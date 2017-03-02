ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах ребенок получил ожог, когда мама чистила ему ухо свечкой

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02 марта в 17:09
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS

Награда вручена директору Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ» Артему Головатому.

02 марта в 16:20
«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения
«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения

Порядок повышения ожидается в ближайшие годы, но он будет ниже, чем уровень инфляции, считают в правлении компании.

02 марта в 15:21
КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди
КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди

Всего в 2016 году государственные клиники за счет ОМС выполнили около 3 тыс. операций по восстановлению молочной железы после мастэктомии.

02 марта в 14:23
МУП ПАД Челнов закупает за счет бюджета рыбу

Цена лота, выставленного на сайте государственных закупок, составляет 135 500 рублей.

02 марта в 13:44
«Булгар банк» признан банкротом
«Булгар банк» признан банкротом

Центробанк недосчитался 740 миллионов рублей.

02 марта в 13:23
В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)
В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)

По словам мужа пострадавшей, Факиль Гайфуидинов ударил ее кулаком и ключом по голове.

02 марта в 12:23
Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу
Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу

23 ноября прошлого года молодой человек вышел из дома и до сих пор не вернулся.

02 марта в 12:20
В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей
В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей

Прокуратура города провела проверку соблюдения управляющими компаниями требований жилищного законодательства.

02 марта в 11:53
Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты
Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты

В городе отменили карантин. Автоград находится ниже эпидемиологического порога на 41,8%.

02 марта в 11:43
ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке
ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке

По словам генконсула Турции в Казани Турхана Дильмача, они будут предоставлены телеканалу за «небольшую плату или, может быть, даже безвозмездно»


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Индекс правды: 22%
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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
03 марта 2017г. 00:22

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«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
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МУП «ПАД» ждет потепления, чтобы доделать подземки в Челнах
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 8 от 02 марта 2017 г.
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ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах ребенок получил ожог, когда мама чистила ему ухо свечкой

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах ребенок получил ожог, когда мама чистила ему ухо свечкой

Многие челнинские родители вредят своим детям, когда занимаются самолечением и отказываются делать им операции при воспалении уха-горла-носа.

К чему приводит такое отношение к детскому здоровью, рассказал заведующий отоларингологическим отделением Детской больницы ГАУЗ «КДМЦ» Завир Сальманов.

Завир Хамитович, сколько маленьких пациентов принимает ваше отделение ежегодно? В основном с какими заболеваниями?

– В 2016 году в отделении было пролечено 1189 детей. Наплыв пациентов всегда приходится на февраль и март. Дети в основном поступают с острыми синуситами (воспаление придаточных пазух носа), ринофарингитами и гнойными отитами.

Многие папы и мамы в соцсетях пишут, что маленьким детям аденоиды удалять нельзя, даже если затруднено дыхание, – это опасно. Какой точки зрения вы придерживаетесь?

– Мы оперируем детей с самого раннего возраста. По показаниям аденотомия может проводиться под общим или местным наркозом. Такой вид операций никакой опасности для ребенка не представляет. Родители должны понимать, что если у ребенка затруднено дыхание, без оперативного лечения не обойтись. При выраженном разрастании аденоидов ваш малыш может дышать только ртом, а это неправильно. Начинается кислородное голодание (гипоксия). Когда струя воздуха идет по носовым ходам, то находящиеся там рецепторы раздражаются и запускается механизм полноценной работы легких. Представьте, что ребенок, и так страдающий от нехватки кислорода, вынужден переживать еще и 10-15-секундные остановки дыхания. Естественно, это нанесет вред работе головного мозга, сердца и легких, приведет к задержке общего развития ребенка.

Фельдшеры в детсадах и школах в последние годы стали предупреждать родителей, что у их детей «аденоидные лица», нужно обратиться к лор-врачу за лечением. О чем идет речь?

– Аденоидное лицо – это патологическое выражение лица, которое появляется на фоне длительного протекания воспалительных процессов в носоглотке. Таких детей медики видят сразу: у них полуоткрытый рот, неправильный прикус, клинообразная нижняя челюсть, одутловатое лицо, гнусавость. Родители серьезно вредят своим детям, когда оставляют без внимания и лечения, на их взгляд, обычные насморк и заложенность носа.

Насколько опасен для ребенка отит среднего уха?

– В детском возрасте любая форма воспаления среднего уха представляет опасность. Экссудативный отит, вообще, в большинстве случаев протекает скрытно. Маленький ребенок не может пожаловаться на снижение слуха, появление шумов и заложенности уха. Конечно, самая опасная гнойная форма отита, характеризующаяся острыми симптомами: беспокойством ребенка, болью в ухе, наличием отделяемого из уха.

Очень часто родители прочищают уши детям ватными палочками и ушными свечами. Насколько это безопасно?

– Нельзя самостоятельно чистить уши детям никакими ватными палочками. Родители еще дальше проталкивают ушную серу, травмируя барабанную перепонку. Тем более противопоказаны ушные свечи, которые очень часто советуют в аптеках. Совсем недавно в наше отделение поступил мальчик с ожогом барабанной перепонки. Мама вставила ему в ухо свечу и подожгла. Сухая серная пробка вспыхнула, ребенок получил серьезную травму.

Какое оборудование для диагностики вы используете, когда поступают пациенты?

– Для диагностики применяется ЛОР-комбайн (у нас их два) – высокотехнологичная установка с набором различных функций, необходимых для полноценного профессионального осмотра отоларингологом и позволяющая проводить лечение заболеваний носа, горла, уха на самом современном уровне.

Что является причиной возникновения инфекции в носоглотке? На что родителям следует обратить внимание?

Родители малышей, заболевших ОРВИ, должны быть предельно внимательными, чтобы не пропустить осложнение. Причин появления инфекции в носоглотке несколько: ослабленная иммунная система ребенка, самолечение или неадекватная терапия острых заболеваний. Отказ от вакцинации, несвоевременное обращение к врачу, неправильный образ жизни, приводящий к снижению иммунных сил организма – все это может привести к осложнениям и рецидивам заболеваний лор-органов. 

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