ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах ребенок получил ожог, когда мама чистила ему ухо свечкой

Многие челнинские родители вредят своим детям, когда занимаются самолечением и отказываются делать им операции при воспалении уха-горла-носа.
К чему приводит такое отношение к детскому здоровью, рассказал заведующий отоларингологическим отделением Детской больницы ГАУЗ «КДМЦ» Завир Сальманов.
– Завир Хамитович, сколько маленьких пациентов принимает ваше отделение ежегодно? В основном с какими заболеваниями?
– В 2016 году в отделении было пролечено 1189 детей. Наплыв пациентов всегда приходится на февраль и март. Дети в основном поступают с острыми синуситами (воспаление придаточных пазух носа), ринофарингитами и гнойными отитами.
– Многие папы и мамы в соцсетях пишут, что маленьким детям аденоиды удалять нельзя, даже если затруднено дыхание, – это опасно. Какой точки зрения вы придерживаетесь?
– Мы оперируем детей с самого раннего возраста. По показаниям аденотомия может проводиться под общим или местным наркозом. Такой вид операций никакой опасности для ребенка не представляет. Родители должны понимать, что если у ребенка затруднено дыхание, без оперативного лечения не обойтись. При выраженном разрастании аденоидов ваш малыш может дышать только ртом, а это неправильно. Начинается кислородное голодание (гипоксия). Когда струя воздуха идет по носовым ходам, то находящиеся там рецепторы раздражаются и запускается механизм полноценной работы легких. Представьте, что ребенок, и так страдающий от нехватки кислорода, вынужден переживать еще и 10-15-секундные остановки дыхания. Естественно, это нанесет вред работе головного мозга, сердца и легких, приведет к задержке общего развития ребенка.
– Фельдшеры в детсадах и школах в последние годы стали предупреждать родителей, что у их детей «аденоидные лица», нужно обратиться к лор-врачу за лечением. О чем идет речь?
– Аденоидное лицо – это патологическое выражение лица, которое появляется на фоне длительного протекания воспалительных процессов в носоглотке. Таких детей медики видят сразу: у них полуоткрытый рот, неправильный прикус, клинообразная нижняя челюсть, одутловатое лицо, гнусавость. Родители серьезно вредят своим детям, когда оставляют без внимания и лечения, на их взгляд, обычные насморк и заложенность носа.
– Насколько опасен для ребенка отит среднего уха?
– В детском возрасте любая форма воспаления среднего уха представляет опасность. Экссудативный отит, вообще, в большинстве случаев протекает скрытно. Маленький ребенок не может пожаловаться на снижение слуха, появление шумов и заложенности уха. Конечно, самая опасная гнойная форма отита, характеризующаяся острыми симптомами: беспокойством ребенка, болью в ухе, наличием отделяемого из уха.
– Очень часто родители прочищают уши детям ватными палочками и ушными свечами. Насколько это безопасно?
– Нельзя самостоятельно чистить уши детям никакими ватными палочками. Родители еще дальше проталкивают ушную серу, травмируя барабанную перепонку. Тем более противопоказаны ушные свечи, которые очень часто советуют в аптеках. Совсем недавно в наше отделение поступил мальчик с ожогом барабанной перепонки. Мама вставила ему в ухо свечу и подожгла. Сухая серная пробка вспыхнула, ребенок получил серьезную травму.
– Какое оборудование для диагностики вы используете, когда поступают пациенты?
– Для диагностики применяется ЛОР-комбайн (у нас их два) – высокотехнологичная установка с набором различных функций, необходимых для полноценного профессионального осмотра отоларингологом и позволяющая проводить лечение заболеваний носа, горла, уха на самом современном уровне.
– Что является причиной возникновения инфекции в носоглотке? На что родителям следует обратить внимание?
Родители малышей, заболевших ОРВИ, должны быть предельно внимательными, чтобы не пропустить осложнение. Причин появления инфекции в носоглотке несколько: ослабленная иммунная система ребенка, самолечение или неадекватная терапия острых заболеваний. Отказ от вакцинации, несвоевременное обращение к врачу, неправильный образ жизни, приводящий к снижению иммунных сил организма – все это может привести к осложнениям и рецидивам заболеваний лор-органов.
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