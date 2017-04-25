ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские школьники стали получать травмы на батутах

КДМЦ принимает все больше детей, получивших травмы во время развлечений. Уже не первый челнинский школьник попал в больницу, повредив позвоночник в батутном центре. Заведующий травматологическим пунктом КДМЦ Малхаз Коринтели рассказал, что сегодня в республике наблюдается рост травматизма, как у взрослых, так и у детей.

В 2016 году в травмпункте КДМЦ было зафиксировано 53 891 обращений, прошли лечение в травматологическом отделении 1 245 детей. В первом квартале 2017 года травмпункт принял уже 14 292 детей, было пролечено 293 пациента. Такой рост наблюдается по всему Татарстану. Именно поэтому Рустам Минниханов подписал указ и объявил 2017 год годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

– Малхаз Автандилович, если раньше дети чаще получали травмы, играя на детских площадках, то где травмируются сегодня?

– Дети как получали травмы на детских площадках, так и получают, даже несмотря на то, что они стали безопаснее. Наибольшее количество ран и переломов дают качели: дети без присмотра взрослых качаются на них стоя, спрыгивают с высоты, пытаются пролезть под качелями во время движения. Сегодня «поставщиками» травм стали батутные центры, то есть в городе появились места, в которых очень трудно уследить за безопасностью детей, которые игнорируют инструкции. С начала года уже 18 детей получили там травмы различной степени тяжести: от содранной собственными зубами кожи на коленях, расшибленных носов до ушибов мягких тканей шейного и грудного отдела позвоночника, растяжений и компрессионных переломов позвоночника.

– Чем чреваты такие травмы?

– Во-первых, тем, что ребенок долгое время проведет на больничной койке, потом от трех до шести месяцев будет вынужден носить корсет, ограничивая себя не то что в играх и развлечениях, но и в повседневных делах. Если травму не долечить, повреждение межпозвоночных дисков даст осложнение в виде остеохондроза, тогда ребенок будет испытывать боль при любом неловком движении, не сможет участвовать в спортивных мероприятиях, поднимать даже небольшие тяжести – школьную сумку.

– Вы объясняете родителям, какие последствия дадут травмы, полученные в детстве?

– Конечно, как бы папам и мамам слышать не хотелось, но именно они несут ответственность за здоровье своих детей: дома, на улице, в батутном центре, где для прыжков на батуте требуется определенная спортивная подготовка. Если ваш ребенок ее не имеет, даже, пройдя подробный инструктаж, он получит травму. Не оставляйте детей одних, особенно маленьких. Чаще всего травму ребятишки получают из-за того, что не могут правильно сгруппироваться при прыжке и падении, даже после объяснений инструктора.

– Малхаз Автандилович, чтобы папы и мамы могли подготовиться: какие травмы чаще всего встречаются весной и летом?

Прогресс не всегда идет на пользу. В это время дети чаще всего травмируются на роликах, скутерах и велосипедах – заранее позаботьтесь о защитных наколенниках и шлемах. Малышей не оставляйте одних на качелях. Уделяйте больше внимания физической подготовке – ребенок сможет участвовать в спортивных мероприятиях и играх без травм, если будет к ним подготовлен.

Выполняйте правила

Директор батутного центра «ВНЕБОПАРК» Константин Серов рассказал, что они максимально заинтересованы в том, чтобы все жители нашего города разумно оценивали свои физические возможности, а так же своих детей.

– Не все понимают, что батутный центр – это не игровая комната, и безопасность на батутной арене напрямую зависит от выполнения правил. Наш центр один из немногих в России, который первостепенное внимание уделяет безопасности клиентов, – продолжил руководитель. – Все жесткие части конструкции обложены и закреплены мягкими обкладочными матами и модулями, по периметру батутной арены натянута страховочная сетка, в зонах для приземления достаточное количество поролона и что немаловажно – правильной формы, что не дает пробить яму. Посетители знакомятся с техникой безопасности (непосредственно в парке, а так же на сайте и в социальных сетях), до начала сеанса проводится полноценная разминка с инструктором и дополнительный инструктаж.

Константин Серов подтвердил, что редко, но бывают случаи, когда дети получают растяжения и ушибы. В основном они связаны с несоблюдением правил или излишней самоуверенностью при выполнении элементов. А также с тем, что многие дети не подготовлены к физической активности. Непривычная нагрузка сказывается на слабых местах: шее и позвоночнике.