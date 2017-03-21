ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах выясняются обстоятельства отравления детей таблетками в детском саду

Первые сообщения о происшествии появились в соцсетях. Информация подтвердилась. Началось все с того, что семилетнюю девочку прямо из детского сада в пос. ГЭС с признаками острого отравления доставили в реанимационное отделение КДМЦ.
С интервалом в несколько часов поступил еще один ребенок из той же группы. Состояние второй девочки было не таким тяжелым. Ее выписали домой под наблюдение врача-педиатра. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает, сообщила нам пресс-служба Управления здравоохранения города.
Две версии
В соцсетях родители челнинских ребятишек, обеспокоенные случившимся, требуют наведения порядка в детских садах города. Вот что пишет Карина Ахметзянова: «Как после этого можно спокойно отводить ребенка в детсад? Очень бы хотелось узнать, что произошло с детьми на самом деле. Напишите, пожалуйста. У меня тоже маленький сын, вдруг недосмотрят и что-нибудь случится. Призовите виновных к ответу».
У правоохранителей пока две версии, как таблетки попали к детям: либо они их принесли из дома, либо нашли на детской площадке. Оперативная группа, выехавшая в детсад, действительно, обнаружила упаковки от лекарств на детской площадке. Сейчас идет доследственная проверка.
Нагнали страху
Родители в шоке еще и от того, что в республике идет массовая рассылка жителям сообщений о гибели 12 детей в возрасте от трех лет после употребления контрабандных препаратов.
В рассылках говорится, что вскрытие показало причину смерти – аллергическая реакция на лекарства. Авторы сообщений пишут, что дети отравились поддельными лекарствами, якобы завезенными в РТ контрабандным путем. В списке «вызывающих аллергию» препаратов указываются: амоксициллин, ибупрофен, алклофенак, сумамед, ингалипт, антисептик инфлюцид, детский панадол и санасол.
Дети не травились
Минздрав РТ категорически опроверг информацию о массовой гибели детей от лекарств. Замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева сообщила, что с 2010 года в Татарстане не зарегистрирована ни одна нежелательная лекарственная реакция у детей на указанные в сообщениях препараты. Яркаева также опровергла содержащуюся в сообщении информацию, что лекарства могли поступить в республику нелегальным, контрабандным способом и могут быть подделкой, пишет «Татар-информ».
Комментарии посетителей
Понятно, что виноваты воспитали, не досмотрели. Как можно не увидеть, что дети едят таблетки? За это...
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...
Харитонов и глава Хазеев это одного поля ягоды.Из за Харитонова, Хазеев превратился в олигарха, поэтому и не...
не волнуйся,если халиков слетит за ним хазеева свалят, а харитонов полюбас не усидит, потому что крыша начала...
Пусть ” валит” куда хочет, толку от него нет.
Читаешь материал - выеденного яйца не стоит. Раздутый мыльный пузырь. Но огомное спасибо автору за “вишенку...
СУД НАД ХАРИТОНОВЫМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ИЛИ В МОСКВЕ ИЛИ В ПИТЕРЕ. В ТАТАРСТАНЕ У НЕГО ВЕЗДЕ ЗАВЯЗКИ. ПОКА ЕГО НЕ...
Не верю в правосудие! Харитонов избежит ответственности и вряд ли его как нибудь накажут.Весь район говорит...
Полюбому Харитонова отмажут,потому что за ним стоит глава Тукаевского района Хазеев. Вместе все дела...
А как насчет репутации и вывода д/с из оборота? Это тоже выгодно?
а у нас разве не так написано? “Судя по информации размещенной на официальном сайте фемиды, дело поступило в...
ДЕЛО № 1-39/2017. 27 февраля 2017 года дело по обвинению Харитонова Г.Н. поступило судье Маннаповой Г.Р. На 19 марта 2017...
Жаль животных... уничтожают без разбора местные дворники и “любители” животных... проклятье им за это... жизнь...
Все суды Шарипов проиграл. Это значит, нарушений суд в деятельности ИП не нашел. Статья лживая..
Лечится. Удаляют пораженное легкое. Проводят другие виды лечения тоже. Сначала куришь и куришь, или терпишь...
Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи...
Бизнес есть бизнес - вейпы не под запретом. Сами плохо воспитываете детей раз они у вас курят. Неча на других...