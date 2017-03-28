ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Челнинские врачи сталкиваются с тем, что пациенты отказываются от переливания крови

Ежегодно в Городской больнице №5 Набережных Челнов реаниматологи спасают жизни сотням пациентов. Но если понадобится переливание крови, врач-трансфузиолог обязана получить согласие самого больного.

При каких заболеваниях проводится переливание крови и как действуют медики, если пациенты от него отказываются, рассказала анестезиолог-реаниматолог, врач-трансфузиолог ГАУЗ «Городская больница №5» Ольга Салахова.

– Ольга Валерьевна, кому требуется экстренное переливание крови?

– Переливание компонентов крови широко используется в хирургической, гинекологической, гематологической, онкологической практике. Заболевания, при которых необходимо переливание крови, в основном относятся к опасным для жизни состояниям. К нам очень много поступает женщин с кровотечениями, хирургических пациентов, онкологических больных, поэтому мы всегда имеем достаточный запас компонентов крови и плазмы. Также в распоряжении реанимации всегда есть автомобиль, который в случае необходимости выедет в Центр переливания крови и в течение 20 минут доставит все необходимое.

– Какой запас крови у вас в ежедневном использовании? Переливаете ли вы пациентам кровь совместимых групп, например, первой и третьей?

– У нас всегда есть запас свежезамороженной плазмы всех четырех групп и резус-факторов. Также есть четыре дозы плазмы на все эти группы (16 упаковок). Согласно приказа Минздрава №138, пациенту может переливаться кровь только одной группы и одного резуса, проще говоря, родного. Другая группа ни при каких условиях переливаться не должна.

– Людей пугают единичные случаи, когда люди заражались ВИЧ при переливании крови. Сейчас такое возможно?

– У нас таких случаев никогда не было. Все компоненты крови троекратно проходят самую тщательную проверку. Сначала это делается в Центре переливания крови, потом в лаборатории нашей больницы и уже итоговый тест мы проводим в реанимационном отделении, включая пробы на биологическую совместимость.

– Насколько сложный процесс – переливание крови?

– Переливание крови – это маленькая операция, ее можно сравнить с трансплантацией. Чтобы процедура прошла успешно, ее должен выполнять профессионал, учитывая показания к проведению переливания и отсутствие противопоказаний. Компоненты крови всегда подбираются индивидуально. Только так процедура дает положительный результат без осложнений.

– Очень часто родственники спрашивают врачей: могу ли я сдать кровь, например, для своей матери, чтобы спасти ее жизнь? И вообще, можно ли узнать, чью кровь тебе перелили?

– Конечно, родственники могут стать донорами в Центре переливания крови, если пройдут отбор. Но напрямую кровь никогда не переливается, она проходит обработку и попадает к пациентам после самой тщательной проверки. Не факт, что это будет именно ваш донорский материал. Мы получаем кровь без сведений о том, кто ее сдавал. Вся информация о донорах засекречена под специальными кодами.

– Реаниматологи часто говорят: «кровь и мертвого подымет». Что имеется ввиду?

– Речь идет о потере большого количества крови, при которой возникает острая форма анемии. Такое состояние может привести к летальному исходу, если экстренно не провести переливание. Пациенты поступают к нам на грани жизни и смерти, с потухшим взглядом. Стоит влить хотя бы одну дозу компонентов крови, как человек оживает прямо на глазах, появляется блеск в глазах.

– Какое оборудование помогает вам сегодня работать?

– В лаборатории больницы используются современные переносные термоконтейнеры, оснащенные хладоэлементами для транспортировки и хранения донорской крови , эритроцитной массы и плазмы. В реанимации есть медицинские холодильники, где компоненты крови и плазма хранятся отдельно и многое другое. Мы одними из первых в городе приобрели электроразмораживатель плазмы и аппарат для подогрева крови и ее компонентов. Когда такого оборудования не было, организм человека испытывал шок при переливании холодных компонентов крови: поднималась температура, начинался озноб. Теперь они подогреваются до комфортной температуры, пациенты не испытывают никакого дискомфорта.

- Нужно ли вам согласие больного на переливание крови? Были в вашей практики случаи отказов?

- Мы в обязательном порядке берем письменное согласие пациентов. Если по каким-либо причинам: поступивший человек находится без сознания или отказывается от переливания крови (да, такие случаи бывают!) по тем или иным соображениям, мы собираем консилиум врачей и коллегиально подтверждаем необходимость проведения процедуры по жизненным показаниям. В последнем таком случае женщина говорила, что не может позволить, чтобы в ее организм попало и прижилось что-то инородное. Когда идет речь о жизни человека, мы никогда не оставим его без медицинской помощи.

– Ольга Валерьевна, насколько дорогая процедура переливания крови?

– Для пациентов она абсолютно бесплатная, оплачивается из фонда ОМС. Просто, чтобы люди понимали ценность такой операции, назову цифры: одна доза плазмы стоит 8 000 рублей – чаще всего при кровопотере требуется не менее трех доз, это уже 24 000 рублей. Один пакетик эритроцитной массы стоит порядка 3 000 рублей. Я часто говорю пациентам, которые сначала были против переливания, а потом понимали, чему обязаны жизнью: «Еще не изобрели лекарство, которое бы заменило один пакетик с кровью». Когда самое страшное оказывается позади, люди это понимают.