ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские онкологи прогнозируют, что вейперы дадут вспышку онкологии в 45-летнем возрасте

Челнинцы переживают, что проживание в нашем городе вредит здоровью, многие люди умирают от рака. А родственники заболевших не могут понять, почему это страшное заболевание пришло в их семью.

Мы попросили главного врача Набережночелнинского онкологического диспансера Ильсура Валиева ответить на вопросы челнинцев, подтвердить или опровергнуть слухи о возникновении онкологических заболеваний.

– Ильсур Мукатдасович, самый часто задаваемый вопрос от челнинцев: почему одни люди болеют раком, а другие – нет?

– Однозначного ответа на этот вопрос не даст ни один врач. Причин много. У кого-то проявятся наследственные факторы, у кого-то заболевание может появиться вследствие воздействия окружающей среды, попадания в организм вредных химических веществ. Возьмем, например, курение. Мы все время доводим до населения информацию, что количество заболевших раком легких среди курильщиков растет. Кто-то прислушивается и отказывается от вредной привычки, но много таких, кто начинает верить врачам после постановки диагноза «онкология». Сегодня нас беспокоит еще одна проблема: молодежь, так называемые вейперы, вдыхают через свои устройства для «парения» опасные для жизни вещества. Этот пар достигает глубоких отделов органов дыхания, проникает напрямую в легкие. Онкологи уже прогнозируют, что молодые люди, которые сегодня увлекаются «парением», дадут вспышку онкологии уже в 40-45-летнем возрасте.

– В последнее время много говорят о том, что Челны лидируют в России по смертности от онкологических заболеваний. Так ли это на самом деле?

– Это не так. Мы неоднократно доводили эту информацию до населения. Речь идет вот о чем: в 2015 году был всплеск онкологических заболеваний. По итогам 2016 года мы видим, что наметилась тенденция к снижению: уровень заболеваемости челнинцев ниже, чем по Республике Татарстан в целом. Если в 2015 году вновь выявленных случаев было 382, 83 на 100 тысяч населения, то в 2016 показатели снизились до 381, 2 на 100 тысяч населения. Опять же всплеск не говорит о том, что люди стали чаще болеть. Мы стали больше выявлять онкологических больных на ранней стадии благодаря диспансеризации, тому, что в поликлиниках города были открыты первичные кабинеты, где ведут прием врачи-онкологи. Это и дало большой процент, сейчас мы регистрируем уменьшение количества вновь выявленных онкологических больных, вышли на некое плато. Если сказать проще, тех, кто заболел – мы уже выявили, а тех, кто заболеет – пока нет.

– Ходят слухи, что наш город расположен в неудачном месте: в соседних городах есть химические предприятия. Все вредное ветром несет к нам. Кроме того, онкологию спровоцировал пожар на заводе Двигателей. Это так?

– Слухи о всплеске онкологии после пожара на заводе двигателей не имеют под собой никаких оснований. Мы проводили сравнительный анализ заболеваемости злокачественными опухолями, при котором никакой связи с районом проживания в городе Набережные Челны, выявлено не было. Естественно, в Новом городе всегда будет большее количество заболевших, потому что район намного плотнее заселен, чем пос. ГЭС или ЗЯБ. Что касается неудачного места расположения Челнов, это вопрос к специалистам по мониторингу окружающей среды.

– Над чем вы работаете сегодня?

– Есть несколько проектов, которые мы уже реализовали и планируем внедрить в нашем городе в будущем. Впервые в Северо-восточном регионе РТ создано специализированное отделение химиотерапии Набережночелнинского филиала РКОД МЗ РТ со всеми удобствами для пациентов. Стали доступны виды лечения лазеро-, криодеструкция для пациентов с злокачественными опухолями кожи. Ведется работа по реализации проекта строительства нового онкологического центра с радиологическим корпусом, чтобы челнинцы и жители близлежащих районов не ездили на лечение в Казань, а получали всю необходимую помощь и лечение на месте.

– Ильсур Мукатдасович, какой рак, если можно так сказать, самый «легкий»? Чем чаще всего болеют челнинцы?

– Легких раков не бывает. Все зависит от стадии заболевания. В каждом конкретном случае лечение подбирается в зависимости от локализации опухоли и степени распространения.

По итогам 2016 года на первое место вышел рак кожи, на втором месте – рак молочных желез у женщин и колоректальный рак, на третьем месте – рак легкого.