ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинцы стали чаще умирать от инфарктов - поздно вызывают «скорую помощь»

В Челнах смертность от сердечно-сосудистых патологий вышла на первое место. Врачи «скорой помощи» предупреждают: многие жизни можно было спасти, если бы люди раньше обратились за помощью.

Главный врач ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Набережных Челнов Сергей Крылов объяснил, что может привести к инфаркту, в течение какого времени медики должны успеть провести врачебные мероприятия.

– Сергей Олегович, что происходит с сердцем человека при инфаркте? Почему так важно вовремя оказать медпомощь?

– К сожалению, очень часто бывает так, что бригада «скорой помощи» выезжает уже только для того, чтобы констатировать смерть пациента. Родственники рассказывают, что боль в груди у члена семьи появилась еще на работе, он пришел домой, но решил к медикам не обращаться – само пройдет. Принял какие-то обезболивающие таблетки и заснул, а утром уже не проснулся. Ночью случился инфаркт. Но ведь этот человек мог остаться в живых, если бы ему своевременно была оказана медицинская помощь. Инфаркт миокарда начинается с нарушения кровотока в коронарном сосуде, сердечная мышца получает недостаточное количество кислорода и отмирает.

– Сколько времени есть у врачей на спасение пациента?

– Через 4-6 часов от начала нарушения кровотока наступают необратимые фатальные изменения, когда человека невозможно спасти. Из больных, умирающих от инфаркта миокарда в течение первых 24 часов: 50 % умирают в течение 15 минут; 30% – в течение 15-60 минут; 20% – 1-24 часов. Когда к нам, на Станцию скорой медицинской помощи, поступает так называемый «красный» экстренный вызов к больному с подозрением на инфаркт, медики знают, что жизнь человека висит на волоске.

– Что может послужить толчком острого снижения кровоснабжения сердечной мышцы?

– В 90% случаев – это образование тромба на фоне склероза коронарных артерий и повреждения атеросклеротической бляшки; длительный спазм сосудов; резкое повышение потребности в кислороде на фоне эмоциональной или физической нагрузки у людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, страдающих гипертонической болезнью, сахарным диабетом, атеросклерозом. И у тех, кто, как бы не банально это звучало, ведет нездоровый образ жизни: курит, имеет лишний вес, высокий уровень холестерина в крови. Врачам приходится напоминать, что сердце – орган, который никогда не отдыхает: бесперебойно перекачивает кровь и отвечает за ее доставку ко всем органам и тканям организма. Естественно, что на этом фоне и самому сердцу нужна поддержка. Мы постоянно ведем просветительскую работу среди населения, распространяем листовки, проводим лекции.

– Какие симптомы должны насторожить человека?

– Одним из самых ярких симптомов сердечной патологии является боль в груди. Но боль, связанная с работой сердца, имеет характерные особенности: она локализуется за грудиной, причем может беспокоить за долгое время до самого приступа. Такая боль – давящая, жгучая, пекущая, бывает волнообразной, усиливается при нагрузке. Может ослабевать в покое или после приема нитроглицерина. Если она появляется, как можно скорее посетите кардиолога. Когда уже боль не купируется лекарствами, не ослабевает и даже усиливается, длительность приступа доходит до 20-30 минут – уже есть подозрение на инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь.

– Сегодня бригады «скорой» оснащены всем необходимым, чтобы оказать помощь при инфаркте?

– Еще недавно оказание эффективной экстренной медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях на северо-востоке Татарстана было весьма проблематичным. Это что было связано со слабой материально-технической базой и качеством подготовки специалистов. Сегодня наши бригады оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи: дефибрилляторами, кардиографами, мониторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, аппаратурой для экспресс-диагностики. Специалисты могут на догоспитальном этапе провести все необходимые реанимационные мероприятия.

До четырех часов с момента начала заболевания врачи имеют возможность «спасти» сердце человека: восстановить кровоснабжение сердечной мышцы и предотвратить необратимые изменения в миокарде.

– Когда вы начали фиксировать спад ранней обращаемости за медицинской помощью при сердечно-сосудистых заболеваниях в Челнах?

– С 2015 года при острой коронарной патологии люди стали реже обращаться за медицинской помощью: в первые два часа с момента заболевания и возникновения боли позвонили к нам 69% пациентов, в первые четыре часа – 76%. В 2016 году показатели стали еще ниже: 67% и 72% соответственно. В прошлом году нами была оказана экстренная медицинская помощь 1 523 пациентам с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом.

– Сергей Олегович, на что нужно обратить внимание родственникам, если близкому человеку стало плохо?

– На приступы интенсивной боли за грудиной и в области сердца давящего (сжимающего) характера, сохраняющиеся более 15 минут. Боль будет отдавать в левую или правую руку, шею, нижнюю челюсть, под левую лопатку, в верхней половине живота. Больной становится возбужденным, мечется, отмечает страх смерти. Прием нитроглицерина устранит боль не полностью, либо она возобновится в течение короткого времени. При таких симптомах немедленно вызывайте «скорую помощь».

Рекомендация врачей: стало плохо – примите меры

1. Помогите больному принять правильное положение: лежа на спине со слегка приподнятой головой. Освободите его от стесняющей одежды (расстегните воротничок, ослабьте брючный ремень), обеспечьте доступ свежего воздуха.

2. Вызывайте скорую помощь, телефоны «03», «103», «112». При обращении по поводу боли в груди (сердце) четко отвечайте на вопросы оператора по поводу заболевания. Следуйте советам диспетчера станции скорой помощи.

3. Дайте человеку под язык нитроглицерин в таблетках 0,5-1 мг (1-2 таблетки), в аэрозоле или спрее (1-2 дозы) – строго в положении лежа. При нормальном или повышенном артериальном давлении при сохраняющейся боли в грудной клетке – повторите через каждые 5 минут -10 минут. Но помните, что все эти препараты снижают артериальное давление!

4. Дайте аспирин 250 мг (1/2 таблетки), разжевать, запить водой. Аспирин хорошо всасывается, через 30 минут достигается максимальный эффект, уменьшается тромбообразование, которое снижает летальность при инфаркте миокарда. Есть противопоказания: непереносимость аспирина (ранее отмечались аллергические реакции), желудочно-кишечное кровотечение.

Важна профилактика

Сергей Крылов объяснил, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний не так сложна, как кажется. Нужно придерживаться принципов здорового образа жизни, которые подразумевают правильное и сбалансированное питание, приведение в порядок массы тела, отказ от вредных привычек. Очень важно регулярно проходить диспансеризацию, не дожидаясь появления опасных сигналов. Всем людям, начиная с 25 лет, – посещать врачей для планового осмотра не реже раза в год. Это позволит выявить факторы риска, а также ранние проявления сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание своему здоровью нужно уделять тем людям, у которых в семье были ранние случаи возникновения сердечно-сосудистых заболеваний или внезапных смертей.