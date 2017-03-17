ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские онкологи прогнозируют, что вейперы дадут вспышку онкологии в 45-летнем возрасте

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17 марта в 17:17
В Челнах запустили один из крупнейших в России комплексов по переработке мяса птицы
В Челнах запустили один из крупнейших в России комплексов по переработке мяса птицы

Холдинг «АГРОСИЛА» ввел в эксплуатацию новый производственный комплекс, на строительство которого ушло более трех миллиардов рублей.

17 марта в 15:53
Челнинец украл из цветочного магазина шесть тысяч рублей
Челнинец украл из цветочного магазина шесть тысяч рублей

Пропажу денег продавец заметила не сразу. К счастью, происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в салоне.

17 марта в 11:57
Президент Татарстана подарил карт юному гонщику из Челнов
Президент Татарстана подарил карт юному гонщику из Челнов

Гоночный автомобиль предназначен для теплого времени года, поэтому пока собран не полностью. Скоро сойдет снег, и тогда мотор обкатают на асфальте. Коля Волков примет участие в спортивных заездах.

17 марта в 11:33
Дмитрий Медведев должен утвердить график выходных и праздников 2018 года
Дмитрий Медведев должен утвердить график выходных и праздников 2018 года

Россияне будут отдыхать по следующему графику: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.
17 марта в 10:12
Минздрав предложил запретить свободную продажу табака
Минздрав предложил запретить свободную продажу табака

Запрет свободной продажи сигарет должны будут ввести до 2035 года. Также Минздрав планирует снизить потребление табака среди населения России к указанному сроку до 1 %.
17 марта в 09:11
Участники ВОВ смогут бесплатно проехать в поездах на майские праздники
Участники ВОВ смогут бесплатно проехать в поездах на майские праздники

Акция пройдет с 1 по 10 мая. Количество поездок для инвалидов и участников войны будет неограниченным. При этом бесплатно также сможет проехать один сопровождающий.
17 марта в 08:53
В Татарстане фельдшер признана виновной в причинении смерти по неосторожности
В Татарстане фельдшер признана виновной в причинении смерти по неосторожности

Агрызский районный суд приговорил 45-летнюю женщину к 6 месяцам ограничения свободы.

17 марта в 08:50
В Казани неизвестные в медицинских масках разгромили прилавки и товар в торговом центре
В Казани неизвестные в медицинских масках разгромили прилавки и товар в торговом центре

В торговом центре «Алтын» традиционно продают технику и проводят ремонт электроники.

17 марта в 08:18
Главной хозяюшкой города стала челнинка Мухамадиева
Главной хозяюшкой города стала челнинка Мухамадиева

За звание лучшей хозяйки боролись шесть претенденток. Конкурсантки продемонстрировали свое мастерство в таких этапах, как презентация, кулинарное искусство, творческий номер, лайфхак, блиц-опрос, интернет-симпатии.

16 марта в 17:00
В Челнах из окна высотки выпал мужчина
В Челнах из окна высотки выпал мужчина

Перед этим мужчина ходил по квартирам и трезвонил во все двери.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Индекс правды: 30%
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Выпуск 10 от 15 марта, 2017г.
17 марта 2017г. 18:25

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 10 от 15 марта 2017 г.
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ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские онкологи прогнозируют, что вейперы дадут вспышку онкологии в 45-летнем возрасте

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские онкологи прогнозируют, что вейперы дадут вспышку онкологии в 45-летнем возрасте

Челнинцы переживают, что проживание в нашем городе вредит здоровью, многие люди умирают от рака. А родственники заболевших не могут понять, почему это страшное заболевание пришло в их семью.

Мы попросили главного врача Набережночелнинского онкологического диспансера Ильсура Валиева ответить на вопросы челнинцев, подтвердить или опровергнуть слухи о возникновении онкологических заболеваний.

Ильсур Мукатдасович, самый часто задаваемый вопрос от челнинцев: почему одни люди болеют раком, а другие – нет?

– Однозначного ответа на этот вопрос не даст ни один врач. Причин много. У кого-то проявятся наследственные факторы, у кого-то заболевание может появиться вследствие воздействия окружающей среды, попадания в организм вредных химических веществ. Возьмем, например, курение. Мы все время доводим до населения информацию, что количество заболевших раком легких среди курильщиков растет. Кто-то прислушивается и отказывается от вредной привычки, но много таких, кто начинает верить врачам после постановки диагноза «онкология». Сегодня нас беспокоит еще одна проблема: молодежь, так называемые вейперы, вдыхают через свои устройства для «парения» опасные для жизни вещества. Этот пар достигает глубоких отделов органов дыхания, проникает напрямую в легкие. Онкологи уже прогнозируют, что молодые люди, которые сегодня увлекаются «парением», дадут вспышку онкологии уже в 40-45-летнем возрасте.

В последнее время много говорят о том, что Челны лидируют в России по смертности от онкологических заболеваний. Так ли это на самом деле?

– Это не так. Мы неоднократно доводили эту информацию до населения. Речь идет вот о чем: в 2015 году был всплеск онкологических заболеваний. По итогам 2016 года мы видим, что наметилась тенденция к снижению: уровень заболеваемости челнинцев ниже, чем по Республике Татарстан в целом. Если в 2015 году вновь выявленных случаев было 382, 83 на 100 тысяч населения, то в 2016 показатели снизились до 381, 2 на 100 тысяч населения. Опять же всплеск не говорит о том, что люди стали чаще болеть. Мы стали больше выявлять онкологических больных на ранней стадии благодаря диспансеризации, тому, что в поликлиниках города были открыты первичные кабинеты, где ведут прием врачи-онкологи. Это и дало большой процент, сейчас мы регистрируем уменьшение количества вновь выявленных онкологических больных, вышли на некое плато. Если сказать проще, тех, кто заболел – мы уже выявили, а тех, кто заболеет – пока нет.

Ходят слухи, что наш город расположен в неудачном месте: в соседних городах есть химические предприятия. Все вредное ветром несет к нам. Кроме того, онкологию спровоцировал пожар на заводе Двигателей. Это так?

– Слухи о всплеске онкологии после пожара на заводе двигателей не имеют под собой никаких оснований. Мы проводили сравнительный анализ заболеваемости злокачественными опухолями, при котором никакой связи с районом проживания в городе Набережные Челны, выявлено не было. Естественно, в Новом городе всегда будет большее количество заболевших, потому что район намного плотнее заселен, чем пос. ГЭС или ЗЯБ. Что касается неудачного места расположения Челнов, это вопрос к специалистам по мониторингу окружающей среды.

Над чем вы работаете сегодня?

– Есть несколько проектов, которые мы уже реализовали и планируем внедрить в нашем городе в будущем. Впервые в Северо-восточном регионе РТ создано специализированное отделение химиотерапии Набережночелнинского филиала РКОД МЗ РТ со всеми удобствами для пациентов. Стали доступны виды лечения лазеро-, криодеструкция для пациентов с злокачественными опухолями кожи. Ведется работа по реализации проекта строительства нового онкологического центра с радиологическим корпусом, чтобы челнинцы и жители близлежащих районов не ездили на лечение в Казань, а получали всю необходимую помощь и лечение на месте.

Ильсур Мукатдасович, какой рак, если можно так сказать, самый «легкий»? Чем чаще всего болеют челнинцы?

– Легких раков не бывает. Все зависит от стадии заболевания. В каждом конкретном случае лечение подбирается в зависимости от локализации опухоли и степени распространения.

По итогам 2016 года на первое место вышел рак кожи, на втором месте – рак молочных желез у женщин и колоректальный рак, на третьем месте – рак легкого. 

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Комментарии:


. 17.03.2017 12:55

Эти вейпы продают в Челнах на каждом шагу. Дети покупают. А потом мы говорим о смертности!!! Запретите хотя бы в нашем городе их продажу, поднимите аренду бизнесменам, которые травят детей, чтобы им невыгодно было продавать эту гадость.

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. 17.03.2017 13:17

Бизнес есть бизнес - вейпы не под запретом. Сами плохо воспитываете детей раз они у вас курят. Неча на других пенять, коли у самих рожа крива, кажется, так у русских говорят. А то всегда бизнес крайний, достали уже.

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. 17.03.2017 16:01

Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи предупреждают, мы не слышим, потом локти кусаем. Рак легких практически не лечится, его трудно обнаружить на ранней стадии. Вот и думайте прежде чем затянуться вейпом или сигаретой.

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