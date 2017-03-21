ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах выясняются обстоятельства отравления детей таблетками в детском саду

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21 марта в 16:13
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля

Глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года размер реальных пенсий в России будет снижаться на 0,5% ежегодно, даже несмотря на индексации.

21 марта в 15:33
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta

Причиной послужил заводской брак троса сцепления в автомобилях с механической коробкой передач.

21 марта в 14:41
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру

Теперь виртуально прогуляться по знаменитому театру города Набережные Челны можно из любой точки мира с помощью сети Интернет.

21 марта в 13:24
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров

По данным Forbes братья Шаймиевы занимают 1795-ю строчку рейтинга Forbes, а Сультеев с Шигабутдиновым делят 1940-е место.

21 марта в 13:10
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»

Рейнджер из Татарстана одет в зеленый костюм с эчпочмак-забралом. В его руках мощное оружие – нунчакчаки.

21 марта в 12:36
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб

53-летнего директора и учредителя ООО «Авиценна» подозревают в незаконном производстве этих медицинских изделий.

21 марта в 12:33
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора

Ренат Гимадиев подал 23 технических идеи, 17 из них уже работают, а экономический эффект от их внедрения составил свыше 5,3 млн рублей.

21 марта в 12:07
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов

Проходившие мимо подростки снимали инцидент на видео, смеясь и комментируя происходящее нецензурной бранью.

21 марта в 11:26
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных

Эта мера была принята 13 марта после информационной атаки, фейковых сообщений об отзыве лицензии и паникой среди клиентов.

21 марта в 11:06
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения

Он сказал, что если Юлию Самойлову в Киев не пустит СБУ, Москва не намерена менять ее на другую участницу песенного конкурса от России.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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21 марта 2017г. 19:14

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Выпуск 10 от 15 марта 2017 г.

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах выясняются обстоятельства отравления детей таблетками в детском саду

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ: В Челнах выясняются обстоятельства отравления детей таблетками в детском саду

Первые сообщения о происшествии появились в соцсетях. Информация подтвердилась. Началось все с того, что семилетнюю девочку прямо из детского сада в пос. ГЭС с признаками острого отравления доставили в реанимационное отделение КДМЦ.

С интервалом в несколько часов поступил еще один ребенок из той же группы. Состояние второй девочки было не таким тяжелым. Ее выписали домой под наблюдение врача-педиатра. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает, сообщила нам пресс-служба Управления здравоохранения города. 

Две версии

В соцсетях родители челнинских ребятишек, обеспокоенные случившимся, требуют наведения порядка в детских садах города. Вот что пишет Карина Ахметзянова: «Как после этого можно спокойно отводить ребенка в детсад? Очень бы хотелось узнать, что произошло с детьми на самом деле. Напишите, пожалуйста. У меня тоже маленький сын, вдруг недосмотрят и что-нибудь случится. Призовите виновных к ответу».

У правоохранителей пока две версии, как таблетки попали к детям: либо они их принесли из дома, либо нашли на детской площадке. Оперативная группа, выехавшая в детсад, действительно, обнаружила упаковки от лекарств на детской площадке. Сейчас идет доследственная проверка.

Нагнали страху

Родители в шоке еще и от того, что в республике идет массовая рассылка жителям сообщений о гибели 12 детей в возрасте от трех лет после употребления контрабандных препаратов.

В рассылках говорится, что вскрытие показало причину смерти – аллергическая реакция на лекарства. Авторы сообщений пишут, что дети отравились поддельными лекарствами, якобы завезенными в РТ контрабандным путем. В списке «вызывающих аллергию» препаратов указываются: амоксициллин, ибупрофен, алклофенак, сумамед, ингалипт, антисептик инфлюцид, детский панадол и санасол.

Дети не травились

Минздрав РТ категорически опроверг информацию о массовой гибели детей от лекарств. Замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева сообщила, что с 2010 года в Татарстане не зарегистрирована ни одна нежелательная лекарственная реакция у детей на указанные в сообщениях препараты. Яркаева также опровергла содержащуюся в сообщении информацию, что лекарства могли поступить в республику нелегальным, контрабандным способом и могут быть подделкой, пишет «Татар-информ».

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Комментарии:


. 21.03.2017 18:43

Понятно, что виноваты воспитали, не досмотрели. Как можно не увидеть, что дети едят таблетки? За это заведующую уволить надо.

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