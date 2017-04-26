ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Летом в Челнах ожидается вспышка коклюша у непривитых детей

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26 апреля в 08:23
ФК «КАМАЗ» приглашает болельщиков на встречу с руководством и командой
ФК «КАМАЗ» приглашает болельщиков на встречу с руководством и командой

На мероприятии расскажут о целях и задачах на ближайшее время, представят игроков, новичков и тренерский штаб команды.

26 апреля в 08:07
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Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Челнах

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28 апреля в Челнах перекроют дороги

Это связано с проведением 44-ой традиционной городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля в 11:35
Сегодня в челнинском парке Победы начали раздавать георгиевские ленточки
Сегодня в челнинском парке Победы начали раздавать георгиевские ленточки

По традиции, их будут раздавать в местах массового пребывания челнинцев, торговых центрах, учреждениях культуры, образования, спорта, на проспектах и бульварах, в парках.

25 апреля в 10:45
В Челнах мужчина напал на девушек-фельдшеров
В Челнах мужчина напал на девушек-фельдшеров

Инцидент случился в минувшее воскресенье в жилом доме в 18-м комплексе.

25 апреля в 09:38
Нейрохирурга БСМП признали невиновным в смерти пациента
Нейрохирурга БСМП признали невиновным в смерти пациента

За врачом остались права на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Его судили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

25 апреля в 09:27
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Минфин России начнет продажи «народных облигаций» 26 апреля

Общий объем выпуска облигаций составит 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации будет равняться 1 тыс. рублей. Дата окончания размещения – 25 октября 2017 года.
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25 апреля в 08:27
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МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Татарстане

Ночью и днем 25 апреля местами по республике ожидается сильный северо-западный с переходом на юго-западный ветер порывами 15-17 м/с. Пройдут дожди, местами с мокрым снегом.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля 2017 г.
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ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Летом в Челнах ожидается вспышка коклюша у непривитых детей

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Летом в Челнах ожидается вспышка коклюша у непривитых детей

 Становится все больше родителей, которые отказываются делать детям прививки только потому, что кто-то в соцсетях распускает слухи о малышах, заболевших после вакцинации. Заведующая педиатрическим отделением Детской поликлиники КДМЦ Наталья Перелыгина предупреждает: отказы могут привести к летальным исходам.

ВКонтакте мамы винят в болезнях своих детей именно прививки. 

Елена: «У нас у друзей у малыша ДЦП после прививки, в шесть месяцев сделали в один день АКДС, гепатит и полиомиелит, в итоге ушли все навыки у ребенка, другими прививками его только доканывали, пока в год не поставили диагноз «ДЦП». Мне бы тогда теперешние знания, никогда бы прививок своим не делала..»

Равиля: «Сыну моей знакомой сделали все прививки по календарю, а теперь родители жалеют. 70% процентов осложнений перешло в аутизм. Диагноз поставили ребенку в два года, знающие люди сразу сказали, что это от прививок».

Не отказывайтесь от прививок

Прояснить ситуацию мы попросили врача-педиатра, заведующую педиатрическим отделением Детской поликлиники КДМЦ Наталью Перелыгину.

– Некоторые родители по-прежнему необоснованно отказываются от проведения прививок детям, считая вакцинацию более опасной, чем болезнь, – сказала специалист, – подобные заблуждения могут привести к новому росту заболеваний. Таких записей в соцсетях появляется много, когда начинаем выяснять, есть ли в действительности эти случаи, оказывается, что нет. Сами родители малышей истории не пишут, это только слухи, которые передаются из одного форума в другой.

И все-таки, Наталья Александровна, может ли ребенок после прививки заболеть ДЦП или аутизмом?

– Это невозможно. Я понимаю родителей, которые начинают искать причины: почему их вроде бы здоровому малышу в год или два ставятся такие диагнозы? Но дело не в прививках, люди должны понять, что эти заболевания не проявляются сразу. При ДЦП у детей родители чаще всего замечают симптомы где-то в годовалом возрасте, когда ребенок не встает на ножки, не начинает ходить. Аутизм обнаруживается еще позже – когда родители начинают замечать, что их малыш всего боится, не улыбается, не идет на контакт с близкими людьми. Такие диагнозы могут быть следствием генетических заболеваний, внутриутробной гипоксии плода, перенесенной мамой инфекции в период беременности, стрессами и другими, но никак не сделанными прививками.

В каком возрасте ребенку должны делаться первые прививки? Многие родители считают, что малыш получает иммунитет при рождении от мамы.

– Есть Национальный календарь прививок, который предусматривает обязательную иммунизацию детей до года. Да, клетки иммунной системы формируются еще в материнской утробе, каждый новорожденный малыш изначально снабжен защитой от множества вредных бактерий. Но внутриутробно ребенок получает защитные антитела только к тем инфекциям, которыми его мать переболела или от которых была привита. Если после вакцинации мамы от столбняка и дифтерии прошло более 10 лет, то она не защищена, и, соответственно, антител к этим инфекциям малышу передать не может. Даже наличие материнских антител не всегда является гарантией защиты ребенка от инфицирования. Родители должны понимать, что все педиатрические вакцины специально разрабатываются с учетом особенностей иммунной системы детей первых месяцев жизни. Прививки не ставятся бездумно всем подряд, педиатр всегда учитывает состояние здоровья ребенка (наличие хронических заболеваний), прежде чем направить на вакцинацию.

В вашей практике были случаи, когда ребенок пострадал из-за того, что родители приняли решение не делать прививки?

– Да, такие случаи были. Летом в Челнах мы наблюдаем большие вспышки коклюша у непривитых детей, причем, с осложнениями: бронхитом и пневмонией. У привитых детей заболевание протекает только в легкой форме, без осложнений и последствий, чаще всего в стертой (атипичной) форме.

В моей практике был случай, когда семья отказалась от прививки грудного ребенка, начитавшись мнений от противников вакцинации в соцсетях. Старшему сыну прививки были сделаны, поэтому, заразившись коклюшем в детском саду, он легко перенес заболевание. А малыш, не имея необходимой защиты, получил осложнение в виде пневмонии и скоропостижно скончался. Я рекомендую родителям не отказываться от прививок: вакцинопрофилактика дает детям надежную защиту от многих инфекционных заболеваний.

Как влияют прививки на иммунную систему малыша?

– Вакцинация направлена на достижение баланса между способностью иммунной системы ребенка давать ответную реакцию на вакцину и риском развития инфекции. Вакцины содержат только небольшое количество антигенов по сравнению с тем уровнем, с которым организм ребенка встречается ежедневно при контакте с окружающей средой, при питании, питье и игре, и они не губят, а «обучают» иммунную систему.

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Комментарии:


. 25.04.2017 20:08

Неужели до сих пор есть дебилы, которые верят постам в соц сетях? Пусть мрут как мухи, если отрицают медицину. Нечего с ними возиться. Хотят естественный отбор, пусть получат. Забыли как тысячами умирали дети от кори, пусть на своих проверят.

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. 25.04.2017 20:17

Прививками ставят на детях эксперименты. Инфицируют детей искусственно, чтобы потом люди раньше умирали, не доживали до пенсии. Не верьте врачам, они обманывают народ. Нет божьей воли на прививки, берегите детей.

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. 25.04.2017 21:15

Все ругают медицину, а в случае беды бегут в больницу. Просто многие как стало баранов верят всякой ерунде. Как можно поверить, что аутизм бывает от прививок? вас бог наказывает за невежество, лечитесь до беременности, иначе за ваше халатное отношение к собственному здоровью расплатится дети. Мне не нравится, какая медицина сегодня, но и в таком виде она дает возможность нам жить дольше.

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. 25.04.2017 21:49

В 40 лет умерла в той же больнице, в которой и работала, от дифтерии женщина, с которой мы выросли по соседству. Не было у нее прививки. Остался сиротой сын-девятиклассник. Подобных смертей по стране в то время стало  много, поэтому прививка от дифтерии была “возвращена”. Мы тоже по приглашению ходили делать её в свою поликлинику. Ходили безропотно, добровольно. Жить-то хочется.

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. 25.04.2017 22:06

Накануне девяностых. Ребенок давно и дико кашляет. Подхватил что-то, наверное, в детском саду или ещё где. Педиатр поменяла уже несколько антибиотиков и диагнозов. Вечером гуляем с ребенком на руках возле школьной теплицы. Там воздух чище, ветра нет. Старик-сторож постоял-постоял, издалека послушал, как кашляет наш малыш, и не утерпел, подошёл. И говорит: “У вашего ребенка коклюш”. Со следующего утра в нашем городке начали часто ставить этот диагноз, потому что наш педиатр отнеслась к диагнозу, поставленному стариком, профессионально. Оказывается, врачи давно не видели коклюша и не умели его распознавать и лечить. Детям-аллергикам делали в то время не АКДС, а АДС (без коклюша). Вот и попались как раз те дети, которые были “недостаточно” привиты.

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. 25.04.2017 22:21

К сожалению, осложнения остались на всю жизнь. И никуда от них не деться.

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. 25.04.2017 22:16

В то время еще не была обязательной прививка от полиомиелита. Её начали делать только в 1963 году. На соседней улице жила многодетная семья. Мы в школу ходили пешком. А в той семье отец возил детей в школу и из школы сам, заносил и выносил их на руках. Хромали они все сильно после полиомиелита, еле передвигались. Одна из дочерей выросла и повесилась. Родители умерли рано. Детей-инвалидов увезли куда-то в интернат.

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. 26.04.2017 08:40

Я не верю прививкам. Не потому что я “яжмать”, хотя и мать. После прививок от коклюша в течение полугода двое детишек в группе в садике заболели коклюшем. Болели долго и мучительно. У подруги ребенок после акдс заболел пиелонефритом. сколько лет уже лечат. Я уже молчу о всех случаях, которые замалчиваются врачами и всячески переводятся на другие причины. Но только не прививкм

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