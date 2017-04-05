ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах суициды “помолодели” - пытаются уйти из жизни ученики младших классов

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05 апреля в 16:03
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий

По данным пользователей социальной сети Вконтакте, ЧП произошло сегодня днем.

05 апреля в 15:22
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ

Министерство образования и науки РТ разослало по школам рекомендации для родителей, в которых призывают следить, не размещает ли ребенок в сети китов, не цитирует ли Сергея Есенина или Иосифа Бродского.
05 апреля в 14:57
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo

По сообщениям ГИБДД, в 21:20 в зеленодольском районе РТ водитель «Валдая» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика.
05 апреля в 14:33
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В связи с такими результатами, усилили санитарно- карантинный контроль на въезде в Татарстан. Осмотрели более четырех тысяч пассажиров, 233 члена экипажей 36 самолетов, 36 воздушных судов.

05 апреля в 14:19
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»

В пекарне нашли грубые нарушения санитарных правил.

05 апреля в 14:01
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море

Полицейские предполагают, что горе и растерянность матери заставили ее засунуть тело дочери в чемодан и выбросить в Адриатическое море.

05 апреля в 13:46
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер

21-летняя челнинка - студентка Восточного института Санкт-Петербурга. 3 апреля она не училась, возвращалась домой из медицинского центра.

05 апреля в 09:47
Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки
Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки

Мероприятия будут проводиться в большей части на земельных участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы.

05 апреля в 09:08
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка

Решение принято в связи с полной утратой банком капитала.

05 апреля в 08:12
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей

Ее приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.


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Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
05 апреля 2017г. 19:01

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Выпуск №13 от 05 апреля 2017 г.
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ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах суициды “помолодели” - пытаются уйти из жизни ученики младших классов

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах суициды &#8220;помолодели&#8221; - пытаются уйти из жизни ученики младших классов

Чаще всего родители даже не догадываются о том, что ребенок не хочет жить, он уже долгое время пребывает в депрессии. Психологи призывают преодолеть стереотипы и как можно раньше обратиться за помощью.

Неслучайно Челны присоединились к годовой кампании «Депрессия: Давай поговорим», объявленной Всемирной организацией здравоохранения. Врачи города бьют тревогу: все чаще жертвами депрессии становятся дети младшего школьного возраста и подростки, которые не находят понимания ни в школе, ни дома у родителей. Нередки случаи, когда все заканчивается попытками самоубийства.

Не вернуть

2015 год – в Челнах из-за издевательств родителей выпрыгнула из окна 17-летняя Саша. Незадолго до своей смерти девушка написала на своей страничке «ВКонтакте»: «Happy End».

2015 год – родители нашли мальчика повешенным, в соцсетях осталась предсмертная записка «Ничего уже не вернуть. Я не боюсь умирать, только боюсь огорчить родителей».

2016 год – 15-летний челнинский школьник покончил с собой в доме 3/11. За несколько часов до трагедии написал на своей страничке в соцсети: «Ох, то чувство, когда ты знаешь, что завтра умрешь».

2016 год – замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима сообщила, что совершивший суицид 14-летний подросток из деревни Балыклы Кукморского района провалил пробные ОГЭ по русскому языку и математике. Придя с работы, отец обнаружил его повешенным в сарае. Никакой предсмертной записки обнаружено не было.

2016 год – под окнами одного из домов в Нижнекамске был обнаружен 8-летний мальчик с травмами, полученными в результате падения с высоты. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Классный руководитель второклассника до сих пор в шоке. Говорит, что мальчик очень доброжелательный, и дома у семьи все было хорошо.

2017 год – в январе в Челнах похоронили школьника, прыгнувшего с 15-го этажа дома. В квартире была найдена предсмертная записка. В утро смерти на личной странице мальчика в социальной сети появился статус: «15 лет, 15 этаж 17 января 17 года».

И количество таких трагедий в Татарстане продолжает расти. Со слов следователей, большинстве случаев уходят из жизни дети из внешне благополучных семей. За последние два года в Челнах девять детей покончили с собой, и десятки совершили попытки самоубийств.

Не отмахивайтесь от проблем

Психолог ГАУЗ «Детская городская поликлиника №5» Елена Харитонова предупреждает родителей челнинских школьников, что детскую депрессию нельзя недооценивать. В крайних случаях она может стать причиной самоубийства.

– Очень часто, когда я беседую с родителями, выясняется, что они не считают психические страдания своего ребенка столь же сильными, как у взрослых. Отмахиваются от проблем, которые волнуют школьника,– рассказала специалист. – Не обращают внимание на явные симптомы, которые говорят, что у ребенка депрессия: снижение умственной и двигательной активности, тоска, безразличие к внешнему виду, утрата интереса к учебе, агрессия и другие. Подростки-мальчики могут начать употреблять алкоголь или наркотики, девочки – иметь ранние половые связи.

Испытывают боль 

Психолог объяснила, что если подавленное настроение у ребенка в течение недели и более должно стать поводом для обращения к специалистам. С депрессивными состояниями работают в детских поликлиниках психологи, неврологи, психотерапевты и психиатры.

– Депрессия – это заболевание, которое требует серьезного лечения. Например, соматогенная депрессия может маскироваться под заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно у детей младшего школьного возраста, – продолжила Елена Харитонова, – подростки могут испытывать головные боли, боли в груди и области сердца. Очень трудно бывает объяснить родителям, что ребенок не симулирует, он действительно переносит физические страдания.

– Елена Викторовна, что может толкнуть ребенка на совершение попытки самоубийства?

Длительное воздействие стресса. Мы все чаще работаем с подростками, которые совершают демонстративно-шантажные попытки суицида, когда не могут донести до родителей, как им плохо, нужна ваша помощь, пытаются таким образом что-то доказать своим сверстникам. Основными мотивами попыток самоубийств чаще всего становятся семейные конфликты, романтические отношения, личностные проблемы, замкнутость, психические заболевания, конфликты со сверстниками и друзьями, а также плохая успеваемость в школе. О проблемах детей (когда у них нет доверия к родителям!) можно узнать через социальные сети, где они используют свои странички в качестве онлайн-дневников. Именно там прослеживаются депрессивные состояния и мысли о суициде.

– В каком возрасте на вашей практике ребенок совершил самую раннюю попытку суицида?

– Если еще несколько лет назад мы сталкивались только с попытками суицида среди подростков, то теперь такие случаи нередки среди детей младшего школьного возраста. Я оказывала психологическую помощь ребенку, который во втором классе принял таблетки. Причина попытки самоубийства – он не смог выстроить отношения с одноклассниками, дома родители не обратили внимания на его проблемы в школе. После случившегося ребенок вернулся в свой класс и сел за свою парту, сверстники даже не догадались, что рядом могла произойти трагедия. Самое страшное, что только после случившегося родители сделали попытку понять своего ребенка и стали помогать ему влиться в коллектив.

Не хватает живого общения

Елена Харитонова дала рекомендации, как можно помочь ребенку справиться с проблемами.

– Если речь идет о детях младшего школьного возраста, то необходимо чередовать двигательную и умственную активность ребенка, показывать, что вы его любите, готовы всегда поддержать. То, что дети сидят на уроках в одном классе, не помогает им стать ближе, иметь общие интересы – им не хватает живого общения, – сказала психолог. – Родители могут в этом помочь: организовать совместные мероприятия, походы. Я рекомендую занятия в кружках, где ребенок может раскрыться и реализовать свои таланты.

Елена Харитонова советует родителям разговаривать с подростками, выдерживая уровень комфортности.

– Постарайтесь понять, что чувствует ваш уже повзрослевший ребенок. Здесь неуместны не прошенные советы, ни в коем случае нельзя высмеивать жалобы на депрессию, какие-то проблемы с одноклассниками – подросток закроется. Нет понимания в школе, дома – он найдет его в соцсетях. Родители должны понимать, что именно их ребенок может стать жертвой групп, призывающих к смерти. «Синий кит», «оранжевый кот», «розовый пони» не найдут своих жертв, если детей будут понимать близкие люди, – подытожила специалист.

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