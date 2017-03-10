ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские мужчины стали чаще подавать на развод, не находя понимания у жен

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09 марта в 17:03
Прокуратура Челнов готовится выступать на стороне пострадавших вкладчиков Татфондбанка
Прокуратура Челнов готовится выступать на стороне пострадавших вкладчиков Татфондбанка

В надзорное ведомство уже поступило два заявления от вкладчиков, не способных самостоятельно защищать свои права.

09 марта в 16:19
Руководству Челнов презентовали средство, которое поможет избавится от вони на предприятиях
Руководству Челнов презентовали средство, которое поможет избавится от вони на предприятиях

В Набережных Челнах состоялась презентация продукта компании ОАО «Цеолиты Поволжья», известного своими сорбционными и ионообменными свойствами.

09 марта в 16:05
Из-за краха банков Татарстан чуть не вылетел из топа устойчивых регионов
Из-за краха банков Татарстан чуть не вылетел из топа устойчивых регионов

В общем рейтинге Татарстан потерял 0,3 пункта и едва не вылетел из числа регионов с максимальной устойчивостью. Сейчас регион на последнем, 11 месте с 8 минимальными баллами.
09 марта в 12:47
8 марта в Татарстане женщина заколола ножом своего супруга
8 марта в Татарстане женщина заколола ножом своего супруга

Теперь родственникам придется взять опекунство над тремя маленькими детьми, ведь за одну ночь они лишились обоих родителей: отец убит, а матери грозит тюремный срок.

09 марта в 12:19
«КАМАЗ» снова отправляет матерей с детьми в санаторий
«КАМАЗ» снова отправляет матерей с детьми в санаторий

После девятилетнего перерыва на заводе возобновилась программа «Мать и дитя».

09 марта в 11:47
В РТ в 2016 году выявили более 1,6 тысячи случаев заболевания раком молочной железы
В РТ в 2016 году выявили более 1,6 тысячи случаев заболевания раком молочной железы

На I-II стадии было диагностировано 67% онкологии. Нужно обратить внимание на здоровье тем, у кого в роду есть больные раком, - предупредил министр здравоохранения РТ Адель Вафин.
09 марта в 10:57
ГИБДД РТ рекомендует не выезжать за город без необходимости
ГИБДД РТ рекомендует не выезжать за город без необходимости

По данным метеорологов, на территории республики ожидается туман и усиление ветра до 9 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы.

09 марта в 10:35
Челнинцы жалуются на качество проводимого капремонта
Челнинцы жалуются на качество проводимого капремонта

Жильцы дома 12-17 недовольны тем, что во время капитального ремонта в их домах металлические водопроводные трубы начали заменять на пластиковые.

09 марта в 09:41
Банда парней совершила сразу два грабежа за одно утро в Челнах
Банда парней совершила сразу два грабежа за одно утро в Челнах

В семь утра патруль Нацгвардии получил сообщения, что в поселке ГЭС напали на 29-летнего мужчину, избили и  отобрали два мобильных телефона.

09 марта в 08:16
Река Мелекеска в Челнах считается опасным местом
Река Мелекеска в Челнах считается опасным местом

МЧС по РТ, в целях безопасности, предупреждает людей о потенциально опасных местах на воде.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 27%
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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
10 марта 2017г. 04:21

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«Милосердие без границ»
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Выпуск 8 от 02 марта 2017 г.
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ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские мужчины стали чаще подавать на развод, не находя понимания у жен

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские мужчины стали чаще подавать на развод, не находя понимания у жен

Если раньше на развод подавали в основном женщины, то сегодня нередко инициаторами разрыва становятся именно мужчины. Жены даже не догадываются, когда мужья перестают их любить.

За два месяца 2017 года развелись 358 семейных пар, на 12 больше, чем в 2016 году. И количество разводов продолжает расти. Каждая пятая женщина винит в распаде своей семьи любовницу, которая увела супруга.

Найдите в себе силы

На вопрос, почему еще совсем недавно любящий муж решает бросить жену, мы попросили ответить психолога высшей квалификации Нину Зуеву.

– Мужчины (конечно, мы говорим о нормальных мужчинах, не алкоголиках и не бабниках!) не склонны принимать быстро такие решения. И так, вдруг, из-за мимолетного увлечения они из семьи не уходят, – объяснила специалист. – Для того, чтобы принять решение о разрыве отношений, мужчина должен найти веское оправдание своему поступку.

Нина Тихоновна, но ведь часто так бывает, что крепкий брак разрушает другая женщина. Почему так происходит?

– В последние 10 лет ко мне часто приходят мужчины, которые разрываются между женой и другой женщиной. Я спросила одного из них: «Чего такого нет в вашей жене, что есть любовнице?» Ответ был очень простым: «Мы с ней разговариваем». Оказалось, что жене уже давно нет дела до своего мужа. Родился один ребенок, потом второй. Ее мир замкнулся на кормлении, памперсах, болезнях детей. Никакого секса, совместных интересов, не хочется выслушать мужа о событиях за день. Он стал приходить позже – ей все равно. Жена уверена, что муж уже никуда не денется. А зря. Денется, когда найдет в другой женщине партнера для разговора, с кем можно разделить свои интересы.

То есть опасность представляет женщина-друг?

– Да, если мужчина перестает дома чувствовать любовь, им постоянно недовольны. В этот момент, чаще всего на работе, среди сотрудниц,   находится партнер для разговора, которая его всегда выслушает, поддержит, восхитится его умом и другими качествами. Мужчина думает, как ему повезло, ведь дома его не понимают. С женщиной-другом можно пообщаться и на работе, и после. Жене в этот момент нет никакой разницы, что муж задержался на час или два. Потом у друзей может быть совместная командировка и неминуемо – секс. Этим людям хорошо вместе. Если жена в этот момент не спохватится и не примет меры – она потеряет супруга.

Что нужно сделать жене для спасения семьи?

– Разлюбить – это не то, что происходит за один день. Можно попытаться все вернуть. Больше времени проводить вдвоем: гулять, ходить в кино, в гости к друзьям. Выглядеть хорошо и для себя, и для своего мужа. Американский психолог Вирджиния Сатир говорит, что семью нужно спасать обязательно: 1. Если от того, что двое вместе – каждому лучше. 2. Если от того, что двое вместе – каждый из супругов растет и развивается. 3. Если от того, что двое вместе – у них есть общие цели, которые сближают. Разумные женщины это понимают. Произошла ситуация (конфликт), садятся и обсуждают ее с мужем. И никогда больше об этом не вспоминают. Я не раз помогала женщинам, которые хотели меняться ради своего мужа. Они научились хорошо выглядеть, теперь их мужчины не ищут на стороне любви и понимания.

Нина Тихоновна, может быть женщинам, чтобы не расслабляться после замужества, давать себе какую-то установку?

– Можно постоянно напоминать себе, что есть действительно важные ценности (не только материальные!): «От того, что мы вдвоем, каждому лучше». Отношения между мужем и женой – это ствол, на котором держится вся семья и растут счастливыми дети. Я недавно сказала женщине: «Дети вырастут и уйдут. Подумай, ты с кем останешься? Если любишь мужа, найди в себе силы все исправить».

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