ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Фельдшера челнинской скорой пырнула ножом в спину тетя заболевшего ребенка

Это уже седьмой случай с начала 2017 года, когда медики Станции скорой помощи подвергаются нападениям в Набережных Челнах.

Вопиющий случай произошел в ночь на 25 марта в 21:50. Как сообщила газете "ВЧ. Все о здоровье" заместитель главного врача Станции скорой медицинской помощи Челнов Лилия Мустафина, экстренный вызов поступил по 112, диспетчеру стало известно, что требуется помощь пятимесячному ребенку: у него температура и рвота. Вместе с ним в квартире находятся родственники в состоянии алкогольного опьянения. Бригада "скорой" прибыла в один из домов в пос. ГЭС спустя 15 минут. Фельдшеры (две женщины) поднялись на четвертый этаж, в квартире застали 28-летнего отца ребенка, выпивающего вместе со своей сестрой. Люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, стали кричать на сотрудников "скорой". Когда ответственный фельдшер, несмотря на агрессию родственников малыша, наклонилась над кроватью, чтобы его осмотреть, женщина воткнула ей нож в спину. Второй фельдшер успела подхватить падающую коллегу под руки, вытащила ее, истекающую кровью, из квартиры. Девушка звала на помощь, но никто из соседей не вышел, чтобы помочь. Одна из жительниц подъезда выглянула и тут же захлопнула дверь, даже не вызвала полицию.

Гнался с ножом

- Возмутительно то, что до сих пор нападавшие ни разу не понесли уголовного наказания за нападение на сотрудников "скорой помощи", - сказала Лилия Мустафина, - за нашими фельдшерами гнался с ножом отец ребенка. Молоденькой девушке, которая только несколько месяцев назад приступила к работе после обучения, пришлось не только с четвертого этажа тащить на себе раненую коллегу, но и держать дверь подъезда, чтобы мужчина не напал на них уже на улице. Заместитель главного врача Станции скорой медицинской помощи сообщила, что пострадавшего фельдшера госпитализировали в хирургическое отделение БСМП. С молодым специалистом, которая находится в шоковом состоянии, сейчас работают психологи.

Пару сантиметров до сердца

- Старшего фельдшера спасло только то, что она, когда наклонилась над ребенком, не успела снять толстую зимнюю куртку, боясь, что придется экстренно спасать ребенка от пьяной родни, - продолжила Лилия Мустафина, - буквально пару сантиметров осталось до сердца, и ножевое ранение было бы смертельным. Наши сотрудники ничем не защищены: они заходят в квартиры и не знают, что их ждет: сборище наркоманов, буйный сумасшедший или пьяные родственники больного. Так не может дальше продолжаться. Нужно принимать экстренные меры.

Медики требуют наказания

Как мы узнали, нападение на сотрудников челнинской Станции скорой медицинской помощи вызвало огромный общественный резонанс. Ассоциация медицинских работников РФ и Российское общество врачей скорой помощи требуют ужесточить наказание для нападавших на медицинских работников. Пока в Госдуме рассматривается законопроект, который приравняет нападение на врача к нападению на представителей власти, люди, которые спасают чужие жизни, постоянно рискуют своими.

Выясняются обстоятельства

Пресс-служба МВД по РТ сообщает, что женщину, ранившую фельдшера "скорой" и ее брата, задержали до выяснения всех обстоятельств происшествия. Младенца госпитализировали в больницу. Также прокуратура РТ начала проверку соблюдения прав ребенка. По предварительным данным, в день происшествия ранее судимая и состоящая на наркологическом учете мать ребенка дома отсутствовала. По факту нападения следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).