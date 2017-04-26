ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Летом в Челнах ожидается вспышка коклюша у непривитых детей

Становится все больше родителей, которые отказываются делать детям прививки только потому, что кто-то в соцсетях распускает слухи о малышах, заболевших после вакцинации. Заведующая педиатрическим отделением Детской поликлиники КДМЦ Наталья Перелыгина предупреждает: отказы могут привести к летальным исходам.

ВКонтакте мамы винят в болезнях своих детей именно прививки.

Елена: «У нас у друзей у малыша ДЦП после прививки, в шесть месяцев сделали в один день АКДС, гепатит и полиомиелит, в итоге ушли все навыки у ребенка, другими прививками его только доканывали, пока в год не поставили диагноз «ДЦП». Мне бы тогда теперешние знания, никогда бы прививок своим не делала..»

Равиля: «Сыну моей знакомой сделали все прививки по календарю, а теперь родители жалеют. 70% процентов осложнений перешло в аутизм. Диагноз поставили ребенку в два года, знающие люди сразу сказали, что это от прививок».

Не отказывайтесь от прививок

Прояснить ситуацию мы попросили врача-педиатра, заведующую педиатрическим отделением Детской поликлиники КДМЦ Наталью Перелыгину.

– Некоторые родители по-прежнему необоснованно отказываются от проведения прививок детям, считая вакцинацию более опасной, чем болезнь, – сказала специалист, – подобные заблуждения могут привести к новому росту заболеваний. Таких записей в соцсетях появляется много, когда начинаем выяснять, есть ли в действительности эти случаи, оказывается, что нет. Сами родители малышей истории не пишут, это только слухи, которые передаются из одного форума в другой.

– И все-таки, Наталья Александровна, может ли ребенок после прививки заболеть ДЦП или аутизмом?

– Это невозможно. Я понимаю родителей, которые начинают искать причины: почему их вроде бы здоровому малышу в год или два ставятся такие диагнозы? Но дело не в прививках, люди должны понять, что эти заболевания не проявляются сразу. При ДЦП у детей родители чаще всего замечают симптомы где-то в годовалом возрасте, когда ребенок не встает на ножки, не начинает ходить. Аутизм обнаруживается еще позже – когда родители начинают замечать, что их малыш всего боится, не улыбается, не идет на контакт с близкими людьми. Такие диагнозы могут быть следствием генетических заболеваний, внутриутробной гипоксии плода, перенесенной мамой инфекции в период беременности, стрессами и другими, но никак не сделанными прививками.

– В каком возрасте ребенку должны делаться первые прививки? Многие родители считают, что малыш получает иммунитет при рождении от мамы.

– Есть Национальный календарь прививок, который предусматривает обязательную иммунизацию детей до года. Да, клетки иммунной системы формируются еще в материнской утробе, каждый новорожденный малыш изначально снабжен защитой от множества вредных бактерий. Но внутриутробно ребенок получает защитные антитела только к тем инфекциям, которыми его мать переболела или от которых была привита. Если после вакцинации мамы от столбняка и дифтерии прошло более 10 лет, то она не защищена, и, соответственно, антител к этим инфекциям малышу передать не может. Даже наличие материнских антител не всегда является гарантией защиты ребенка от инфицирования. Родители должны понимать, что все педиатрические вакцины специально разрабатываются с учетом особенностей иммунной системы детей первых месяцев жизни. Прививки не ставятся бездумно всем подряд, педиатр всегда учитывает состояние здоровья ребенка (наличие хронических заболеваний), прежде чем направить на вакцинацию.

– В вашей практике были случаи, когда ребенок пострадал из-за того, что родители приняли решение не делать прививки?

– Да, такие случаи были. Летом в Челнах мы наблюдаем большие вспышки коклюша у непривитых детей, причем, с осложнениями: бронхитом и пневмонией. У привитых детей заболевание протекает только в легкой форме, без осложнений и последствий, чаще всего в стертой (атипичной) форме.

В моей практике был случай, когда семья отказалась от прививки грудного ребенка, начитавшись мнений от противников вакцинации в соцсетях. Старшему сыну прививки были сделаны, поэтому, заразившись коклюшем в детском саду, он легко перенес заболевание. А малыш, не имея необходимой защиты, получил осложнение в виде пневмонии и скоропостижно скончался. Я рекомендую родителям не отказываться от прививок: вакцинопрофилактика дает детям надежную защиту от многих инфекционных заболеваний.

– Как влияют прививки на иммунную систему малыша?

– Вакцинация направлена на достижение баланса между способностью иммунной системы ребенка давать ответную реакцию на вакцину и риском развития инфекции. Вакцины содержат только небольшое количество антигенов по сравнению с тем уровнем, с которым организм ребенка встречается ежедневно при контакте с окружающей средой, при питании, питье и игре, и они не губят, а «обучают» иммунную систему.