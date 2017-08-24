Врачи БСМП и КДМЦ Челнов пришили 10-летней девочке оторванную в ДТП руку

Напомним, страшное ДТП произошло 21 августа, около 13 часов дня. На проспекте Мусы Джалиля (напротив Автостанции) 67-летний водитель большегруза с прицепом совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора вместе с мамой и братом (только чуть позади родных). Как сообщила нам начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД РФ по г. Набережные Челны Лилия Пожарская, жертв могло быть больше, ведь на этом пешеходном переходе всегда переходит дорогу большое количество людей. По предварительным данным, водитель не успел проскочить, пока горел желтый, и сбил ребенка. Школьница чудом выжила.

Вызвали хирургов

– В результате ДТП 10-летняя девочка получила серьезные травмы. Экстренно была доставлена машиной «скорой помощи» в БСМП с множественными открытыми переломами плеча и предплечья, закрытым переломом голеностопного сустава, тупой травмой живота и геморрагическим шоком, – рассказала Лилия Пожарская.

Сразу, как поступил ребенок, в Больнице скорой медицинской помощи было принято решение о проведении операции. Как сообщила заместитель главного врача по лечебной части БСМП Резеда Каримова, ее провели одни из лучших врачей города: Рамис Якубов (БСМП) и оперативно прибывшие в больницу специалисты из КДМЦ – Равиль Накимов, Григорий Резунов, Пардабой Абдуллаев.

Впереди реабилитация

Операция длилась более трех часов. Медикам пришлось буквально по осколкам костей собирать раздробленную руку десятилетней девочки, по которой проехал КАМАЗ. Врачи проделали ювелирную работу: сшили сухожилия, сосуды и нервы, чтобы рука ребенка не потеряла чувствительность.

В БСМП рассказали, что операция прошла успешно. Девочке удалось сохранить руку (на следующий день она уже смогла пошевелить пальцами), теперь все зависит от того, как пройдет восстановление. Впереди сложнейший этап реабилитации.

Кстати!

Как мы узнали, маленькую челнинку для дальнейшего лечения отправили в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани. Началось расследование ДТП. Будет проведена техническая экспертиза большегруза. Также стало известно, что «КАМАЗ» 1985 года выпуска, возможно, водитель не сумел вовремя затормозить из-за технической неисправности транспортного средства.