ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Медики челнинской «скорой» сталкиваются с «экстремизмом пациентов»

При этом жители города жалуются на несвоевременное обслуживание вызовов, но совершенно не хотят понимать, какие задачи в первую очередь должна выполнять «скорая помощь».

Рассказать, как на самом деле работает медицинская служба на колесах, мы попросили заместителя главного врача по медицинской части Станции скорой медицинской помощи Набережных Челнов Лилию Мустафину.

– Лилия Ляисовна, в какие временные рамки должна оказываться помощь челнинцам?

Скорая помощь изначально была создана в СССР для оказания экстренной помощи вне медицинских учреждений, вне квартиры. В общественных местах, когда человек находится в состоянии, угрожающем его жизни. Позднее появились два вида оказания скорой медицинской помощи: экстренная и неотложная. В 2013 году было четко определено, как она должна оказываться. С 1 июля 2016 года начал действовать приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №33н, в котором прописывается, что экстренная помощь с угрозой для жизни оказывается в течение 20 минут, если пациент находится в 15-минутной транспортной доступности. Время оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме сегодня в федеральном законе не определено, его должны установить для своих территорий субъекты федераций. В настоящее время приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан, регламентирующий порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи с определением временных параметров доезда до вызова не принят (есть проект).

– Сколько бригад выезжает в Набережных Челнах? На какое время идет основная нагрузка?

– Сегодня выезжают на помощь жителям города и прикрепленных к нам территорий 30 бригад «скорой помощи». Контролирует каждый выезд и своевременное прибытие бригады система ГЛОНАСС. Ежедневно в ССМП поступает 400-500 звонков. В выходные и праздничные дни их число увеличивается вдвое. Основной наплыв пациентов приходится на вечернее и ночное время – в час может поступать по 40-50 звонков. Нередко наши медики работают в авральном режиме, не заезжая на станцию. К сожалению, челнинцы часто забывают, что при ухудшении самочувствия днем можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления и там получить медицинскую помощь.

– Какие вызовы всегда в приоритете?

– Это экстренные случаи: различные аварии, пожары, катастрофы, ДТП, роды, травмы с кровотечением и угрозой жизни, массовые драки с пострадавшими, падения с высоты, производственные травмы, резкое ухудшение состояния больного с возникновением угрозы для жизни, инфаркты, инсульты и другие. Не говоря уже о чрезвычайных ситуациях, когда отменяются все неотложные вызовы, большинство бригад направляются в место происшествия. Так было при взрыве арсенала в пос. Пугачево на границе с Удмуртией. 22 наших бригады оказывали там помощь в круглосуточном режиме.

– Как часто к вам поступают ложные вызовы?

– Очень часто. Только за последний выходной было 50 безрезультатных вызовов, к ним прибавились еще 44 самоотказа, когда бригада приехала, а человеку стало лучше – медицинская помощь уже не понадобилась. Меня всегда возмущает безответственность наших граждан: почему в такой ситуации нельзя позвонить и отменить вызов? В итоге получилось, что 4, 5 марта наши бригады потратили время на 94 ложных вызова, когда могли оказывать помощь другим людям.

Кроме того, люди должны понимать, что скорая медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно, но каждый вызов скорой медицинской помощи имеет свою стоимость в системе обязательного медицинского страхования. Один выезд бригады в среднем обходится в 1 400-1 700 рублей, если понадобится выезд бригады интенсивной терапии, сумма увеличивается до 3 500 рублей.

– С какими ситуациями сталкиваются ваши сотрудники?

– Ежедневно мы сталкиваемся не только с безответственным отношением людей к работе «скорой помощи», но и к собственному здоровью. Приходится делать по два-три выезда в сутки к одному и тому же больному с высоким давлением. Человек отказывается от вызова поликлинического терапевта на дом, не принимает своевременно лекарства. Доходит до абсурда. Диспетчер подробно, согласно алгоритма, расспрашивает позвонившего о том, на что он жалуется и рекомендует принять назначенные врачом препараты для снижения давления, чтобы улучшилось состояние. В ответ слышит: «Зачем я их буду пить? Давление упадет, «скорая» не понадобится. Приезжайте сейчас, посмотрите, что со мной». На днях позвонил мужчина, рассказал, что его укусила и поцарапала кошка. Диспетчер выяснила, что серьезных травм нет, но позвонивший настойчиво требовал сделать ему укол от бешенства.

Бывает, что люди вызывают «скорую» по своим личным нуждам: помочь отрезвить мужа и перенести его на кровать, поменять постель под лежачим больным, просят доставить из стационара домой и многое другое. Между собой медики называют такое поведение «экстремизмом пациентов». К сожалению, сегодня наши граждане не несут никакой ответственности за ложные вызовы. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится.

– Лилия Ляисовна, что включает в себя понятие «успешная реанимация»? Многие люди пишут в соцсетях с благодарностью о спасенных жизнях близких людей.

– Под успешной реанимацией подразумевается оказание экстренной помощи, когда больной умер (клиническая смерть), а бригада «скорой» его реанимировала на месте. Была проведена сердечно-легочная реанимация. Такие вызовы относятся к «красному потоку»: наши медики спасают людей с разрушением жизненно важных органов, кровотечениями. В 2016 году реанимировали 250 умерших пациентов, 17 из них после успешной реанимации на этапе скорой медицинской помощи были переданы в руки врачей больниц города. Очень хочется, чтобы люди понимали, с какой ответственностью подходит каждый сотрудник «скорой помощи» к своей работе.

Основной состав выездного медицинского персонала – это женщины, в том числе и молодые девушки, которым нередко приходится нести на вызов сумку-укладку с медикаментами, оборудование и медицинскую аппаратуру общим весом до 42 килограммов.

У нас нет огромных зарплат, остаются трудиться люди, которые считают целью своей жизни спасение жизней других людей.

Факт

С 1 по 8 января 2017 года челнинская скорая выполнила месячную норму обслуживания вызовов – бригады выезжали 7 621 раз. Такого подъема обращаемости не было за последние 10-15 лет.