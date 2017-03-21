ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах выясняются обстоятельства отравления детей таблетками в детском саду

Первые сообщения о происшествии появились в соцсетях. Информация подтвердилась. Началось все с того, что семилетнюю девочку прямо из детского сада в пос. ГЭС с признаками острого отравления доставили в реанимационное отделение КДМЦ.

С интервалом в несколько часов поступил еще один ребенок из той же группы. Состояние второй девочки было не таким тяжелым. Ее выписали домой под наблюдение врача-педиатра. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает, сообщила нам пресс-служба Управления здравоохранения города.

Две версии

В соцсетях родители челнинских ребятишек, обеспокоенные случившимся, требуют наведения порядка в детских садах города. Вот что пишет Карина Ахметзянова: «Как после этого можно спокойно отводить ребенка в детсад? Очень бы хотелось узнать, что произошло с детьми на самом деле. Напишите, пожалуйста. У меня тоже маленький сын, вдруг недосмотрят и что-нибудь случится. Призовите виновных к ответу».

У правоохранителей пока две версии, как таблетки попали к детям: либо они их принесли из дома, либо нашли на детской площадке. Оперативная группа, выехавшая в детсад, действительно, обнаружила упаковки от лекарств на детской площадке. Сейчас идет доследственная проверка.

Нагнали страху

Родители в шоке еще и от того, что в республике идет массовая рассылка жителям сообщений о гибели 12 детей в возрасте от трех лет после употребления контрабандных препаратов.

В рассылках говорится, что вскрытие показало причину смерти – аллергическая реакция на лекарства. Авторы сообщений пишут, что дети отравились поддельными лекарствами, якобы завезенными в РТ контрабандным путем. В списке «вызывающих аллергию» препаратов указываются: амоксициллин, ибупрофен, алклофенак, сумамед, ингалипт, антисептик инфлюцид, детский панадол и санасол.

Дети не травились

Минздрав РТ категорически опроверг информацию о массовой гибели детей от лекарств. Замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева сообщила, что с 2010 года в Татарстане не зарегистрирована ни одна нежелательная лекарственная реакция у детей на указанные в сообщениях препараты. Яркаева также опровергла содержащуюся в сообщении информацию, что лекарства могли поступить в республику нелегальным, контрабандным способом и могут быть подделкой, пишет «Татар-информ».