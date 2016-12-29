Возле Челнов 14-летний мальчик попал под снежную лавину

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29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы

1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00. 

29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины

Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.

29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда  вызвали и врачей из Казани.
29 декабря в 10:45
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск.  Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.

29 декабря в 10:21
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку

Возле ТЦ “Омега” на проспекте Мира столкнулись Тайота и Лада Приора, затор образовался в направлении поселка ГЭС, сообщает наш читатель.

29 декабря в 10:14
Путин наградил Сергея Когогина орденом Почета
Путин наградил Сергея Когогина орденом Почета

Кроме того, указом президента почетные звания получили рихтовщик, слесарь, фрезеровщик КАМАЗа.

29 декабря в 08:57
Челнинец подозревается в покушении на убийство собственного сына
Челнинец подозревается в покушении на убийство собственного сына

Пенсионер попытался скрыться от гнева отпрыска на кухне, но тот продолжил преследование. Тогда отец схватил со стола нож и несколько ударил им в живот и спину сына.

29 декабря в 08:21
Крановый завод в Челнах выпустил корпоративный календарь на 2017 год (ФОТО)
Крановый завод в Челнах выпустил корпоративный календарь на 2017 год (ФОТО)

Несмотря на резонансное анонсирование, он получился более целомудренным - в нем приняли участие жена и супруга гендиректора НЧКЗ Марса Тимербулатова.

29 декабря в 08:18
Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154
Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154

17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы.

29 декабря в 08:07
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154

Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись  гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
29 декабря 2016г. 17:09

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Выпуск 50 от 29 декабря 2016 г.
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Возле Челнов 14-летний мальчик попал под снежную лавину

Возле Челнов 14-летний мальчик попал под снежную лавину

Накануне вечером, в 19:25 по номеру 112 в единую диспетчерскую службу спасения города Набережные Челны и Тукаевского района поступило сообщение о том, что в овраге по улице Набережной поселка Комсомолец Тукаевского района завалило снегом мальчика 14 лет. Очевидцы говорили, что не могут найти подростка и просят помощи. На место были направлены силы набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона. 

Как выяснилось, юный житель поселка Комсомолец скатился с горки в овраг глубиной 6 метров, следом за ним сошла снежная лавина, после этого мальчик пропал из вида, сообщает МЧС. Глава сельского поселения Ольга Сурова мобилизовала на поиски мальчика 30 жителей поселка. 
Всего же для поиска мальчика под снежным завалом были задействованы 45 человек и 6 единиц техники. Поиски на площади 20 кв. метров вели пожарные, спасатели и местное население. Собака кинологического расчета показала предполагаемое место, где мог находится пострадавший. В 20:16 спасатели извлекли ребенка, заваленного снегом на глубине 1 метра. Мальчик находился в сознании и был осмотрен бригадой скорой помощи. Врачи поставили предварительный диагноз - переохлаждение и госпитализировали подростка во 2-ю детскую больницу Челнов.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупреждает об опасности схода подобных снежных лавин в оврагах и на холмах и убедительно просит не оставлять детей без присмотра взрослых, быть осмотрительными во время передвижения по снегу и исключить из маршрута передвижения крутые склоны оврагов и холмов. Напомним, что в 2008 году в Бугульме и Мензелинском районе под снежными лавинами погибли пятеро детей. 

Во избежание повторения подобных трагедий спасатели рекомендуют провести предупредительные мероприятия в учебных и дошкольных учреждениях и напоминают как надо правильно действовать в том случае, если человека завалило снежной лавиной: 
1. От обрушившейся на вас тяжелой снежной лавины, вы теряете сознание. Когда вы постепенно пришли в сознание, нужно постараться освободить одну из рук и прижать ее к носу, чтобы было небольшое пространство для дыхания. 
2. Затем постараться приблизить к лицу и вторую руку, чтобы была возможность отгребать от органов дыхания снег. 
3. Чтобы определить - где верх, а где низ, нужно плюнуть. Если слюна упала перед вами, значит, вы лежите вниз головой по отношению к поверхности земли. Если слюна осталась на губах - вы лежите вверх головой. Аналогично проверяется состояние по плевкам в стороны. 
4. Когда определите свое положение, надо постараться вытянуть вверх руку. Если Ваша рука не вылезла наружу, нужно постараться сделать сквозной прокоп, чтобы через него поступал воздух. 
5. Если вы оказались в завале вниз головой, нужно постараться раскопать вокруг себя пространство, чтобы суметь перевернуться. 
6. Нужно дышать неглубоко, не паниковать, не делать быстрых и резких движений, так как при этом сердце учащается и легким нужно больше воздуха. 
7. Если вам удалось прокопать сквозной проход, а до конца наружу выбраться не смогли, нужно постараться просунуть в этот проход руку или же шарф, чтобы был какой-то опознавательный знак снаружи для спасателей. вас обязательно найдут. 

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