дорог

В городе для очистки дорог от снега привлекли 141 единицу техники: снегопогрузчики, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега.

17 января в 08:22
В Татарстане началась эпидемия ОРВИ
В Татарстане началась эпидемия ОРВИ

Роспотребнадзор по РТ сообщает о начале эпидемии острых респираторных вирусных инфекций в республике: показатель заболеваемости выше эпидемического порога на 62,1%.

17 января в 08:18
914 камер следят за безопасностью в Челнах
914 камер следят за безопасностью в Челнах

Они установлены на домах и объектах социально-культурного назначения, чтобы обеспечивать видеонаблюдение за домом, парковкой, детской площадкой, двором.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск №2 от 18 января, 2017г.
18 января 2017г. 10:09

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В Татарстане задержали подростков на угнанной иномарке (ВИДЕО)
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Выпуск №2 от 18 января 2017 г.
Автор:

Владимир Чагин о победе «КАМАЗ-мастер»: «Не на тех напали»

Владимир Чагин о победе «КАМАЗ-мастер»: «Не на тех напали»

Команда «КАМАЗ-мастер» вернулась домой с ралли «Дакар». Самолет с победителями гонки приземлился в Челнах сегодня в 23:30, а они уже строят планы на будущее. О том, как прошла торжественная встреча, читайте в нашем репортаже.

Встретить триумфальных победителей в зале прилета собрались фанаты и родные.

Напомним, что старт гонок начался 2 января 2017 года, за это время гонщики проехали по дорогам Парагвая, Боливии и Аргентины. По результатам всех этапов, победителем ралли-рейда стал Эдуард Николаев, второе место в генеральной классификации занял экипаж Дмитрия Сотникова. Экипажи Айрата Мардеева и Антона Шибалова заняли пятое и 19-е места соответственно. В ралли Africa Eco Race первенствовал экипаж Андрея Каргинова.

– Очень здорово, что в этом году наша команда оправдала надежды всех россиян, – заметил исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов. – Наша команда в очередной раз доказала, что она самая лучшая в мире, а техника не подвела и в нужный момент работала как надо и позволила улучшить этот результат. Здорово, что у команды есть потенциал, который позволяет одновременно проводить две гонки и добиваться первых мест.

Руководитель команды Владимир Чагин признался, что в этом году, как никогда, серьезно подготовились соперники. 15 экипажей в категории грузовиков претендовали на подиум, на первое место.

– Поначалу гонка складывалась не в нашу пользу. У участников две задачи: выиграть «Дакар» и победить «КАМАЗ». Но, не на тех напали, – сказал он и сорвал аплодисменты.

По его словам, запомнится этот ралли-рейд и перипетиями погоды. Участники ехали в боливийскую засуху, а попали на половодье.

– Механикам приходилось работать всю ночь в грязи. Но нас грязью не испугаешь. По колено вода, 7-8 градусов, как мрачная осень – таких дней было несколько на гонке, – вспоминает Чагин. – Притом, еще высота в Боливии 4200 метров. Условия были очень сложные, но в них и проявляется командный дух. Команда, которая лучше с этим справится, та и победит.

Следующий ралли-рейд не за горами. Лидирующие команды сдаваться не собираются и активно готовятся, уверяет он. А на вопрос журналистов: «Будет ли «КАМАЗ-мастер» на следующем «Дакаре»?» – отвечает.

– Мы еще не вернулись с гонки. Вы видите нас, наши тела, а душа еще там, поэтому буквально на следующей неделе мы будем проводить совещание, оценивать возможности подготовки команды и техники. Дальше это решение будет принято совместно с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

Кстати, после этой победы команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем «Дакара».

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