ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Летом в Челнах ожидается вспышка коклюша у непривитых детей

Становится все больше родителей, которые отказываются делать детям прививки только потому, что кто-то в соцсетях распускает слухи о малышах, заболевших после вакцинации. Заведующая педиатрическим отделением Детской поликлиники КДМЦ Наталья Перелыгина предупреждает: отказы могут привести к летальным исходам.
ВКонтакте мамы винят в болезнях своих детей именно прививки.
Елена: «У нас у друзей у малыша ДЦП после прививки, в шесть месяцев сделали в один день АКДС, гепатит и полиомиелит, в итоге ушли все навыки у ребенка, другими прививками его только доканывали, пока в год не поставили диагноз «ДЦП». Мне бы тогда теперешние знания, никогда бы прививок своим не делала..»
Равиля: «Сыну моей знакомой сделали все прививки по календарю, а теперь родители жалеют. 70% процентов осложнений перешло в аутизм. Диагноз поставили ребенку в два года, знающие люди сразу сказали, что это от прививок».
Не отказывайтесь от прививок
Прояснить ситуацию мы попросили врача-педиатра, заведующую педиатрическим отделением Детской поликлиники КДМЦ Наталью Перелыгину.
– Некоторые родители по-прежнему необоснованно отказываются от проведения прививок детям, считая вакцинацию более опасной, чем болезнь, – сказала специалист, – подобные заблуждения могут привести к новому росту заболеваний. Таких записей в соцсетях появляется много, когда начинаем выяснять, есть ли в действительности эти случаи, оказывается, что нет. Сами родители малышей истории не пишут, это только слухи, которые передаются из одного форума в другой.
– И все-таки, Наталья Александровна, может ли ребенок после прививки заболеть ДЦП или аутизмом?
– Это невозможно. Я понимаю родителей, которые начинают искать причины: почему их вроде бы здоровому малышу в год или два ставятся такие диагнозы? Но дело не в прививках, люди должны понять, что эти заболевания не проявляются сразу. При ДЦП у детей родители чаще всего замечают симптомы где-то в годовалом возрасте, когда ребенок не встает на ножки, не начинает ходить. Аутизм обнаруживается еще позже – когда родители начинают замечать, что их малыш всего боится, не улыбается, не идет на контакт с близкими людьми. Такие диагнозы могут быть следствием генетических заболеваний, внутриутробной гипоксии плода, перенесенной мамой инфекции в период беременности, стрессами и другими, но никак не сделанными прививками.
– В каком возрасте ребенку должны делаться первые прививки? Многие родители считают, что малыш получает иммунитет при рождении от мамы.
– Есть Национальный календарь прививок, который предусматривает обязательную иммунизацию детей до года. Да, клетки иммунной системы формируются еще в материнской утробе, каждый новорожденный малыш изначально снабжен защитой от множества вредных бактерий. Но внутриутробно ребенок получает защитные антитела только к тем инфекциям, которыми его мать переболела или от которых была привита. Если после вакцинации мамы от столбняка и дифтерии прошло более 10 лет, то она не защищена, и, соответственно, антител к этим инфекциям малышу передать не может. Даже наличие материнских антител не всегда является гарантией защиты ребенка от инфицирования. Родители должны понимать, что все педиатрические вакцины специально разрабатываются с учетом особенностей иммунной системы детей первых месяцев жизни. Прививки не ставятся бездумно всем подряд, педиатр всегда учитывает состояние здоровья ребенка (наличие хронических заболеваний), прежде чем направить на вакцинацию.
– В вашей практике были случаи, когда ребенок пострадал из-за того, что родители приняли решение не делать прививки?
– Да, такие случаи были. Летом в Челнах мы наблюдаем большие вспышки коклюша у непривитых детей, причем, с осложнениями: бронхитом и пневмонией. У привитых детей заболевание протекает только в легкой форме, без осложнений и последствий, чаще всего в стертой (атипичной) форме.
В моей практике был случай, когда семья отказалась от прививки грудного ребенка, начитавшись мнений от противников вакцинации в соцсетях. Старшему сыну прививки были сделаны, поэтому, заразившись коклюшем в детском саду, он легко перенес заболевание. А малыш, не имея необходимой защиты, получил осложнение в виде пневмонии и скоропостижно скончался. Я рекомендую родителям не отказываться от прививок: вакцинопрофилактика дает детям надежную защиту от многих инфекционных заболеваний.
– Как влияют прививки на иммунную систему малыша?
– Вакцинация направлена на достижение баланса между способностью иммунной системы ребенка давать ответную реакцию на вакцину и риском развития инфекции. Вакцины содержат только небольшое количество антигенов по сравнению с тем уровнем, с которым организм ребенка встречается ежедневно при контакте с окружающей средой, при питании, питье и игре, и они не губят, а «обучают» иммунную систему.
Комментарии посетителей
Я не верю прививкам. Не потому что я “яжмать”, хотя и мать. После прививок от коклюша в течение полугода двое...
К сожалению, осложнения остались на всю жизнь. И никуда от них не деться.
В то время еще не была обязательной прививка от полиомиелита. Её начали делать только в 1963 году. На соседней...
Накануне девяностых. Ребенок давно и дико кашляет. Подхватил что-то, наверное, в детском саду или ещё где....
В 40 лет умерла в той же больнице, в которой и работала, от дифтерии женщина, с которой мы выросли по соседству....
Нашей семье очень нравится внебопарк, за безопасностью там все носятся, травмируется те, кто не слушает...
Все ругают медицину, а в случае беды бегут в больницу. Просто многие как стало баранов верят всякой ерунде....
Прививками ставят на детях эксперименты. Инфицируют детей искусственно, чтобы потом люди раньше умирали, не...
Неужели до сих пор есть дебилы, которые верят постам в соц сетях? Пусть мрут как мухи, если отрицают медицину....
Ленточки надо раздавать и на заправках. Я же не побегу за ленточкой в парк победы.
В Набережных Челнах и в РТ НЕТ “СОЦИАЛЬНОГО РОСТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ”.. Молодёжь “болтается” из-за этой...
Ну и ну! Просто поражен!...
а шо вы хотели, господа? полицейское государство в действии, всех несогласных на кол! был бы человек, а дело...
Так не бывает, что в бездетности виноват кто-то один? Бывает! Знаю женщину, которую в течение шести лет муж и...
“Понравился” субботник в УВД... Работают с 9 до 13.00 Время десятый час, толпы народу в коридорах, по электронной...
В сквере им.Мусы Джалиля все еще более печально. Бордюры раскурочены. В роли вандалов выступают водители...
Лишь бы замуж выйти. Или лишь бы дочь с рук сбыть.
интересное интервью
Врач молодец, рассказала обо всём, как есть. В городе много достойных семей, растят хороших детей. Не все...
Во все щели лезут эти попы. Пусть учат свою паству, как надо жить.