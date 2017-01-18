Владимир Чагин о победе «КАМАЗ-мастер»: «Не на тех напали»

Команда «КАМАЗ-мастер» вернулась домой с ралли «Дакар». Самолет с победителями гонки приземлился в Челнах сегодня в 23:30, а они уже строят планы на будущее. О том, как прошла торжественная встреча, читайте в нашем репортаже.

Встретить триумфальных победителей в зале прилета собрались фанаты и родные.

Напомним, что старт гонок начался 2 января 2017 года, за это время гонщики проехали по дорогам Парагвая, Боливии и Аргентины. По результатам всех этапов, победителем ралли-рейда стал Эдуард Николаев, второе место в генеральной классификации занял экипаж Дмитрия Сотникова. Экипажи Айрата Мардеева и Антона Шибалова заняли пятое и 19-е места соответственно. В ралли Africa Eco Race первенствовал экипаж Андрея Каргинова.

– Очень здорово, что в этом году наша команда оправдала надежды всех россиян, – заметил исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов. – Наша команда в очередной раз доказала, что она самая лучшая в мире, а техника не подвела и в нужный момент работала как надо и позволила улучшить этот результат. Здорово, что у команды есть потенциал, который позволяет одновременно проводить две гонки и добиваться первых мест.

Руководитель команды Владимир Чагин признался, что в этом году, как никогда, серьезно подготовились соперники. 15 экипажей в категории грузовиков претендовали на подиум, на первое место.

– Поначалу гонка складывалась не в нашу пользу. У участников две задачи: выиграть «Дакар» и победить «КАМАЗ». Но, не на тех напали, – сказал он и сорвал аплодисменты.

По его словам, запомнится этот ралли-рейд и перипетиями погоды. Участники ехали в боливийскую засуху, а попали на половодье.

– Механикам приходилось работать всю ночь в грязи. Но нас грязью не испугаешь. По колено вода, 7-8 градусов, как мрачная осень – таких дней было несколько на гонке, – вспоминает Чагин. – Притом, еще высота в Боливии 4200 метров. Условия были очень сложные, но в них и проявляется командный дух. Команда, которая лучше с этим справится, та и победит.

Следующий ралли-рейд не за горами. Лидирующие команды сдаваться не собираются и активно готовятся, уверяет он. А на вопрос журналистов: «Будет ли «КАМАЗ-мастер» на следующем «Дакаре»?» – отвечает.

– Мы еще не вернулись с гонки. Вы видите нас, наши тела, а душа еще там, поэтому буквально на следующей неделе мы будем проводить совещание, оценивать возможности подготовки команды и техники. Дальше это решение будет принято совместно с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

Кстати, после этой победы команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем «Дакара».