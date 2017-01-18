Вопрос санации Татфондбанка остается открытым

Сегодня в торгово-промышленной палате под председательством уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова прошел очередной штаб по поддержке предпринимателей, пострадавших в ситуации с ПАО «ТАТФОНДБАНК». В ходе встречи были озвучены итоги антикризисных штабов по поддержке предпринимателей, прозвучали ответы на волнующие предпринимателей вопросы.

"Главное на сегодня - это вопрос санации, который остается открытым. Перед нами стоит важная задача - решать те актуальные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, потому что пока нет решения по санации, - обратился к присутствующим предпринимателям Тимур Нагуманов. - Ежедневно нами проводится работа с налоговой инспекцией и пенсионным фондом, на днях мы ждем первых результатов рассмотрения проблем".

Также Нагуманов отметил, что будет создана рабочая группа на базе Совета по предпринимательству при президенте РТ для выработки системных решений по проблемам банковской сферы.

Напомним, в декабре 2016 года «Татфондбанк» ввел лимит на снятие наличных, ограничил выдачу депозитов и приостановил работу офисов. 15 декабря ЦБ РФ ввел мораторий на выплаты и назначил временную администрацию (Агентство по страхованию вкладов — АСВ). Во время действия моратория «Татфондбанк» не проводит расчетные операции клиентов-юрлиц и не возвращает деньги со счетов и депозитов юрлиц. 23 декабря ЦБ РФ ввел временную администрацию также в «Интехбанке» и мораторий.

Более подробная информация в части участия в антикризисном штабе для предпринимателей, пострадавших в ситуации с ПАО «Татфондбанк» предоставляется:

(8552) 57-38-12 – приемная ННО «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны и региона «Закамье» РТ.

В период праздничных дней, в случае возникновения вопросов, можно обратиться по телефону: 8-917-235-45-55 – Эдуард Николаевич Юриков, начальник юридического отдела ННО «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны и региона «Закамье» РТ.

Как показывает практика, представители челнинских компаний обращаются к экспертам с идентичными запросами. Вот ответы на самые часто задаваемые вопросы:

Можно ли получить деньги с расчетного счета обратно?

Согласно п.1 ст.95 и ст. 189.38 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, средства, поступившие на расчетный счет до введения моратория, сейчас недоступны для совершения операций. Предпринимателям необходимо дождаться окончания работы временной администрации в лице АСВ. В течение трех месяцев ее работы (либо до момента принятия финального решения) никто не вправе вмешиваться в ее деятельность — ни государство, ни ЦБ РФ. Прямо сейчас деньги с расчетного счета или депозита, которые находились там на момент введения моратория, по закону нельзя вернуть.

Мой счет заморожен на время моратория? Могут ли на него поступать средства?

На расчетный счет компании могут поступать деньги от заказчиков и других контрагентов. На время моратория невозможно осуществлять платежи либо снятия средств со счета. Поступление денежных средств на счет возможно. Именно этими деньгами, поступившими на счет после введения моратория, можно распорядиться.

Как я могу распорядиться деньгами, которые пришли на мой счет после введения моратория? Могу ли я оплатить счета или взносы?

Для того, чтобы распорядиться (снять, перечислить на другой счет и пр.) денежными средствами, поступившими на ваш расчетный счет после введения моратория, вам необходимо обратиться в отделение банка и предъявить платежное поручение к исполнению.

Мой счет заморожен на время моратория? Могут ли на него поступать средства?

На расчетный счет компании могут поступать деньги от заказчиков и других контрагентов. На время моратория невозможно осуществлять платежи либо снятия средств со счета. Поступление денежных средств на счет возможно. Именно этими деньгами, поступившими на счет после введения моратория, можно распорядиться

У меня не только расчетный счет, но и кредит в «Татфондбанке». Можно ли произвести взаимозачет платежей в счет погашения кредита?

Нет, поскольку такие действия после введения моратория на совершение расчетных операций могут быть расценены как совершение сделки, направленной на оказание какому-либо кредитору предпочтения перед остальными кредиторами — такова судебная практика. Так в апелляционном определении А40-40808/16 девятый арбитражный апелляционный суд указал на то, что «начиная с 13.10.2015 в Банке действовал мораторий на удовлетворение требований кредиторов, поэтому Банк не мог произвести зачет однородных требований».

Я индивидуальный предприниматель. У меня в банке открыт счет/имеется вклад. Также у меня имеются кредитные обязательства перед этим же банком. В каком размере я могу получить страховое возмещение?

Порядок определения размера страхового возмещения вкладчику, у которого также был кредит в банке, регламентирован частью 7 статьи 11 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». В соответствии с данным пунктом, если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал по отношению к вкладчику также в качестве кредитора, размер возмещения по вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая. Встречными требованиями банка к вкладчику являются любые денежные обязательства вкладчика перед банком, основанные на гражданско-правовых сделках и других основаниях, то есть, в том числе обязательства по кредитному договору. При этом, при разрешении вопроса о сумме страхового возмещения будет учитываться весь остаток основного долга по кредитному договору, проценты на дату введения моратория, а также начисленные к этой дате штрафные санкции.

Я индивидуальный предприниматель. Могу ли я получить выплату страхового возмещения по счету (вкладу) наличными?

Нет, поскольку в силу п. 11.1 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» выплата страхового возмещения по счетам (вкладам) индивидуальных предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится Агентством путем перечисления денежных средств на указанный вкладчиком счет в банке, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Я индивидуальный предприниматель. Могу ли я получить страховое возмещение на сумму, если я провел платеж до введения моратория, но средства «зависли» на коррсчете банка?

Да, есть два варианта действий в этом случае:

1) Денежные средства, повисшие на корреспондентском счете банка, автоматически включаются в состав его застрахованных обязательств, если клиент отказывается от платежа и отзывает свое распоряжение о переводе средств. Обычно это делается на основании письменного заявления по процедуре, установленной банком.

2) Согласно ст. 12 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» есть возможность обратиться в банк-агент с заявлением о несогласии вкладчика с размером возмещения по вкладам, подлежащего выплате. В случае, если не было отзыва распоряжения о переводе средств, и банк-агент не включил в размер возмещения сумму перевода, вероятна выплата указанных средств после рассмотрения банком соответствующего заявления. В случае отказа в выплате во внесудебном порядке можно обратиться в суд с иском об установлении состава и размера соответствующих требований, а также подлежащего выплате возмещения по вкладам.

Банк предлагает мне отозвать платежное поручение, которое исполнено банком, но средства «зависли» на коррсчете. Как поступить?

Если платежное поручение направлялось в банк для исполнения обязательств по уплате налога или обязательного платежа, то данное платежное поручение будет являться доказательством вашего добросовестного исполнения обязательства по уплате налога или обязательного платежа при споре с налоговым органом.

Если платежное поручение направлялось в банк в целях оплаты денежных обязательств перед Вашими контрагентами, то в случае спора с контрагентом по несвоевременному/ненадлежащему исполнению Вами договорных обязательств оно также может быть использовано в качестве доказательства Вашей добросовестности.

Что делать, если я не согласен с суммой страхового возмещения, предоставленного мне АСВ?

Вы вправе представить в АСВ дополнительные документы, подтверждающие обоснованность своих требований, после чего АСВ направляет их в банк для рассмотрения. В течение 10 дней со дня получения указанных документов банк обязан направить в АСВ сообщение о результатах рассмотрения требований вкладчика и при необходимости сообщить об изменениях в реестре обязательств банка перед вкладчиками.

При несогласии с результатами рассмотрения Вашего заявления АСВ Вы вправе обратиться в суд с иском об установлении состава и размера соответствующих требований, а также подлежащего выплате возмещения по вкладам.

Что сейчас с теми денежными средствами, которые были отправлены контрагентам или в бюджет ДО введения моратория, но до них не дошли?

Согласно п.1 ст.95 и ст. 189.38 Закона № 127-ФЗ мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется на денежные обязательства и обязательные платежи, за исключением текущих платежей на срок не более трех месяцев и которые возникли до момента назначения временной администрации по управлению кредитной организацией. Данные денежные средства находятся на корреспондентском счете банка-отправителя.

Мои платежи в ПФР «зависли» на корсчете, как поступить с годовой отчетностью?

По закону итоговую годовую отчетность по отчислениям в ПФР за 2016 год необходимо предоставить до 15.02.2017. Сейчас, в связи с мораторием, ПФР принимает заявления от страхователей о признании обязанности по уплате обязательных платежей исполненной. С учетом сроков рассмотрения заявлений и принятия решений Комиссией ПФР предпринимателям рекомендуется предоставлять годовую отчетность за 2016 год непосредственно в феврале 2017 года с целью включения в отчетность актуальных и достоверных сведений по решению Комиссии о признании обязанности по уплате страховых взносов за ноябрь-декабрь 2016 года исполненной.

Что будет с теми денежными средствами, которые были отправлены контрагентам ДО введения моратория, но до них не дошли, в случае банкротства банка?

Согласно абз.3 п.4 ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» данные денежные средства включаются в третью очередь требований кредиторов. В договорах с контрагентами может быть прописан момент исполнения денежного обязательства (обязательства об оплате). В случае, если договором определен момент исполнения денежного обязательства (обязательства об оплате) как момент списания денежных средств с расчетного счета плательщика, то тогда именно контрагенту (а не компании-плательщику) придется заявить требования к банку.

Что будет с теми денежными средствами, которые были отправлены контрагентам ДО введения моратория, но до них не дошли, в случае финансового оздоровления (санации) банка?

В случае, если будет принято решение о финансовом оздоровлении банка, то расчетные операции будут возобновлены и в этом случае, денежные средства до Ваших контрагентов дойдут.

Возможно ли закрыть расчетный счет в ПАО «Татфондбанк» или ПАО «Интехбанк» в период моратория?

Да, возможно. В соответствии с п.4 ст.859 ГК РФ счет клиента банка закрывается при расторжении договора банковского счета. При этом договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. Банковский счет признается закрытым с даты внесения соответствующей записи в Книгу регистрации открытых счетов.

Закрытие банковского счета в период моратория и при наличии неисполненных банком обязательств по перечислению денежных средств (наличие «зависших платежей») не препятствует прекращению договора банковского счета и внесению записи о закрытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов.

При этом согласно общим положениям после прекращения договора банковского счета до истечения семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента остаток денежных средств банк выдает с банковского счета клиенту наличными денежными средствами либо осуществляет перевод денежных средств платежным поручением.

Между тем, поскольку мораторием введено ограничение на удовлетворение требований кредиторов и при наличии денежных средств на счете, внесение записи о закрытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов производится после отмены указанных ограничений (т.е. после отмены моратория) не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств с банковского счета согласно п.8.5 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

Где можно получить недорогой кредит, чтобы пополнить оборотные средства и покрыть срочные расходы?

Министерство экономики РТ и фонд поддержки предпринимательства готовы предоставлять микрозаймы на льготных условиях в оперативном порядке пострадавшим предпринимателям. Сумма займа до 300 тыс. руб. выдается под поручительство без залога, до 1 млн. руб. — под залог, 50% от которого возможно будет обеспечить гарантией Гарантийного Фонда РТ. Ставка от 5% годовых.

На поддержку предпринимателей Правительство РТ выделило 1 млрд рублей. Горячая линия для консультаций предпринимателей: (843) 524-90-90.

Банки ВТБ24, «Сбербанк» и Ак Барс Банк готовят специальные финансовые инструменты для компаний, пострадавших от ситуации с ТФБ и «Интехбанком». Точные параметры в разработке, пока понятно, что это — овердрафты, рефинансирование с отсрочкой, кредитные линии с корректировкой лимита. Гарантийный фонд РТ активно подключился к сотрудничеству с банками и предпринимателями по вопросу обеспечения залогов. «Сбербанк» также рассмотрит возможность экспресс-реструктуризации на три месяца кредитов, полученных в банке, для клиентов «Татфондбанка» и «Интехбанка».

Какие документы нужны для получения микрозайма до 300 000 рублей?

Для получения микрозайма в Фонде поддержки предпринимательства РТ необходимо предоставить пакет документов, указанный на сайте:

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/813302.htm

Какие документы нужны для получения микрозайма свыше 300 000 рублей?

Для получения микрозайма в Фонде поддержки предпринимательства РТ необходимо предоставить следующий пакет документов, указанный на сайте:

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/813302.htm

Мои налоговые платежи и взносы в фонды «повисли» на коррсчете банка, не успев дойти до бюджета. Что делать? Меня оштрафует налоговая / ПФР/ ФСС?

Согласно п.3 ст.45 Налогового кодекса РФ обязательство по уплате налогов считается исполненным с момента списания средств с расчетного счета плательщика. Тот факт, что деньги не ушли с коррсчета банка, не является основанием для признания неуплаты налога.

Чтобы налоговая инспекция признала ваш налоговый платеж, нужно обратиться в районное отделение УФНС с заявлением. К заявлению нужно приложить копию платежного поручения о перечислении платежа и выписку банка, содержащую сведения о движении денежных средств по расчетным счетам налогоплательщика, открытым в других банках, за период расчетов по обязательным платежам через ТФБ или Интехбанк. Номер горячей линии ФНС для консультаций предпринимателей: (843) 235-11-30.

Аналогичная ситуация со взносами в ПФР и ФСС — необходимо обращаться в ведомства с заявлениями о признании обязательств по уплате взносов исполненными, прилагая платежные поручения и выписку. Номер горячей линии ПФР для консультаций предпринимателей: (843) 279-27-27.

Какова процедура рассмотрения вопроса о признании обязанности по оплате налога исполненной?

Если ваш налоговый платеж «завис» на коррсчете банка, необходимо обратиться в районное отделение налоговой инспекции с комплектом документов:

1. платежное поручение с отметками банка о принятии его к исполнению;

2. документы банка, подтверждающие наличие достаточного остатка на счете для уплаты налога;

3. выписки о движении денежных средств по расчетным счетам налогоплательщика, открытым в других банках, за период расчетов по обязательным платежам через банк, не исполнивший обязанность по перечислению обязательных платежей.

Комиссия УФНС будет в течение 1 дня после получения документов делать запрос в банк. После получения ответа от банка в течение 3 дней будет проводиться заседание комиссии по каждому конкретному случаю.

В соответствии с п.3 ст.45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика (со счета иного лица в случае уплаты им налога за налогоплательщика) в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа. Таким образом, факт предъявления в банк платежных поручений, фактическое изъятие денежных средств с расчетного счета налогоплательщика и при наличии достаточного денежного остатка на день платежа считаются достаточным основанием для признания обязанности по уплате налогов исполненной.

При принятии положительного решения задолженность отражается в налоговом учете как «зависшие» платежи, на которые не начисляются пени и не производится взыскание в принудительном порядке, в связи с чем пени будут сторнированы.

В случае отказа налогового органа о признании обязанности по уплате налогов исполненной налогоплательщик, во-первых, имеет право обратиться в Арбитражный суд с требованием о признании исполненной обязанности по уплате налогов и о признании незаконными требований об уплате налогов и пеней, инкассовых поручений на основании ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В качестве оснований для признания обязанности налогоплательщика исполненной суду необходимо представить доказательства добросовестности налогоплательщика и отсутствия умысла и получения необоснованной налоговой выгоды (позиция Конституционного Суда РФ в Определении от 25.07.2001 № 138-О). При этом недобросовестность налогоплательщика должен доказать налоговый орган.

В качестве основания суду необходимо представить следующие доказательства:

− об отсутствии осведомленности налогоплательщика о нестабильном положении банка или об отсутствии денежных средств на корреспондентском счете банка, о введении моратория на удовлетворение требований кредиоров;

− отсутствие признаков аффилированности с банком;

− наличие одного расчетного счета в проблемном банке, с которого производились перечисления в бюджет, а также расчеты с контрагентами;

− при наличии нескольких расчетных счетов в разных банках представить доказательства регулярности осуществления платежей с бюджетом именно через расчетный счет проблемного банка, а также отсутствия достаточного остатка денежных средств для уплаты налогов через другие банки;

− регулярность уплаты налоговых платежей авансом в хозяйственной деятельности налогоплательщика;

− иные доказательства добросовестности налогоплательщика и отсутствия у него намерения о получении необоснованной налоговой выгоды с учетом особенности фактических обстоятельств дела.

Можно ли получить справку об отсутствии задолженности по налогам в ускоренном порядке для оперативного получения кредитов в других банках?

Да, при получении от клиентов Татфондбанка и Интехбанка запроса на предоставление справки об отсутствии задолженности сроки исполнения будут сокращены до 1-3 рабочих дней.

Налоговая заблокировала мой счет в банке из-за зависших налоговых платежей и образовавшейся задолженности. Сейчас я не могу открыть счет в другом банке, чтобы оплатить налоги. Как поступить?

По закону налоговая не может временно разблокировать расчетный счет должника — НК РФ не предусматривает временный отзыв обеспечительных мер, направленных на принудительное взыскание налоговых платежей, для открытия расчетных счетов юридическими лицами в другом банке. Отмена решения о приостановлении операций по счетам возможна только на основании решения налогового органа не позднее одного дня, следующего за днем получения налоговым органом документов (их копий), подтверждающих факт взыскания налога, пеней, штрафа (ст. 76 НК РФ).

Предприниматели, столкнувшиеся со сложностями с оплатой налогов, могут перечислить суммы налоговых платежей с других действующих расчетных счетов либо внести наличными средствами. Также уплата налога может быть совершена за налогоплательщика иным лицом через счета, открытые в других банках (согласно ФЗ от 30.11.2016 № 401-ФЗ).

Возможно ли ускорить процедуру возврата НДС в связи с совершением экспортных сделок?

Порядок возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета определен ст.176 НК РФ. Если вы хотите получить возмещение в ускоренном порядке,нужно предоставить одновременно с декларацией по НДС банковскую гарантию и заявление на возврат налога. После представления указанных документов налоговый орган проверяет их на соответствие требованиям, установленным ст.176.1 НК РФ. При отсутствии нарушений принимает решение о возмещении налога в заявительном порядке в течение 5 рабочих дней с момента получения указанных документов.

Считается ли мораторий на осуществление операций банком обстоятельством непреодолимой силы и можно ли на этом основании получить отсрочку/рассрочку по уплате налогов?

Отсрочка платежей возможна только в соответствии с порядком и условиями, определенными статьей 64 НК РФ. Одним из оснований для ее предоставления является причинение заинтересованному лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы. По Гражданскому кодексу Российской Федерации (пункт 3 статьи 401) под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. В связи с чем, введение моратория на осуществление операций банком, влекущее нарушение банком обязательств перед клиентом, не может быть признано обстоятельством непреодолимой силы.

Я перечислил НДС, но деньги зависли на коррсчете банка. Я отправил платеж повторно с расчетного счета в другом банке. Возможно ли денежные средства, внесенные повторно, зачесть в счет уплаты других налогов?

Зачет суммы уплаченного налога в счет уплаты других налогов производится только в случае наличия излишне уплаченной или взысканной суммы налога, которая возникает в результате зачисления на счета соответствующего бюджета денежных средств в размере, превышающем подлежащие уплате суммы налога за определенные налоговые периоды. В случае оплаты предпринимателями налоговых платежей через Татфондбанк и Интехбанк до введения моратория, в результате чего произошло списание с расчетного счета, но в бюджет денежные средства не были зачислены, по данным налоговых органов за налогоплательщиком будет числиться задолженность. В связи с чем, при повторном перечислении денежных средств в счет уплаты налога через другие банки переплаты не возникает. Зачет повторного платежа в счет уплаты других налогов возможен на основании решения комиссии налоговой инспекции о признании обязанности по уплате налогов исполненной в порядке ст. 45 НК РФ.

Правомерно ли списание денежных средств банком за РКО в период действия моратория?

В случае оказания банком услуги по расчетно-кассовому обслуживанию банк взимает плату в соответствии с тарифом договора банковского счета. Если услуга банком не оказывается, то комиссия не должны быть списана.

Особый режим по оплате услуг за РКО в период действия моратория законодательством, а также договором банковского счета не предусмотрен. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не затрагивает отношений банка и его клиентов по расчетно-кассовому обслуживанию и не освобождает банк от обязанности принимать платежные документы своих клиентов, производить по ним операции, совершать другие действия по договору банковского счета. Поэтому в период действия моратория оказанные услуги банка также подлежат оплате в соответствии с договором.

Где я могу проконсультироваться по вопросам кредитов, налогов, взносов в фонды?

Для консультации предпринимателей работают несколько горячих линий органов власти и ведомств:

Аппарат бизнес-омбудсмена: (843) 203-29-08.

Министерство экономики: (843) 524-90-90

ФНС: (843) 235-11-30

ПФР: (843) 279-27-27

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ для представителей УК и ТСЖ: (843) 231-14-10 (круглосуточно).

В городе Набережные Челны:

Адрес: РТ, г. Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, д.11 (3/08), офис 805, Центр бизнес-инкубирования г. Набережные Челны

Телефоны: (8552) 30-40-03; 8 (951) 898-97-85 – Екатерина

E-mail: info@bizinc.ru

Не работают отделения «Интехбанка»: невозможно обратиться к операционисту за проведением платежа (в рамках средств, поступивших после наложения моратория), получением выписки по счету и справок, за оплатой кредита.

С 09.01.2017 Банк осуществляет работу с клиентами — юридическими лицами в режиме операционного дня с 10:00 до 12:30 по московскому времени.

1. В целях осуществления платежей за счет денежных средств, поступивших на расчетный счет после даты введения моратория, в течение операционного дня необходимо обратиться к обслуживающему операционному сотруднику Банка с платежным поручением оформленном на бумажном носителе, скрепленным подписью лица, имеющего право распоряжаться денежными средствами на счете и оттиском печати.

2. В целях получения выписки в течение операционного дня необходимо обратиться к обслуживающему операционному сотруднику Банка с соответствующим письменным заявлением.

3. Все погашения кредитов осуществляются за счет денежных средств, поступивших на расчетные счета с 23.12.2016.

У компании открыт паспорт сделки по валютному контракту в «ИнтехБанке», но не представлены закрывающие документы в срок до 30.12.16. Отделения банка не работают, и перевести паспорт сделки в другой банк физически невозможно.

С 09.01.2017 Банк осуществляет работу с клиентами — юридическими лицами в режиме операционного дня с 10:00 до 12:30 по московскому времени.

Для перевода паспорта сделки в другой банк необходимо обратиться в течение операционного дня к уполномоченному сотруднику Банка в области валютного контроля.

ИП провел платеж до моратория, но средства «зависли» на корсчете банка. По заявлению ИП средства были отозваны с корсчета. Вправе ли ИП рассчитывать на страховое возмещение, если сумма средств на расчетном и на корсчете не превышает 1,4 млн рублей?

В случае, если ИП были отозваны платежные поручения и средства вернулись на его расчетный счет, банк самостоятельно формирует изменения в реестр и направляет его в Агентство по страхованию вкладов. АСВ передает изменения в Банк-агент, после чего Банк-агент производит выплату в размере до 1,4 млн рублей с учетом ранее выплаченных денежных средств по страховому возмещению.

Мы ошибочно перечислили денежные средства своему контрагенту на уже закрытый счет в Татфондбанке/Интехбанке. Обязан ли банк мне вернуть эти деньги?

В соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, если реквизиты платежного поручения не уточнены в течение пяти рабочих дней, банк аннулирует платежное поручение и осуществляет возврат денежных средств. Таким образом, у банка возникает денежное обязательство перед предпринимателем, ошибочно перечислившим средства на закрытый расчетный счет.

Вместе с тем, наложенный мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется в том числе на денежные обязательства, которые возникли ДО момента назначения временной администрации по управлению кредитной организацией. В данном случае возврат ошибочно перечисленных денежных средств также является денежным обязательством банка, подпадающим под действие моратория. Иными словами, на период действия моратория у банка отсутствует обязанность по возврату ошибочно перечисленных денежных средств.

Существует судебная практика (Определение ВАС РФ от 26.06.2009 № ВАС-7161/09), по которой было установлено, что, если пятидневный срок на возврат ошибочного платежа истек после отзыва у банка лицензии, такое требование является текущим, и банк вне банкротной очередности должен вернуть ошибочно перечисленные деньги. Допустима аналогия с текущими платежами после введения моратория. Например, если платеж был перечислен ошибочно в период с 10 по 15 декабря, то у банка обязанность вернуть ошибочный платеж в пятидневный срок истечет уже после введения моратория, и такой платеж должен быть квалифицирован как текущий, и деньги должны быть возвращены.

Какой максимальный срок проведения платежа?

На сегодняшний день с учетом бумажного документооборота срок исполнения платежей в «Татфондбанке» составляет до 5 дней.

Я получил средства на счет в банке непосредственно в день введения моратория. Могу ли я ими распорядиться?

Денежными средствами, поступившими на утро 15 декабря 2016 года (день введения моратория в «Татфондбанке») распоряжаться можно.

Как быть садоводческим товариществам, ТСЖ, счета которых «заморожены»? Фактически на этих счетах аккумулированы средства физических лиц (членские взносы, коммунальные платежи). Можно ли включить эти средства в состав страховых выплат?

В соответствии с Федеральным Законом «О страховании вкладов» страхованию подлежат денежные средства физических лиц независимо от гражданства, находящиеся во вкладах и на счетах в банке, в том числе:

— срочные вклады и вклады до востребования, включая валютные вклады;

— текущие счета, в том числе используемые для расчетов по банковским (пластиковым) картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии;

— средства на счетах индивидуальных предпринимателей (для страховых случаев, наступивших после 01.01.2014 г.);

— средства на номинальных счетах опекунов/попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные;

— средства на счетах эскроу для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости на период их государственной регистрации (для страховых случаев, наступивших после 01.04.2015).

Таким образом, денежные средства садоводческих товариществ, товариществ собственников жилья и других юридических лиц не подпадают под действие федерального закона.

Где физические лица-вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» могут найти информацию по страхованию вкладов?

Информация представлена на сайте Агентства по страхованию вкладов: Вопросы и ответы https://www.asv.org.ru/insurance/faq/index.php?question=305653



