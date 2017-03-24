ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Врачи-эндокринологи не советуют челнинкам сбривать усы

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24 марта в 14:22
В Челнах молодые люди все чаще заражаются ВИЧ-инфекцией
В Челнах молодые люди все чаще заражаются ВИЧ-инфекцией

На 4,5% выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей Набережных Челнов в возрасте от 20 до 29 лет в прошлом году. В основном болеют мужчины (70,3%).

24 марта в 12:19
В РТ с начала года в ДТП из-за смартфонов погибли две автоледи
В РТ с начала года в ДТП из-за смартфонов погибли две автоледи

Основной причиной аварийности на дорогах по-прежнему является человеческий фактор, в том числе и разговор за рулем по мобильному телефону, предупреждают в ГИБДД РТ.

24 марта в 11:05
Без вести пропавшую девочку из Тукаевского района нашли в Сарапуле
Без вести пропавшую девочку из Тукаевского района нашли в Сарапуле

Уже бывало, что она пропадала на четыре дня, после чего ее находили на улицах Набережных Челнов. Сама девочка пояснила, что сбегала от одиночества — не хватало внимания родителей.

24 марта в 10:37
С 15 апреля увеличивается тариф системы «Платон»
С 15 апреля увеличивается тариф системы «Платон»

«Подписанным постановлением правительства коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,91 рубля», – сообщили в кабмине.

24 марта в 09:22
В Татарстане дети не умирали от туберкулеза уже 9 лет
В Татарстане дети не умирали от туберкулеза уже 9 лет

В республике более чем в четыре раза перевыполнили план по снижению смертности от туберкулеза. В 2016 году в регионе удалось сохранить 38 жизней.

24 марта в 08:34
В Челнах фирма сжигала утилизированные автомобили
В Челнах фирма сжигала утилизированные автомобили

Экологи возбудили административное дело. Материалы направлены в комиссию исполкома города.

24 марта в 08:22
Налоговая инспекция Челнов проведет день открытых дверей
Налоговая инспекция Челнов проведет день открытых дверей

С 1 января 2017 года Федеральной налоговой службе переданы полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование.

24 марта в 08:17
В Челнах пройдет школа для онкопациентов по питанию во время химиотерапии
В Челнах пройдет школа для онкопациентов по питанию во время химиотерапии

27 марта в 15:00 в центральной городской библиотеке им. М. Джалиля в Набережных Челнах пройдет школа для онкологических пациентов и их родственников.

23 марта в 16:50
Погибшая в ДТП в Зеленодольском районе вела онлайн-трасляцию из машины
Погибшая в ДТП в Зеленодольском районе вела онлайн-трасляцию из машины

Водитель передавала «приветы» своим подписчикам и интересовалась, чем они занимаются.

23 марта в 15:43
Пожарные спасли нетрезвую челнинку, которая уснула на диване
Пожарные спасли нетрезвую челнинку, которая уснула на диване

Женщина получила ожоги живота, ног и рук. Ее госпитализировали в БСМП.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
24 марта 2017г. 18:24

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Выпуск 11 от 22 марта 2017 г.
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ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Врачи-эндокринологи не советуют челнинкам сбривать усы

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Врачи-эндокринологи не советуют челнинкам сбривать усы

Все большее число челнинских женщин беспокоят проблемы с внешностью: на голове волосы истончаются и выпадают, а на подбородке, груди и животе растут жесткие и черные, как у мужчин. Что с этим делать?

На этот и другие вопросы читательниц «ВЧ. Все о здоровье» мы попросили ответить врача-эндокринолога Семейной клиники «Танар» Марию Суслову.

Мария Викторовна, мужчина с лысиной выглядит даже импозантно. Но что можно предпринять, если волосы теряет женщина? В чем причина?

– Потеря волос – это не просто проблема, это заболевание, которое называется «алопеция». Причин его появления очень много. У челнинских женщин чаще всего встречается андрогенная алопеция. Роль пускового «толчка» в развитии облысения выполняют андрогены, что подтверждается началом заболевания в пубертатном возрасте (10-12 лет) и усилением выпадения волос после 45-50 лет, после беременности и кормления грудью, а также в период менопаузы. К алопеции могут привести болезни эндокринной системы; наличие опухолей, продуцирующих мужские половые гормоны; прием некоторых лекарственных препаратов; гинекологические патологии (поликистоз яичников); перестройка гормонального фона в период менопаузы (снижение уровня женских половых гормонов) и другие.

Женщина сама может понять, что у нее развивается это заболевание?

– Об алопеции подавляющее большинство девушек и женщин догадываются далеко не сразу. Дело в том, что волосы истончаются и выпадают постепенно – не в один день. Проблема становится откровенно заметной тогда, когда волосы превращаются в пушковые. Причем, этот процесс может продолжаться довольно долго – от нескольких месяцев до нескольких лет. Женщины чаще всего спохватываются тогда, когда шевелюра сильно редеет в области центрального пробора и по бокам. Хочу напомнить, что выявить причину начала облысения и назначить лечение может только врач. Обязательно нужно пройти обследование у эндокринолога, гинеколога и трихолога. Чем быстрее женщина обратится к специалисту, тем эффективнее будет лечение алопеции. Если упустить время, остановить безвозвратное выпадение волос будет очень сложно.

Некоторые девушки пишут в соцсетях, что во время беременности волосы не выпадают. Может ли материнство полностью излечить от алопеции?

– Действительно, во время беременности процесс потери волос может приостановиться, так как уровень эстрогена в организме будущей мамы повышается. Не исключено, что после родов заболевание вернется. Я советую женщинам оставаться под наблюдением врача, при необходимости корректировать назначенное лечение и в период беременности, и после родов.

Еще одна острая проблема. Для многих челнинок большая трагедия – избыток волос на теле. Это тоже проявление какого-то заболевания?

– Зависит это от того, где и как растут волосы. Не последнюю роль играет принадлежность к различным расам и народам: у южных женщин, также, как у женщин с темными волосами и темным цветом глаз, волосатость встречается значительно чаще, чем у блондинок. В медицине избыточный рост терминальных волос (черных, длинных, толстых) называется гирсутизмом. Чаще всего такие волосы начинают расти в андрогензависимых зонах: над губой, на подбородке, спине и груди, на животе, плечах и бедрах – там, где их у женщин быть не должно, или может быть еле заметный пушок. Болезнь вызвана повышенным содержанием мужских гормонов (андрогенов) в крови женщины. Также появлением мужских черт у женщины (не обязательно это волосатость!) может стать вирильный синдром, когда нарушается менструальный цикл, снижается тембр голоса, меняются черты лица. Может даже начаться облысение по мужскому типу (поднятие линии волос на лбу или выпадение волос на макушке, в теменной области).

Что может привести к таким заболеваниям?

– Климакс, когда снижается выработка эстрогенов, женских половых гормонов; заболевания яичников (поликистоз яичников, доброкачественные и злокачественные новообразования); заболевания надпочечников, заболевания и опухоли гипофиза, даже сахарный диабет. В медицине есть понятие «диабет бородатых женщин», он же – синдром Ашара-Тьера. Гирсутизм могут вызвать большие физические нагрузки, изнурительные и продолжительные диеты, которые приводят к нарушению работы надпочечников.

Мария Викторовна, самые часто задаваемые вопросы: можно ли брить волосы, пытаясь избавиться от проблемы? Помогают ли народные средства при гирсутизме?

– В большинстве случаев гирсутизм у женщин связан с гормональными нарушениями, которые с трудом поддаются коррекции даже современными препаратами. Лекарственные травы будут иметь еще меньшую эффективность. Также я не советую сбривать волосы – они станут расти еще быстрее и толще. Сегодня есть другие, более эффективные способы избавления от нежелательной волосатости: лазерная эпиляция, шугаринг (депиляция сахарной пастой) и другие. Конечно, женщины должны помнить, что верный шаг к выздоровлению – это своевременная диагностика и лечение под наблюдением специалиста.

Откуда лысина?

Эндокринолог объяснила, чем может быть вызвана андрогенная алопеция. Как оказалось, облысение у женщин происходит по мужскому типу (отсюда и название «андрогенная»), то есть в первую очередь волосяной покров редеет в лобной и теменной областях. При этом в затылочной области волосяные фолликулы не изменены и рост волос не нарушается. Конечно, есть еще очаговая алопеция, когда на голове образуются небольшие проплешины, размером с пятачок. Причиной выпадения волос по андрогенному типу (если это не наследственная предрасположенность) становятся нарушения функций щитовидной железы, гормональный дисбаланс. Как правило, это вызвано сбоем в работе яичников. Такое облысение требует назначения грамотной гормональной терапии от эндокринолога.

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Комментарии:


. 24.03.2017 11:19

Сейчас 80% девочек в школах больные, а вы о волосах. Половина останутся бесплодными, сделаете бесплатными приемы у хороших врачей - таких проблем не будет. В детских поликлиниках к эндокринологу не пробиться, можно рассчитывать только на разовый прием. Хочу, чтобы в городе обратили на это внимание.

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. 24.03.2017 11:27

Не будет в Челнах больше врачей.
Нет мед.ВУЗа, нечем “заманить”  в Челны даже челнинцев, закончивших мад.ВУЗ в другом городе.
Нет хороших зарплат, нет служебного жилья, нет общежитий, нет льготной ипотеки для врачей, нет продвижения по службе...
Нет уважения.
Писала и пишу, что надо Челнам привыкать и учиться жить в городе с минимальным количеством врачей...

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