Волонтеры просят челнинцев забрать брошенных питомцев с дач - они погибают от голода и холода

В октябре челнинские дачники вывозят со своих огородов богатый урожай, но почему-то забывают забрать домашних питомцев.
Волонтеры просят жителей города вернуться за своими кошками и собаками, которые привыкли жить с человеком, не умеют добывать себе пищу. Они не доживают до весны, погибают от голода и холода.
На прошлой неделе, когда были первые морозы и выпал снег, в садовых обществах: «Прибрежный», «Дизелист» и «Виктория», по сообщениям очевидцев, которые не успели прийти на помощь, бродячие собаки разорвали трех домашних кошек.
– Они даже не пытались убежать, такие доверчивые. Что за хозяева бросили животных на погибель – они же были членами их семей? Как таких людей земля носит? – заплакала обратившаяся в нашу редакцию челнинка Людмила Петровна.
Женщина распечатала и расклеила листовки с призывом: Уважаемые дачники! Не бросайте своих животных! У них нет шансов выжить».
Волонтеры отмечают, что особенно тяжело в морозы приходится домашним кошкам. Для них губительны низкие температуры. Некоторые породы испорчены селекцией, поэтому животные не могут есть даже обычную еду, не говоря уже о том, чтобы ловить мышей. Многие с дач выходят на дороги, погибают под колесами автомобилей. Те, кто выживают, – ходячие скелеты с незаживающими ранами.
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