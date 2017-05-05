ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинцы падают на грядках. “Скорая помощь” спасла уже 168 садоводов

У челнинцев начались активные работы на дачных участках. Все бы хорошо, но те, кто особенно усердствовали, прибавили работы медикам «скорой помощи».

Заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой медицинской помощи Набережных Челнов Лилия Мустафина рассказала, что с 26 апреля по 5 мая 2017 года бригады уже 168 раз выезжали в садовые общества. В 2016 году с мая по сентябрь помощь медиков понадобилась 15 776 жителям города – они так уработались на своих участках, что стало плохо.

– Всегда в зоне риска пожилые люди, которые уже имеют хронические заболевания, но почему-то забывают своевременно принять лекарство, – продолжила Лилия Мустафина, – В результате, для пенсионеров, не привычных к таким усилиям после зимнего «квартирного» периода, существенно возрастает опасность внезапных инсультов. Они падают прямо на грядках, на которых работают.

Игнорируют симптомы

Заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения БСМП Шамиль Мусин объяснил, что инсульт, как правило, не является быстроразвивающимся заболеванием. Это долгий процесс, проходящий стадии от незначительных функциональных изменений до необратимого структурного поражения мозга – некроза (омертвения клеток).

– Летом число инсультов значительно выше, чем в остальные сезоны, – продолжил врач. – Пожилые люди часто игнорируют симптомы: головокружение и пошатывание при ходьбе, головные боли, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, которые могут быть предвестниками нарушения мозгового кровообращения - и, как следствие, инсульта.

Заведующий отделением предупредил, что нужно уважительно относиться к своему здоровью. Работая на даче, быть особенно осторожными в жару. При любой физической активности в такую погоду тело теряет много влаги, что способствует «сгущению крови», и, как следствие, нарушению периферического кровообращения, прежде всего, в головном мозге, который не получает достаточное количество кислорода.

Принимайте лекарства

Врач дал рекомендации для пожилых людей с хроническими нарушениями мозгового кровообращения:

1. Остерегайтесь прямых солнечных лучей. На участке можно работать не более 2,5-3 часов до обеда, а остальное время – во второй половине дня.

2. Никакие «земляные работы» нельзя проводить в положении, когда голова находится ниже туловища, надо использовать либо переносной стульчик, либо пластиковые наколенники.

3. Нельзя отменять лекарства, которые назначил вам врач для снижения давления. Также не следует уменьшать их дозировку и нарушать график приема.

Звоните в «скорую»

Лилия Мустафина рассказала, когда нужно без промедления вызвать «скорую помощь»:

– если появились внезапная слабость или потеря чувствительности на лице, руке или ноге, особенно, если все это сосредоточено на одной стороне тела;

– внезапное грубое нарушение зрения;

– трудность речи или понимания простых предложений;

– если к приступу головокружения и потери равновесия присоединились такие симптомы, как нарушение речи, двоение в глазах, онемение, или слабость;

– внезапная, интенсивная головная боль.

– потеря сознания. Лицо больного становится багрово-красным. Видны паралич конечностей, асимметрия лица.

Факт

По данным межрегионального фонда помощи родственникам больных с инсультом (ОРБИ), инсульт занимает второе место среди причин смерти населения России – каждые 1,5 минуты с кем-то случается эта беда.