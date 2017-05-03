ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинцы дорвались до шашлыков и попали на больничную койку

Несмотря на противопожарный режим в республике, над садовыми обществами в выходные вился дымок, и практически с каждого участка пахло жареным на углях мясом.

Все бы хорошо, но после этого в поликлиниках города самыми востребованными врачами стали гастроэнтерологи.

– Никто не будет отрицать, что шашлык – одно из самых вкусных блюд, но назвать его диетическим никак нельзя, – сказала врач-гастроэнтеролог Городской поликлиники №5 Олеся Филиппова. – Лишние калории – это не главная опасность, которая подстерегает любителей мяса. К нам уже пришли челнинцы с обострениями гастрита, панкреатита, язвы двенадцатиперстной кишки. И дело даже не в том, что они поели шашлык, а в том, что не знают меры в еде и не умеют его готовить.

– Олеся Валерьевна, но если само мясо не вредно, то что делает шашлык опасным для здоровья?

– Гораздо больший вред здоровью челнинцев могут нанести канцерогены – вещества, которые образуются в процессе обжаривания на открытом огне. Поднимаясь вверх, они попадают на куски мяса и там оседают. Ни в коем случае не используйте для розжига химические жидкости. Это обман, что все вредные вещества на углях улетучиваются, поверьте, часть все равно осядет на ваш шашлык. Очень вредна для здоровья и темная пережаренная корочка, будь то красное, белое мясо или даже рыба. Содержащиеся в ней канцерогены способны спровоцировать возникновение онкологических заболеваний. Чтобы обезопасить себя (особенно, если мясо подгорело), зажаристую корочку просто срежьте.

– Можно как-то смягчить воздействие канцерогенов на пищеварительную систему?

– Канцерогены «боятся» маринадов, конечно, не таких, когда вы заливаете мясо кетчупом и майонезом, засыпаете все огромным количеством специй. Я бы посоветовала для маринада отдать предпочтение минеральной воде с лимоном, гранатовому соку, кефиру. Именно кислая среда является надежной защитой от канцерогенов. Вообще, употребление шашлыков с правильным гарниром, в разумном количестве, вряд ли нанесет больший вред здоровью, чем другие продукты, приготовленные, например, на сковороде с добавлением масла. Зажаренное на углях мясо нужно полностью исключить только тогда, когда есть обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

– Что вы подразумеваете под «правильным гарниром»?

– К сожалению, у нас в большинстве своем люди не умеют наслаждаться вкусом одного продукта. Шашлык – это самодостаточное блюдо, которое, желательно, сочетать только со свежей зеленью, помидорами, огурцами, в них содержится клетчатка, которая расщепляет жиры и способствует лучшей усвояемости мяса – достаточно тяжелого продукта. Челнинцы устраивают застолье «с мешаниной»: много хлеба, картошки, кетчупы и майонез. Еще и запивают шашлык алкоголем. Конечно, это приводит к расстройству желудка и обострению панкреатита.

– Какое мясо лучше покупать для шашлыка?

Любое, какое вам нравится, – свинину, баранину, говядину, курицу. Главное, чтобы оно было свежим, охлажденным. Конечно, должно пройти ветеринарный контроль. Избегайте использования замороженного мяса, так как его вкусовые и питательные ценности будут снижены в разы. Советую сбрызнуть готовое мясо соком лимона, оно усвоится гораздо быстрее и легче.

– Олеся Валерьевна, есть заболевания, которые можно получить при приготовлении мяса на углях?

– Да, это различные кишечные инфекции, потому что чаще всего шашлык готовится на природе, где нет возможности помыть под проточной водой овощи, хорошо обработать руки. Можно подхватить и токсоплазмоз, пробуя сырой мясной фарш или употребляя не полностью прожаренное мясо. Особенно нужно быть осторожным с шашлыком беременным женщинам. Организм будущей мамы уязвим, на фоне ослабленного иммунитета может активироваться любая инфекция, в том числе и токсоплазмоз. Не советую хозяйкам пробовать мясо до его полной прожарки, проще разрезать кусочек и посмотреть, какой из него вытекает сок. Если прозрачный – мясо готово.