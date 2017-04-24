ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: Онкологи просят здоровых челнинцев проходить обследование

В минувшее воскресенье в одном из торговых центров Набережных Челнов прошла акция «Вместе против рака кожи». Мероприятие организовано при поддержке онкологического диспансера города.
Во время акции челнинцы смогли бесплатно проконсультироваться у специалистов этого профиля. Как отмечают сами онкологи, главная задача подобных акций – формирование культуры здоровья.
По данным медиков, первое место среди онкологических заболеваний в РТ занимает рак кожи. Следом идут – рак толстого кишечника, легкого, рак молочной и предстательной железы.
При этом, резко возрастает количество пациентов в возрасте от 50 и старше. Специалисты рекомендуют с 45 лет проходить ежегодное профилактическое скрининговое обследование.
– Люди должны обследоваться не на стадии когда уже начинаются боли, кровотечения или человек ощущает на себе шишку, а когда он себя чувствует абсолютно здоровым, – говорит главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Ильдар Хайруллин. – Если люди начнут проходить профилактические обследования будучи здоровыми, тогда процент ранних форм будет выше и излечение от рака будет практически 100%.
Бойтесь солнца
Главный врач филиала «РКОД» в городе Набережные Челны Ильсур Валиев в свою очередь напомнил челнинцам, что в летний сезон коже необходимо уделять особое внимание своему здоровью: остерегаться прямых ультрафиолетовых лучей, использовать защитные кремы и обращать внимание на любые изменения кожных покровов.
– При возникновении различных пятен, опухолевых изменений, кровотечений из травмирующих участков, люди должны обратиться к врачам-специалистам уже для исключения злокачественной патологии, – заметил он.
78 жителей прошли осмотр у специалистов-онкологов Набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера, пять из них были направлены на дообследование. У одного пациента диагностирована злокачественная опухоль кожи, дано направление на оперативное лечение.
Цифра: 92% из всех выявляемых опухолей – доброкачественные, уверяют специалисты.
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