ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Московский сексолог рекомендует челнинским мужчинам «стимулировать» женщинам уши

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01 марта в 10:07
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ

Около 50 человек растянули перед зданием Госсовета баннер с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич! КФУ любит вас!».

01 марта в 09:30
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления

13 февраля они делали покупки в одном из магазинов молодежной одежды, расположенном в торговом центре в 19-м микрорайоне.

01 марта в 09:25
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье

В настоящее время подозреваемый в мошеннических действиях Сергей Мещанов доставлен в Казань.

01 марта в 08:39
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками

По мнению главы Русской православной церкви, это «реальная болезнь». Патриарх напомнил, что тщеславие является одним из грехов.

01 марта в 08:27
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов

2 марта в молодежном центре «Шатлык» Набережных Челнов пройдет полуфинал открытого творческого фестиваля-конкурса «Талантливый город», в который вышло 100 участников.
01 марта в 08:23
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна

Молодого мужчину доставили в психоневрологический диспансер города. Родственники рассказали, что парень уже в течение недели не давал покоя близким своим неадекватным поведением.

01 марта в 08:12
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках

Полицейские автограда провели рейд по ночным клубам.

28 февраля в 16:22
Вкладчики Татфондбанка: “Вам, Рустам Нургалиевич, стыдно должно быть!”
Вкладчики Татфондбанка: “Вам, Рустам Нургалиевич, стыдно должно быть!”

Клиенты рухнувшего банка укорили президента Татарстана за приглашенного на юбилей Николая Баскова.

28 февраля в 15:46
МЧС РТ рекомендует жителям отказаться от дальних поездок
МЧС РТ рекомендует жителям отказаться от дальних поездок

В республике сегодня и завтра ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

28 февраля в 14:23
В России отменят ГОСТ на алкогольную продукцию
В России отменят ГОСТ на алкогольную продукцию

По договору о Евразийском экономическом союзе, стандарты любого уровня могут применяться лишь на добровольной основе.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
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Индекс правды: 17%
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Новости

Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
01 марта 2017г. 10:18

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Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
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В Челнах на турнире “Золотой орды” перчатки бойца ММА выкупил за 52 тысячи рублей 12-летний болельщик
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 6 от 16 февраля 2017 г.
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ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Московский сексолог рекомендует челнинским мужчинам «стимулировать» женщинам уши

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Московский сексолог рекомендует челнинским мужчинам «стимулировать» женщинам уши

Даже самый образцовый муж не всегда способен понять, что нужно его жене для полного счастья, почему даже секс не сближает с любимой женщиной.

На вопрос, почему большинство семейных пар несчастливы в браке, ответила московский психиатр, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Академии имени Ощепкова Диана Генварская.

Диана Игоревна, статистика показывает, что в каждом третьем разводе виноваты проблемы в сексуальных отношениях. Из-за чего так происходит?

– Эти проблемы связаны не сексуальными отношениями, а с отношениями между мужчиной и женщиной. Часто супруг не проявляет трепет, тонкие чувства к своей жене. Не озвучивает, как он ее любит, как она для него желанна. Все это не увеличивает желание отдавать любовь в ответ. Кроме того, женщина после множества домашних забот уже и не хочет думать о сексуальных отношениях, потому что они не подкрепляются поддержкой, заботой и вниманием.

Сексологи бьют тревогу: многие мужчины после 35 лет не способны к регулярным сексуальным отношениям. Какие причины стоят на первом месте?

– На первом месте – проблемы с эрекцией. Но чаще всего они связаны не с перенесенными инфекциями, воспалительными заболеваниями и нарушениями функций предстательной железы. Проблемы связаны с неправильным отношением к женщине. Возьмем, например, Татарстан. Так исторически сложилось, что в мусульманских республиках часто мужчины не смотрят на женщин как на равных, супруга – это как придаток, с желаниями которого можно не считаться. Она должна выполнять определенные функции как жена, как мать. Мужчины не понимают, что такое потребительское отношение бьет прежде всего по их мужскому здоровью. Половой орган начинает воспринимать эту информацию как насилие над собой. Естественное возбуждение должно следовать, прежде всего, из духовных отношений, когда поет душа, а не только тело. Половой член связан со всеми системами организма, если мы отвергаем важнейшие для него психосоматические функции, он перестает работать.

Для мужчины, как для женщины, должны быть важны тонкие чувства?

– Конечно, без них он не сможет стимулировать женщину. Когда супруг поощряет жену словами, восхищается ею, ей хочется быть привлекательнее, желаннее для него. Стимуляция через уши не менее важна, чем через эрогенные зоны. Если мужчина отвергает необходимость тонких чувств, что достаточно типично для России, мол я сильный, смелый, не буду заниматься этой бабской ерундой, то страдает его мужское здоровье: в половом органе нарушается кровообращение, микроэлементный состав, секс становится нерегулярным. Поэтический настрой в интимной жизни важен и для мужчин, и для женщин. Если вы перестанете чувствовать вкус пищи, вы перестанете ее есть.

Диана Игоревна, на основе страсти и влюбленности можно создать счастливую семью?

– Несколько лет назад я была экспертом в программе «Женаты с первого взгляда» на СТС, где мы создавали семейные пары из незнакомых друг с другом людей, и они три месяца жили под наблюдением камер и специалистов. По желанию могли развестись или остаться вместе. Эксперимент показал, что самые крепкие пары те, где во главе отношений не страсть и романтическая влюбленность, что, конечно, тоже хорошо на определенном этапе, а понимание нужд и ожиданий друг друга, когда каждый человек из пары хочет самосовершенствоваться, учиться духовности. Многие молодые люди не понимают, что страсть – это беспроцентный кредит, задаток для будущих отношений, но не факт что вы его разовьете. Там где один из супругов говорит: принимай меня таким, какой я есть, счастливой семьи не будет.

Уже при разводе многие пары жалуются, что научиться гармоничным отношениям им просто негде. У большинства перед глазами с детства был пример раздражающихся друг на друга родителей, в школе этому не учат. В России появятся такие программы?

– Я сейчас работаю над созданием центров для молодежи, где подростки, начиная с 14 лет, смогут научиться строить гармоничные семейные отношения, получить информацию о культуре секса, научиться понимать собственное тело. Не секрет, что многие мальчики сегодня начинают взрослеть с получением искаженной информации о половой жизни из порнофильмов – это возмутительно. Обесценивается культура межличностных отношений, любви. Рано овладев технической стороной секса, молодые люди остаются совершенно не подготовлены к семейной жизни. Они не могут понять потребностей в ласке и заботе, которые заложены в каждой женщине. Такие центры помогут подготовить молодых людей к браку, сохранить семьи.

Совет специалиста

Психиатр уверена, что в силах женщины сделать так, чтобы мужчина к ней не охладел.

Для этого она должна быть доброй, ласковой, трепетной, поощрять мужчину своей любовью. Как только в семейных отношениях появляется хамство, грубость, неотесанность, никакой трепетности от своего партнера ждать не стоит. Женщина ответственна за атмосферу в семье. Она должна понимать, что мужчине нужен регулярный секс, но не технический, а наполненный чувствами. Если ей хочется чего-то добиться от второй половинки, нужно проявить терпение, ласку. Самой постоянно учиться и совершенствоваться, чтобы чему-то научить супруга.

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