Врачи БСМП и КДМЦ Челнов пришили 10-летней девочке оторванную в ДТП руку

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24 августа в 15:39
В Челнах выставили охрану у шлаконакопителя
В Челнах выставили охрану у шлаконакопителя

ООО “Челныводоканал” принял такие меры, чтобы местные рыбаки не удили рыбу в водоеме.

24 августа в 14:38
В Татарстане объявились позитивные комбайнеры
В Татарстане объявились позитивные комбайнеры

В социальных сетях люди делятся фотографиями разрисованных тюков сена.

24 августа в 13:33
В Челнах волонтеры достали щенков из бочки с мазутом
В Челнах волонтеры достали щенков из бочки с мазутом

Сейчас животные находятся в крайне тяжелом состоянии. Ветеринары озвучивают самые печальные прогнозы.

24 августа в 12:47
1 сентября во всех школах пройдет урок “Россия, устремленная в будущее”
1 сентября во всех школах пройдет урок “Россия, устремленная в будущее”

К примеру, школьникам с 1 по 11 класс расскажут про “дальневосточный гектар”, сохранение природы и государственную безопасность.

24 августа в 12:17
Разработан КАМАЗ для подавления уличных беспорядков (ФОТО)
Разработан КАМАЗ для подавления уличных беспорядков (ФОТО)

Грузовик снабжен защищенной кабиной, водометом и стальным щитом.

24 августа в 11:53
МЧС: в Татарстан идут грозы и шквалистый ветер
МЧС: в Татарстан идут грозы и шквалистый ветер

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления ожидаются вечером 24 августа, ночью и днем 25 августа.

24 августа в 11:13
В Татарстане водителя после ДТП зажало в кабине КАМАЗа
В Татарстане водителя после ДТП зажало в кабине КАМАЗа

Он потерял управление, после чего грузовик вылетел на обочину и перевернулся. Мужчина погиб от полученных травм.

24 августа в 10:03
В Татарстане хулиганы устроили “пенную вечеринку” прямо в фонтане (ВИДЕО)
В Татарстане хулиганы устроили “пенную вечеринку” прямо в фонтане (ВИДЕО)

Четверо молодых людей ради забавы вылили в него моющее средство - вода вспенилась и полезла на улицу.

24 августа в 09:18
Заместитель мэра Челнов отдала свои деньги на покупку канцтоваров для двух бедных школьников
Заместитель мэра Челнов отдала свои деньги на покупку канцтоваров для двух бедных школьников

В Набережных Челнах начинают подводить итоги акции «Помоги собраться в школу» - собрано более 11 миллионов рублей.

24 августа в 08:48
Россияне с 1990 года вывели в офшоры 75% национального дохода страны
Россияне с 1990 года вывели в офшоры 75% национального дохода страны

10% самых богатых россиян владеют 89% общего благосостояния всех российских домохозяйств.


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27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 33 от 22 августа 2017 г.
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Врачи БСМП и КДМЦ Челнов пришили 10-летней девочке оторванную в ДТП руку

Врачи БСМП и КДМЦ Челнов пришили 10-летней девочке оторванную в ДТП руку

Напомним, страшное ДТП произошло 21 августа, около 13 часов дня. На проспекте Мусы Джалиля (напротив Автостанции) 67-летний водитель большегруза с прицепом совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора вместе с мамой и братом (только чуть позади родных). Как сообщила нам начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД РФ по г. Набережные Челны Лилия Пожарская, жертв могло быть больше, ведь на этом пешеходном переходе всегда переходит дорогу большое количество людей. По предварительным данным, водитель не успел проскочить, пока горел желтый, и сбил ребенка. Школьница чудом выжила.

Вызвали хирургов

– В результате ДТП 10-летняя девочка получила серьезные травмы. Экстренно была доставлена машиной «скорой помощи» в БСМП с множественными открытыми переломами плеча и предплечья, закрытым переломом голеностопного сустава, тупой травмой живота и геморрагическим шоком, – рассказала Лилия Пожарская.

Сразу, как поступил ребенок, в Больнице скорой медицинской помощи было принято решение о проведении операции. Как сообщила заместитель главного врача по лечебной части БСМП Резеда Каримова, ее провели одни из лучших врачей города: Рамис Якубов (БСМП) и оперативно прибывшие в больницу специалисты из КДМЦ – Равиль Накимов, Григорий Резунов, Пардабой Абдуллаев.

Впереди реабилитация

Операция длилась более трех часов. Медикам пришлось буквально по осколкам костей собирать раздробленную руку десятилетней девочки, по которой проехал КАМАЗ. Врачи проделали ювелирную работу: сшили сухожилия, сосуды и нервы, чтобы рука ребенка не потеряла чувствительность.

В БСМП рассказали, что операция прошла успешно. Девочке удалось сохранить руку (на следующий день она уже смогла пошевелить пальцами), теперь все зависит от того, как пройдет восстановление. Впереди сложнейший этап реабилитации.

Кстати!

Как мы узнали, маленькую челнинку для дальнейшего лечения отправили в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани. Началось расследование ДТП. Будет проведена техническая экспертиза большегруза. Также стало известно, что «КАМАЗ» 1985 года выпуска, возможно, водитель не сумел вовремя затормозить из-за технической неисправности транспортного средства.

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