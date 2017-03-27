ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Фельдшера челнинской скорой пырнула ножом в спину тетя заболевшего ребенка

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27 марта в 15:34
В Челнах мать нашла своего ребенка повисшего на ремнях инвалидного кресла
В Челнах мать нашла своего ребенка повисшего на ремнях инвалидного кресла

Ребенок, страдающий ДЦП, скончался от удушения, после того, как съехал с кресла и повис на ремнях безопасности.

27 марта в 14:46
На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)
На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)

протестующих здесь собралось около 100 автомобилей (фур и легковых), патрульных машин – порядка 15. Водители большегрузов сегодня здесь с 9 утра.

27 марта в 14:39
Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева
Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева

Проведение проверки поручено прокурору Челнов Александру Евграфову и начальнику профильного отдела аппарата прокуратуры республики Ринату Латыпову.

27 марта в 13:29
Региональная сессия Европейского молодежного парламента в России пройдет в Челнах
Региональная сессия Европейского молодежного парламента в России пройдет в Челнах

В течение двух дней участники будут обсуждать на английском языке актуальные темы, связанные с международными отношениями, социальными вопросами, проблемами окружающей среды и здравоохранения.

27 марта в 10:36
День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля
День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля

На кладбищах города пройдет санитарная очистка.

27 марта в 10:32
Наиль Магдеев: «Начинайте наводить порядок»
Наиль Магдеев: «Начинайте наводить порядок»

В Челнах традиционный санитарно-экологический двухмесячник по благоустройству начнется только 1 апреля, а руководство города просит начинать убираться уже сейчас.

27 марта в 08:33
1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета
1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета

К участию в турнире приглашаются команды работающей молодежи предприятий и учреждений города в составе четырех человек (3 парня + 1 девушка).

27 марта в 08:16
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота

На единый номер вызова экстренных служб 112 от хозяев кота поступила информация о том, что животное бросается на людей, члены семьи попрятались от него в комнатах.
27 марта в 08:07
Рустам Минниханов определил дни проведения “Сабантуя” в Татарстане
Рустам Минниханов определил дни проведения “Сабантуя” в Татарстане

В городе Набережные Челны “Сабантуй” пройдет 8 июля, в Казани – 15 июля, в сельских населенных пунктах - 1,2 июля 2017 года.

27 марта в 07:53
В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом
В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом

Дело на особый контроль взял Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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27 марта 2017г. 23:28

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Выпуск 11 от 22 марта 2017 г.
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ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Фельдшера челнинской скорой пырнула ножом в спину тетя заболевшего ребенка

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Фельдшера челнинской скорой пырнула ножом в спину тетя заболевшего ребенка

Это уже седьмой случай с начала 2017 года, когда медики Станции скорой помощи подвергаются нападениям в Набережных Челнах.

Вопиющий случай произошел в ночь на 25 марта в 21:50. Как сообщила газете "ВЧ. Все о здоровье" заместитель главного врача Станции скорой медицинской помощи Челнов Лилия Мустафина, экстренный вызов поступил по 112, диспетчеру стало известно, что требуется помощь пятимесячному ребенку: у него температура и рвота. Вместе с ним в квартире находятся родственники в состоянии алкогольного опьянения. Бригада "скорой" прибыла в один из домов в пос. ГЭС спустя 15 минут. Фельдшеры (две женщины) поднялись на четвертый этаж, в квартире застали 28-летнего отца ребенка, выпивающего вместе со своей сестрой. Люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, стали кричать на сотрудников "скорой".  Когда ответственный фельдшер, несмотря на агрессию родственников малыша, наклонилась над кроватью, чтобы его осмотреть, женщина воткнула ей нож в спину. Второй фельдшер успела подхватить падающую коллегу под руки, вытащила ее, истекающую кровью, из квартиры. Девушка звала на помощь, но никто из соседей не вышел, чтобы помочь. Одна из жительниц подъезда выглянула и тут же захлопнула дверь, даже не вызвала полицию.

 Гнался с ножом

- Возмутительно то, что до сих пор нападавшие ни разу не понесли уголовного наказания за нападение на сотрудников "скорой помощи", - сказала Лилия Мустафина, - за нашими фельдшерами гнался с ножом отец ребенка. Молоденькой девушке, которая только несколько месяцев назад приступила к работе после обучения, пришлось не только с четвертого этажа тащить на себе раненую коллегу, но и держать дверь подъезда, чтобы мужчина не напал на них уже на улице.  Заместитель главного врача Станции скорой медицинской помощи сообщила, что пострадавшего фельдшера госпитализировали в хирургическое отделение БСМП. С молодым специалистом, которая находится в шоковом состоянии, сейчас работают психологи.

 Пару сантиметров до сердца

- Старшего фельдшера спасло только то, что она, когда наклонилась над ребенком, не успела снять толстую зимнюю куртку, боясь, что придется экстренно спасать ребенка от пьяной родни, - продолжила Лилия Мустафина, - буквально пару сантиметров осталось до сердца, и ножевое ранение было бы смертельным. Наши сотрудники ничем не защищены: они заходят в квартиры и не знают, что их ждет: сборище наркоманов, буйный сумасшедший или пьяные родственники больного. Так не может дальше продолжаться. Нужно принимать экстренные меры.

Медики требуют наказания

Как мы узнали, нападение на сотрудников челнинской Станции скорой медицинской помощи вызвало огромный общественный резонанс. Ассоциация медицинских работников РФ и Российское общество врачей скорой помощи требуют ужесточить наказание для нападавших на медицинских работников. Пока в Госдуме рассматривается законопроект, который приравняет нападение на врача к нападению на представителей власти, люди, которые спасают чужие жизни, постоянно рискуют своими.

Выясняются обстоятельства

Пресс-служба МВД по РТ сообщает, что женщину, ранившую фельдшера "скорой" и ее брата, задержали до выяснения всех обстоятельств происшествия. Младенца госпитализировали в больницу. Также прокуратура РТ начала проверку соблюдения прав ребенка. По предварительным данным, в день происшествия ранее судимая и состоящая на наркологическом учете мать ребенка дома отсутствовала. По факту нападения следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Комментарии:


. 27.03.2017 17:25

Куда мир катится -нападают на врачей, ужас! В сталинские времена таких бы расстреляли без суда и следствия. А у нас если дело до суда дойдет, уже будет хорошо. Жалко ребенка, погибнет с такими родителями. Нужно изъять его из семьи.

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. 27.03.2017 18:13

Ага, во всем у вас люди виноваты, а кто их довел? Государство не заботится о таких семьях, всем наплевать, что грудной ребенок кричит от голода и болен. Сначала помогите родителям, вылечите от алкоголизма - они в белой горячке на врачей кинулись, а потом осуждайте. Слишком много изымальщиков в последнее время, нашли простой способ чтобы самим не работать.

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. 27.03.2017 18:25

О, как...Не заботится государство о таких семьях....
А с чего это о них заботиться?
Мат.капитал получили? Право на землю получили?
Семья наркоманов, алкашей и трутней...
Детей плодить научились и пить...
С чего это за счёт ОМС их лечить и ублажать?
Детей, да, жалко...

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. 27.03.2017 18:31

А чего вы так на многодетных взъелись? Кто-то дорогу перешел? мне прям интересно, что заставляет человека подлизывать властям, которые мало заботятся о своих гражданах. Вы не в числе ли тех чинуш, что деньги гребут лопатой, а на людей смотрят сверху вниз? Обзавидовались на землю, из вашего кармана ее забрали что ли?

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. 27.03.2017 19:11

Завидовать ЭТОЙ семье....
Нет уж...Спасибочки...
И многодетность здесь не при чём.
А то, что в семье тунеядцев, алкоголиков-наркоманов растут (-ли) 3 детей...
И что мат.капитал они потратят не на жильё-учёбу-лечение-пенсию, а просто пропьют...
И землю, которая кому-то нужна, тоже прогуляют...

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