Воспитатели челнинских детсадов просят родителей не материться и не выпивать при своих детях

Очередной крик души в «Вечерке». Воспитатель детского сада просит родителей не материться, не выпивать и не заниматься сексом при детях.

Педагог с 20-летним стажем опубликовала призыв к мамам и папам в соцсетях. Мы получили еще два подобных письма, в которых воспитатели жалуются на то, что не детей, а родителей надо «воспитывать и воспитывать».

Вот о чем говорится в сообщениях:

«Детей очень люблю, но вот родители... Приводят их кое-как одетых, чумазых, спрашиваю у детей : все утром умывались и зубки чистили ? Говорят «да» только три, четыре человека. Остальных родители просто не умывают. На мой вопрос «Почему?», взрослые отвечают, что это же молочные зубы, их не надо чистить. А попы мыть тоже не надо? Они тоже молочные? Дети в одних и тех же трусиках неделю ходят! Ужас!»

Крякают после чая

Воспитателя также сильно возмущает то, что родители часто не стесняются при своих детях в выражениях, матерятся, при этом думают, что те ничего не понимают. Еще как понимают! Тут же подхватывают самые ужасные выражения и успешно используют их в общении.

– Некоторые дети еще с удовольствием крякают после выпитого чая и выдают трехэтажный мат. Один выдал, через минуту вся группа чокается, крякает и матерится, – продолжила педагог. – И еще об одном. Прошу прощения, но не занимайтесь сексом в комнате, где спит четырехлетний ребенок! Он не спит и все видит, а потом в садике демонстрирует!

Закончилось письмо следующими словами: «Мы, воспитатели, знаем про вас все! Как вы живете, как разговариваете, как скандалите, как вы обходитесь со своим ребенком и многое другое. Так что, приводя ребенка в детсад, можете расслабиться и не делать приличный вид. Лучше подумайте о том, что вы делаете со своими детьми и как с таким вашим поведением вырастить приличного человека!»

Такой бардак повсюду

Письмо воспитателя буквально за неделю прочитали более 3 000 челнинцев, оно никого не оставило равнодушным. Многие оставили свои комментарии. Вот некоторые из них:

Сагит Залалетдинов

«И еще воспитательница забыла добавить: многие дедушки, бабушки, родители своих дошкольных детей берут с собой на всякие торжества, где спиртные напитки льются рекой. Малыши видят все, что не нужно. И, главное, некоторые даже обижаются, когда говоришь, что приходите без детей».

Лилия Ли

«Но! И про воспитателей мы, родители, тоже знаем многое: от кого пахнет, как от дедушки с сигаретой, кто говорит плохие слова, кто плачет, про кредиты и многое другое..... так что, тоже не напрягайтесь».

Сергей Лычагин

«Сейчас много родителей, так сказать, малолеток, у них в башке по большому счету только айфоны, и дешевое пиво, а еще машину нужно на тротуар к подъезду припарковать и настучать на соседа, который раньше припарковался».

Василиса

«Попу мою каждый вечер, умывается сам вечером и утром, это уже как правило. Но, блин, сказочник ведь еще тот, то в саду не одевает носки и говорит, что мама сказала босиком ходить, то рассказывает, что папа без трусов дома ходит, хотя мы никогда не ходим без одежды. Про воспитательницу тоже выдумывает. Не верю ему, надеюсь, и воспитательница не принимает все за правду».

Камиля Гаврилова

«Такой бардак повсюду! Уважайте себя и воспитателей. Сами лучше воспитывайте своих детей!»

Наладьте режим дня

По просьбе родителей, мы обратились к детскому психологу, которая ответила на злободневные вопросы.

А именно: как объяснить ребенку, что даже если он услышал нехорошие слова из уст родителей, их не нужно повторять? Как наладить личную жизнь взрослым, если они живут в одной комнате с маленькими детьми?

– Дети, как солнечные зайчики, являются отражением жизни взрослых. Если родители хотят иметь свое личное время, нужно установить для ребенка режим дня и строго его соблюдать, – рассказала детский психолог Лилия Фролова. – Укладывайте малышей спать ежедневно не позднее 21:00. Пусть это войдет в привычку. Ребенка к этому времени всегда будет клонить в сон, и он не проснется в так называемое «мамино и папино время».

Также специалист объяснила, почему дети быстро схватывают нецензурную брань.

– В наше время очень мало места, где малыши могут выражать свои эмоции. На них давит цивилизация, большая информационная нагрузка. А мат, который иногда вырывается у родителей, емкий, быстро выражает те или иные чувства, пусть и негативные, – продолжила Лилия Фролова. – Если родители будут комментировать свои эмоции: «я был расстроен, поэтому сказал нехорошее слово, сожалею об этом», «я так разозлился, что не мог сдержаться», то дети не станут копировать такие выражения, осознанно понимая, что это плохо.