Выходить на лед в Челнах стало очень опасно

С приходом ранней весны спасатели все чаще выходят на тонкий лед. Ведь любителей зимней рыбалки не останавливает ни плюсовая температура, ни трагичные примеры.

«Находиться на льду опасно, большая вероятность проваливания под лед» - предупреждает спасатель в рупор, однако сидящие рыбаки не торопятся сворачиваться. Некоторые настолько увлекаются рыбалкой, что забывают о безопасности, отмечают в МЧС.

– В данный момент все ледовые переправы в республике закрыты. В связи с ожидаемым паводком, весенним потеплением ситуация на льду становится опасной, выход на лед опасен, – предупредил государственный инспектор ГИМС Челнов Зиннур Мустафин.

В минувшую пятницу сотрудники ГИМС вышли в патруль. Первая точка остановки и сразу несколько любителей улова. На вопрос «как вы определяете не опасный ли лед», отвечают, что знают лучше.

– Когда лед черный будет и гранулами, – предположили мужчины, которые мигом попрятали удочки. – Его сразу видно. А сейчас нормальный лед.

Из-за весеннего потепления на многих участках реки Мелекеска уже появились проталины и промоины – открытые участки воды. Однако буквально в 50 м от них тоже сидят рыбаки.

– Несмотря на все предупреждения, профилактическую работу, люди на свой страх и риск выбираются на лед, – сетует Мустафин. – Если у берега лед еще толстый, то ближе к руслу он становится тоньше.

Между тем, в Татарстане уже есть первые жертвы. Так спасатели извлекли останки 13 марта на реке Кичуй в Нижнекамском районе. Находилось тело в четырех метрах от берега, на глубине в два метра. Известно, что погибший ушел рыбачить 10 марта, и после этого о нем ничего не было слышно.

В этом же районе, но уже на реке Зай, рыбак нырнул в гидрокостюме и исчез. Тело его нашли спустя несколько дней.

Стоит отметить, что за выход и выезд на лед толщиной менее 7 см на граждан налагается штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 7 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 до 70 тысяч рублей.

Выходя на лед нужно быть внимательным и соблюдать меры безопасности:

– Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров

– В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.

– Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

– Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

КСТАТИ:

Если провалились под лед, не барахтайтесь в панике: не делайте резких движений и не обламывайте кромку. Постарайтесь аккуратно выползти на лед и как только большая часть тела окажется на «суше», перекатитесь на живот и отползайте подальше от места провала.