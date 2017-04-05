ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах суициды “помолодели” - пытаются уйти из жизни ученики младших классов

Чаще всего родители даже не догадываются о том, что ребенок не хочет жить, он уже долгое время пребывает в депрессии. Психологи призывают преодолеть стереотипы и как можно раньше обратиться за помощью.
Неслучайно Челны присоединились к годовой кампании «Депрессия: Давай поговорим», объявленной Всемирной организацией здравоохранения. Врачи города бьют тревогу: все чаще жертвами депрессии становятся дети младшего школьного возраста и подростки, которые не находят понимания ни в школе, ни дома у родителей. Нередки случаи, когда все заканчивается попытками самоубийства.
Не вернуть
2015 год – в Челнах из-за издевательств родителей выпрыгнула из окна 17-летняя Саша. Незадолго до своей смерти девушка написала на своей страничке «ВКонтакте»: «Happy End».
2015 год – родители нашли мальчика повешенным, в соцсетях осталась предсмертная записка «Ничего уже не вернуть. Я не боюсь умирать, только боюсь огорчить родителей».
2016 год – 15-летний челнинский школьник покончил с собой в доме 3/11. За несколько часов до трагедии написал на своей страничке в соцсети: «Ох, то чувство, когда ты знаешь, что завтра умрешь».
2016 год – замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима сообщила, что совершивший суицид 14-летний подросток из деревни Балыклы Кукморского района провалил пробные ОГЭ по русскому языку и математике. Придя с работы, отец обнаружил его повешенным в сарае. Никакой предсмертной записки обнаружено не было.
2016 год – под окнами одного из домов в Нижнекамске был обнаружен 8-летний мальчик с травмами, полученными в результате падения с высоты. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Классный руководитель второклассника до сих пор в шоке. Говорит, что мальчик очень доброжелательный, и дома у семьи все было хорошо.
2017 год – в январе в Челнах похоронили школьника, прыгнувшего с 15-го этажа дома. В квартире была найдена предсмертная записка. В утро смерти на личной странице мальчика в социальной сети появился статус: «15 лет, 15 этаж 17 января 17 года».
И количество таких трагедий в Татарстане продолжает расти. Со слов следователей, большинстве случаев уходят из жизни дети из внешне благополучных семей. За последние два года в Челнах девять детей покончили с собой, и десятки совершили попытки самоубийств.
Не отмахивайтесь от проблем
Психолог ГАУЗ «Детская городская поликлиника №5» Елена Харитонова предупреждает родителей челнинских школьников, что детскую депрессию нельзя недооценивать. В крайних случаях она может стать причиной самоубийства.
– Очень часто, когда я беседую с родителями, выясняется, что они не считают психические страдания своего ребенка столь же сильными, как у взрослых. Отмахиваются от проблем, которые волнуют школьника,– рассказала специалист. – Не обращают внимание на явные симптомы, которые говорят, что у ребенка депрессия: снижение умственной и двигательной активности, тоска, безразличие к внешнему виду, утрата интереса к учебе, агрессия и другие. Подростки-мальчики могут начать употреблять алкоголь или наркотики, девочки – иметь ранние половые связи.
Испытывают боль
Психолог объяснила, что если подавленное настроение у ребенка в течение недели и более должно стать поводом для обращения к специалистам. С депрессивными состояниями работают в детских поликлиниках психологи, неврологи, психотерапевты и психиатры.
– Депрессия – это заболевание, которое требует серьезного лечения. Например, соматогенная депрессия может маскироваться под заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно у детей младшего школьного возраста, – продолжила Елена Харитонова, – подростки могут испытывать головные боли, боли в груди и области сердца. Очень трудно бывает объяснить родителям, что ребенок не симулирует, он действительно переносит физические страдания.
– Елена Викторовна, что может толкнуть ребенка на совершение попытки самоубийства?
Длительное воздействие стресса. Мы все чаще работаем с подростками, которые совершают демонстративно-шантажные попытки суицида, когда не могут донести до родителей, как им плохо, нужна ваша помощь, пытаются таким образом что-то доказать своим сверстникам. Основными мотивами попыток самоубийств чаще всего становятся семейные конфликты, романтические отношения, личностные проблемы, замкнутость, психические заболевания, конфликты со сверстниками и друзьями, а также плохая успеваемость в школе. О проблемах детей (когда у них нет доверия к родителям!) можно узнать через социальные сети, где они используют свои странички в качестве онлайн-дневников. Именно там прослеживаются депрессивные состояния и мысли о суициде.
– В каком возрасте на вашей практике ребенок совершил самую раннюю попытку суицида?
– Если еще несколько лет назад мы сталкивались только с попытками суицида среди подростков, то теперь такие случаи нередки среди детей младшего школьного возраста. Я оказывала психологическую помощь ребенку, который во втором классе принял таблетки. Причина попытки самоубийства – он не смог выстроить отношения с одноклассниками, дома родители не обратили внимания на его проблемы в школе. После случившегося ребенок вернулся в свой класс и сел за свою парту, сверстники даже не догадались, что рядом могла произойти трагедия. Самое страшное, что только после случившегося родители сделали попытку понять своего ребенка и стали помогать ему влиться в коллектив.
Не хватает живого общения
Елена Харитонова дала рекомендации, как можно помочь ребенку справиться с проблемами.
– Если речь идет о детях младшего школьного возраста, то необходимо чередовать двигательную и умственную активность ребенка, показывать, что вы его любите, готовы всегда поддержать. То, что дети сидят на уроках в одном классе, не помогает им стать ближе, иметь общие интересы – им не хватает живого общения, – сказала психолог. – Родители могут в этом помочь: организовать совместные мероприятия, походы. Я рекомендую занятия в кружках, где ребенок может раскрыться и реализовать свои таланты.
Елена Харитонова советует родителям разговаривать с подростками, выдерживая уровень комфортности.
– Постарайтесь понять, что чувствует ваш уже повзрослевший ребенок. Здесь неуместны не прошенные советы, ни в коем случае нельзя высмеивать жалобы на депрессию, какие-то проблемы с одноклассниками – подросток закроется. Нет понимания в школе, дома – он найдет его в соцсетях. Родители должны понимать, что именно их ребенок может стать жертвой групп, призывающих к смерти. «Синий кит», «оранжевый кот», «розовый пони» не найдут своих жертв, если детей будут понимать близкие люди, – подытожила специалист.
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