ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские врачи сталкиваются с тем, что пациенты отказываются от переливания крови

Вход | Регистрация
Курсы валют (29.03.2017):
$57.0233-0.4014 61.9615+0.0979
Погода в Набережных Челнах:
Облачно Пасмурно Пасмурно
-3° -1°
Ночь
29 марта		 Утро
29 марта		 День
29 марта
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
28 марта в 19:15
О нападении на фельдшера мать ребенка, для которого вызывали “скорую”, узнала из СМИ
О нападении на фельдшера мать ребенка, для которого вызывали “скорую”, узнала из СМИ

В этот день она, поссорившись с сожителем, уехала к другу в Заинск. Накануне ее доставили в отдел полиции.

28 марта в 17:17
Челнинец жестоко убил своего брата и вынес его труп на балкон
Челнинец жестоко убил своего брата и вынес его труп на балкон

После убийства он продолжил выпивать с приятелем на квартире.

28 марта в 17:09
В Челнах женщину, пырнувшую ножом сотрудника «скорой», взяли под стражу
В Челнах женщину, пырнувшую ножом сотрудника «скорой», взяли под стражу

Вину подозреваемая признала полностью. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

28 марта в 16:35
Средний размер взятки в Татарстане вырос
Средний размер взятки в Татарстане вырос

Наиболее коррумпированными татарстанцы считают сотрудников ГИБДД, сферы здравоохранения и преподавателей вузов.

28 марта в 14:49
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля

Снижение цены отмечается на сахар, подсолнечное масло, муку, орехи, сухофрукты, мясные и рыбные консервы.

28 марта в 14:27
Общественная палата РФ открывает “горячую линию” по мониторингу цен
Общественная палата РФ открывает “горячую линию” по мониторингу цен

Потребителям предлагается сообщать о возможных фактах экономически необоснованного повышения стоимости продуктов и медикаментов.

28 марта в 12:14
1500 клиентов Татфондбанка дали согласие войти в пул кредиторов в Челнах
1500 клиентов Татфондбанка дали согласие войти в пул кредиторов в Челнах

Общая сумма требований этих людей превысила 3 миллиарда рублей.

28 марта в 10:34
“Вечерка” разыскивает “девочку из Челнов”, которая 35 лет назад написала в журнал “Мурзилка”
“Вечерка” разыскивает “девочку из Челнов”, которая 35 лет назад написала в журнал “Мурзилка”

Первоклассница Оля Швецова в далеком 1981 году поделилась со всеми детьми СССР рассказом о нашем городе и КАМАЗе.

28 марта в 08:33
В Челнах весной высадят 10 тысяч деревьев и кустарников
В Челнах весной высадят 10 тысяч деревьев и кустарников

К 9 мая будет завершено цветочное оформление города. В этом году будет увеличено количество тюльпанов, виол и других первоцветов.

28 марта в 08:07
В Татарстане в камере СИЗО оказался младенец
В Татарстане в камере СИЗО оказался младенец

В камере имеется детская кроватка, пеленальный столик, детская ванна, - говорится в сообщении УФСИН по РТ. Стены разрисованы диснеевскими персонажами.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 27%
Проголосовало: 44

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
29 марта 2017г. 02:01

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяНовости
Выпуск 11 от 22 марта 2017 г.
Автор:

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские врачи сталкиваются с тем, что пациенты отказываются от переливания крови

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские врачи сталкиваются с тем, что пациенты отказываются от переливания крови

Ежегодно в Городской больнице №5 Набережных Челнов реаниматологи спасают жизни сотням пациентов. Но если понадобится переливание крови, врач-трансфузиолог обязана получить согласие самого больного.

При каких заболеваниях проводится переливание крови и как действуют медики, если пациенты от него отказываются, рассказала анестезиолог-реаниматолог, врач-трансфузиолог ГАУЗ «Городская больница №5» Ольга Салахова.

Ольга Валерьевна, кому требуется экстренное переливание крови?

– Переливание компонентов крови широко используется в хирургической, гинекологической, гематологической, онкологической практике. Заболевания, при которых необходимо переливание крови, в основном относятся к опасным для жизни состояниям. К нам очень много поступает женщин с кровотечениями, хирургических пациентов, онкологических больных, поэтому мы всегда имеем достаточный запас компонентов крови и плазмы. Также в распоряжении реанимации всегда есть автомобиль, который в случае необходимости выедет в Центр переливания крови и в течение 20 минут доставит все необходимое.

Какой запас крови у вас в ежедневном использовании? Переливаете ли вы пациентам кровь совместимых групп, например, первой и третьей?

– У нас всегда есть запас свежезамороженной плазмы всех четырех групп и резус-факторов. Также есть четыре дозы плазмы на все эти группы (16 упаковок). Согласно приказа Минздрава №138, пациенту может переливаться кровь только одной группы и одного резуса, проще говоря, родного. Другая группа ни при каких условиях переливаться не должна.

Людей пугают единичные случаи, когда люди заражались ВИЧ при переливании крови. Сейчас такое возможно?

– У нас таких случаев никогда не было. Все компоненты крови троекратно проходят самую тщательную проверку. Сначала это делается в Центре переливания крови, потом в лаборатории нашей больницы и уже итоговый тест мы проводим в реанимационном отделении, включая пробы на биологическую совместимость.

Насколько сложный процесс – переливание крови?

– Переливание крови – это маленькая операция, ее можно сравнить с трансплантацией. Чтобы процедура прошла успешно, ее должен выполнять профессионал, учитывая показания к проведению переливания и отсутствие противопоказаний. Компоненты крови всегда подбираются индивидуально. Только так процедура дает положительный результат без осложнений.

Очень часто родственники спрашивают врачей: могу ли я сдать кровь, например, для своей матери, чтобы спасти ее жизнь? И вообще, можно ли узнать, чью кровь тебе перелили?

– Конечно, родственники могут стать донорами в Центре переливания крови, если пройдут отбор. Но напрямую кровь никогда не переливается, она проходит обработку и попадает к пациентам после самой тщательной проверки. Не факт, что это будет именно ваш донорский материал. Мы получаем кровь без сведений о том, кто ее сдавал. Вся информация о донорах засекречена под специальными кодами.

Реаниматологи часто говорят: «кровь и мертвого подымет». Что имеется ввиду?

– Речь идет о потере большого количества крови, при которой возникает острая форма анемии. Такое состояние может привести к летальному исходу, если экстренно не провести переливание. Пациенты поступают к нам на грани жизни и смерти, с потухшим взглядом. Стоит влить хотя бы одну дозу компонентов крови, как человек оживает прямо на глазах, появляется блеск в глазах.

Какое оборудование помогает вам сегодня работать?

– В лаборатории больницы используются современные переносные термоконтейнеры, оснащенные хладоэлементами для транспортировки и хранения донорской крови , эритроцитной массы и плазмы. В реанимации есть медицинские холодильники, где компоненты крови и плазма хранятся отдельно и многое другое. Мы одними из первых в городе приобрели электроразмораживатель плазмы и аппарат для подогрева крови и ее компонентов. Когда такого оборудования не было, организм человека испытывал шок при переливании холодных компонентов крови: поднималась температура, начинался озноб. Теперь они подогреваются до комфортной температуры, пациенты не испытывают никакого дискомфорта.

- Нужно ли вам согласие больного на переливание крови? Были в вашей практики случаи отказов?

- Мы в обязательном порядке берем письменное согласие пациентов. Если по каким-либо причинам: поступивший человек находится без сознания или отказывается от переливания крови (да, такие случаи бывают!) по тем или иным соображениям, мы собираем консилиум врачей и коллегиально подтверждаем необходимость проведения процедуры по жизненным показаниям. В последнем таком случае женщина говорила, что не может позволить, чтобы в ее организм попало и прижилось что-то инородное. Когда идет речь о жизни человека, мы никогда не оставим его без медицинской помощи.

Ольга Валерьевна, насколько дорогая процедура переливания крови?

– Для пациентов она абсолютно бесплатная, оплачивается из фонда ОМС. Просто, чтобы люди понимали ценность такой операции, назову цифры: одна доза плазмы стоит 8 000 рублей – чаще всего при кровопотере требуется не менее трех доз, это уже 24 000 рублей. Один пакетик эритроцитной массы стоит порядка 3 000 рублей. Я часто говорю пациентам, которые сначала были против переливания, а потом понимали, чему обязаны жизнью: «Еще не изобрели лекарство, которое бы заменило один пакетик с кровью». Когда самое страшное оказывается позади, люди это понимают.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru