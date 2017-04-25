ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские школьники стали получать травмы на батутах

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25 апреля в 17:33
Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Челнах
Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Челнах

Нетрезвый 51-летний мужчина накинулся на женщин-фельдшеров, когда те приехали к нему на вызов.

25 апреля в 16:54
28 апреля в Челнах перекроют дороги
28 апреля в Челнах перекроют дороги

Это связано с проведением 44-ой традиционной городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля в 11:35
Сегодня в челнинском парке Победы начали раздавать георгиевские ленточки
Сегодня в челнинском парке Победы начали раздавать георгиевские ленточки

По традиции, их будут раздавать в местах массового пребывания челнинцев, торговых центрах, учреждениях культуры, образования, спорта, на проспектах и бульварах, в парках.

25 апреля в 10:45
В Челнах мужчина напал на девушек-фельдшеров
В Челнах мужчина напал на девушек-фельдшеров

Инцидент случился в минувшее воскресенье в жилом доме в 18-м комплексе.

25 апреля в 09:38
Нейрохирурга БСМП признали невиновным в смерти пациента
Нейрохирурга БСМП признали невиновным в смерти пациента

За врачом остались права на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Его судили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

25 апреля в 09:27
Минфин России начнет продажи «народных облигаций» 26 апреля
Минфин России начнет продажи «народных облигаций» 26 апреля

Общий объем выпуска облигаций составит 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации будет равняться 1 тыс. рублей. Дата окончания размещения – 25 октября 2017 года.
25 апреля в 08:51
Минздрав: на бутылках с алкоголем указывайте предельную дозу для потребления
Минздрав: на бутылках с алкоголем указывайте предельную дозу для потребления

В стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) планируется размещение на этикетках алкогольной продукции информации о  предельно допустимой дозе в миллилитрах в сутки.

25 апреля в 08:27
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Татарстане
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Татарстане

Ночью и днем 25 апреля местами по республике ожидается сильный северо-западный с переходом на юго-западный ветер порывами 15-17 м/с. Пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

25 апреля в 08:12
В Татарстане не введут автоматический весовой контроль на дорогах
В Татарстане не введут автоматический весовой контроль на дорогах

Причина весомая — в других регионах перевозчики получают многомилионные штрафы.  Погрешность дают и автоматические весы. Оспорить  штрафы невозможно.

24 апреля в 15:23
Новые данные о расследовании дела Татфондбанка
Новые данные о расследовании дела Татфондбанка

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении Роберта Мусина.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
26 апреля 2017г. 06:32

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Выпуск 15 от 19 апреля 2017 г.
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ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские школьники стали получать травмы на батутах

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские школьники стали получать травмы на батутах

КДМЦ принимает все больше детей, получивших травмы во время развлечений. Уже не первый челнинский школьник попал в больницу, повредив позвоночник в батутном центре. Заведующий травматологическим пунктом КДМЦ Малхаз Коринтели рассказал, что сегодня в республике наблюдается рост травматизма, как у взрослых, так и у детей.

В 2016 году в травмпункте КДМЦ было зафиксировано 53 891 обращений, прошли лечение в травматологическом отделении 1 245 детей. В первом квартале 2017 года травмпункт принял уже 14 292 детей, было пролечено 293 пациента. Такой рост наблюдается по всему Татарстану. Именно поэтому Рустам Минниханов подписал указ и объявил 2017 год годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Малхаз Автандилович, если раньше дети чаще получали травмы, играя на детских площадках, то где травмируются сегодня?

– Дети как получали травмы на детских площадках, так и получают, даже несмотря на то, что они стали безопаснее. Наибольшее количество ран и переломов дают качели: дети без присмотра взрослых качаются на них стоя, спрыгивают с высоты, пытаются пролезть под качелями во время движения. Сегодня «поставщиками» травм стали батутные центры, то есть в городе появились места, в которых очень трудно уследить за безопасностью детей, которые игнорируют инструкции. С начала года уже 18 детей получили там травмы различной степени тяжести: от содранной собственными зубами кожи на коленях, расшибленных носов до ушибов мягких тканей шейного и грудного отдела позвоночника, растяжений и компрессионных переломов позвоночника.

Чем чреваты такие травмы?

– Во-первых, тем, что ребенок долгое время проведет на больничной койке, потом от трех до шести месяцев будет вынужден носить корсет, ограничивая себя не то что в играх и развлечениях, но и в повседневных делах. Если травму не долечить, повреждение межпозвоночных дисков даст осложнение в виде остеохондроза, тогда ребенок будет испытывать боль при любом неловком движении, не сможет участвовать в спортивных мероприятиях, поднимать даже небольшие тяжести – школьную сумку.

Вы объясняете родителям, какие последствия дадут травмы, полученные в детстве?

– Конечно, как бы папам и мамам слышать не хотелось, но именно они несут ответственность за здоровье своих детей: дома, на улице, в батутном центре, где для прыжков на батуте требуется определенная спортивная подготовка. Если ваш ребенок ее не имеет, даже, пройдя подробный инструктаж, он получит травму. Не оставляйте детей одних, особенно маленьких. Чаще всего травму ребятишки получают из-за того, что не могут правильно сгруппироваться при прыжке и падении, даже после объяснений инструктора.

Малхаз Автандилович, чтобы папы и мамы могли подготовиться: какие травмы чаще всего встречаются весной и летом?

Прогресс не всегда идет на пользу. В это время дети чаще всего травмируются на роликах, скутерах и велосипедах – заранее позаботьтесь о защитных наколенниках и шлемах. Малышей не оставляйте одних на качелях. Уделяйте больше внимания физической подготовке – ребенок сможет участвовать в спортивных мероприятиях и играх без травм, если будет к ним подготовлен.

Выполняйте правила

Директор батутного центра «ВНЕБОПАРК» Константин Серов рассказал, что они максимально заинтересованы в том, чтобы все жители нашего города разумно оценивали свои физические возможности, а так же своих детей.

– Не все понимают, что батутный центр – это не игровая комната, и безопасность на батутной арене напрямую зависит от выполнения правил. Наш центр один из немногих в России, который первостепенное внимание уделяет безопасности клиентов, – продолжил руководитель. – Все жесткие части конструкции обложены и закреплены мягкими обкладочными матами и модулями, по периметру батутной арены натянута страховочная сетка, в зонах для приземления достаточное количество поролона и что немаловажно – правильной формы, что не дает пробить яму. Посетители знакомятся с техникой безопасности (непосредственно в парке, а так же на сайте и в социальных сетях), до начала сеанса проводится полноценная разминка с инструктором и дополнительный инструктаж.

Константин Серов подтвердил, что редко, но бывают случаи, когда дети получают растяжения и ушибы. В основном они связаны с несоблюдением правил или излишней самоуверенностью при выполнении элементов. А также с тем, что многие дети не подготовлены к физической активности. Непривычная нагрузка сказывается на слабых местах: шее и позвоночнике.

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Комментарии:


. 25.04.2017 21:25

Нашей семье очень нравится внебопарк, за безопасностью там все носятся, травмируется те, кто не слушает инструкторов, их больше пускать не надо. Крутой отдых, дети визжат от восторга, все кто приходят, потом без батутов уже не могут.

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