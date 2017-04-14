ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Аллергикам лучше искать себе в пару человека без аллергии

Почему у одних людей есть аллергия, а у других нет? На этот и другие вопросы наших читателей ответила аллерголог-иммунолог Городской поликлиники №5 Галина Тякина.

– Галина Юрьевна, что такое аллергия?

– Аллергия это не просто заболевание, а готовность организма к патологическим реакциям на вполне обычные, неопасные для других людей вещи. Сейчас начнется цветение берез, это дерево очень любят в России, казалось бы, какая в нем опасность? Она кроется в пыльце, которая для сотен челнинцев является аллергеном. Аллергия может начаться и в 20, и в 30 лет. И не только на цветение растений. Даже на домашнюю пыль. Очень много стало пациентов, которые все детство провели в деревне, гладили кошек, собак, лошадей, а теперь в городе у них возникла аллергическая реакция на этих животных. Ничего странного в этом нет – изменилась окружающая нас среда.

– О каких изменениях идет речь?

– Она стала более агрессивной. Увеличилось количество синтетических продуктов в быту человека. Мы бездумно используем моющие и чистящие средства, едим продукты, не читая на этикетках, из чего они произведены. Кроме того, бесконтрольно потребляем внутрь огромное количество лекарств. Аптеки превратились в магазины, куда можно пойти и купить все что хочется – я сам себе доктор. А потом пациенты на приеме спрашивают: откуда у меня аллергия, почему иммунитет дает сбой?

– Часто аллергию называют семейным заболеванием. С чем это связано?

– Я иногда говорю молодым людям-аллергикам: ищите себе в пару человека без аллергии. Тогда у ваших детей будет шанс избежать этого заболевания. Аллергия может передаваться по наследству, чаще всего от матери. Бывает, что все члены семьи страдают этим заболеванием или, где только один член чувствителен к каким-то веществам. Многие наши «болячки» родом из детства. Особенно атопический дерматит – истинная пищевая аллергия на продукты: молоко, яйца, рыбу, пшеницу, сою – но это заболевание проявит себя очень рано. У нас люди любят сами себе ставить диагнозы: что-то съел, высыпало на лице – у меня аллергия. В 30 лет просто так ничего не появится. Скорее всего, это пищевая непереносимость красителей, усилителей вкуса, ароматизаторов на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта. Обязательно нужно пройти обследование у гастроэнтеролога, только потом обращаться к аллергологу.

– Многие челнинцы жалуются, что на фоне ослабленной иммунной системы часто болеют. Что с этим делать?

– У большинства людей нормальный врожденный иммунитет, о его ослаблении может судить только врач после проведенных обследований. Такие диагнозы ставятся очень небольшому количеству людей. Если человек не болеет два раза в год пневмонией, зимой по восемь раз не страдает от отитов и синуситов, у него нормальный вес, значит, нет никакого иммунного дефицита. Просто нужно обратить внимание на свой образ жизни: как питаешься, спишь, есть ли у тебя лишний вес, как часто бываешь на свежем воздухе.

– Что может укрепить иммунную систему?

– Иммунную систему укрепляют не сосиски, колбаса и фастфуд. А белок, который есть в натуральном мясе, рыбе, молочных продуктах, овощах и бобовых. Иммунная система начинает работать ночью, организм успевает восстановиться за 8-10 часов сна – не меньше. Нужно ложиться спать до 11 часов вечера, а не в два-три часа ночи. Наш иммунитет стоит на четырех китах: воздух – больше гуляйте, ходите пешком, питание – не переедайте, отдайте предпочтение натуральным продуктам, сон – соблюдайте режим дня, позитив – избегайте стрессов, не зацикливайтесь на неприятностях, научитесь видеть в жизни хорошее.

– Читатели нас часто спрашивают: могут ли вирусные инфекции ослабить иммунитет?

– Конечно, если человек безответственно относится к собственному здоровью. Я была на конференции врачей-иммунологов в Санкт-Петербурге. Один профессор сказал: «Если у вас вирусная инфекция, температура 38, пятки не должны касаться пола. Нужно вылежать неделю». Что происходит чаще всего у нас: сбили температуру тем, чем захотели, и пошли на работу. На фоне этого вирус «оставляет свой хвост». Организм, не выдерживая стресса и воздействия гаджетов, с которыми многие не расстаются, даже когда совсем плохо, дает неадекватный иммунный ответ новыми заболеваниями. Плюс свой организм мы еще добиваем антибиотиками, которые принимаем без назначения врача. Иммунная система не может выдержать такой нагрузки. Делайте выводы.

– И последний вопрос от молодых челнинок: могут ли вызвать аллергию очень популярные сегодня косметические средства и процедуры: пилинг кожи, депиляция сахарной пастой?

– Да, но не аллергию, а скорее всего контактный дерматит. При многих косметических процедурах происходит вымывание здоровой кожи. Я спрашиваю у девушек, которые приходят на прием: «Сколько раз в день и чем вы моетесь?» Чаще всего отвечают, что два раза в день и начинают перечислять гели, скрабы, маски для кожи... Список может быть бесконечным. Выясняется, что девушки работают в офисах, а не в шахте. Непонятно, зачем всем этим так часто травмировать кожу, высушивать ее? Она итак подвергается негативному воздействию окружающей среды, воды из под крана, в которой много химии. Когда появляются проблемы с кожей, умный организм предлагает нам взглянуть на себя стороны, что-то поменять, начать вести здоровый образ жизни. Главное – это услышать и принять меры.