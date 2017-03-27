Выходить на лед в Челнах стало очень опасно

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27 марта в 15:34
В Челнах мать нашла своего ребенка повисшего на ремнях инвалидного кресла
В Челнах мать нашла своего ребенка повисшего на ремнях инвалидного кресла

Ребенок, страдающий ДЦП, скончался от удушения, после того, как съехал с кресла и повис на ремнях безопасности.

27 марта в 14:46
На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)
На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)

протестующих здесь собралось около 100 автомобилей (фур и легковых), патрульных машин – порядка 15. Водители большегрузов сегодня здесь с 9 утра.

27 марта в 14:39
Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева
Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева

Проведение проверки поручено прокурору Челнов Александру Евграфову и начальнику профильного отдела аппарата прокуратуры республики Ринату Латыпову.

27 марта в 13:29
Региональная сессия Европейского молодежного парламента в России пройдет в Челнах
Региональная сессия Европейского молодежного парламента в России пройдет в Челнах

В течение двух дней участники будут обсуждать на английском языке актуальные темы, связанные с международными отношениями, социальными вопросами, проблемами окружающей среды и здравоохранения.

27 марта в 10:36
День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля
День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля

На кладбищах города пройдет санитарная очистка.

27 марта в 10:32
Наиль Магдеев: «Начинайте наводить порядок»
Наиль Магдеев: «Начинайте наводить порядок»

В Челнах традиционный санитарно-экологический двухмесячник по благоустройству начнется только 1 апреля, а руководство города просит начинать убираться уже сейчас.

27 марта в 08:33
1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета
1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета

К участию в турнире приглашаются команды работающей молодежи предприятий и учреждений города в составе четырех человек (3 парня + 1 девушка).

27 марта в 08:16
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота

На единый номер вызова экстренных служб 112 от хозяев кота поступила информация о том, что животное бросается на людей, члены семьи попрятались от него в комнатах.
27 марта в 08:07
Рустам Минниханов определил дни проведения “Сабантуя” в Татарстане
Рустам Минниханов определил дни проведения “Сабантуя” в Татарстане

В городе Набережные Челны “Сабантуй” пройдет 8 июля, в Казани – 15 июля, в сельских населенных пунктах - 1,2 июля 2017 года.

27 марта в 07:53
В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом
В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом

Дело на особый контроль взял Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
27 марта 2017г. 23:28

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Выпуск 11 от 22 марта 2017 г.

Выходить на лед в Челнах стало очень опасно

Выходить на лед в Челнах стало очень опасно

С приходом ранней весны спасатели все чаще выходят на тонкий лед. Ведь любителей зимней рыбалки не останавливает ни плюсовая температура, ни трагичные примеры.

«Находиться на льду опасно, большая вероятность проваливания под лед» - предупреждает спасатель в рупор, однако сидящие рыбаки не торопятся сворачиваться. Некоторые настолько увлекаются рыбалкой, что забывают о безопасности, отмечают в МЧС.

– В данный момент все ледовые переправы в республике закрыты. В связи с ожидаемым паводком, весенним потеплением ситуация на льду становится опасной, выход на лед опасен, – предупредил государственный инспектор ГИМС Челнов Зиннур Мустафин.

В минувшую пятницу сотрудники ГИМС вышли в патруль. Первая точка остановки и сразу несколько любителей улова. На вопрос «как вы определяете не опасный ли лед», отвечают, что знают лучше.

– Когда лед черный будет и гранулами, – предположили мужчины, которые мигом попрятали удочки. – Его сразу видно. А сейчас нормальный лед.

Из-за весеннего потепления на многих участках реки Мелекеска уже появились проталины и промоины – открытые участки воды. Однако буквально в 50 м от них тоже сидят рыбаки.

– Несмотря на все предупреждения, профилактическую работу, люди на свой страх и риск выбираются на лед, – сетует Мустафин. – Если у берега лед еще толстый, то ближе к руслу он становится тоньше.

Между тем, в Татарстане уже есть первые жертвы. Так спасатели извлекли останки 13 марта на реке Кичуй в Нижнекамском районе. Находилось тело в четырех метрах от берега, на глубине в два метра. Известно, что погибший ушел рыбачить 10 марта, и после этого о нем ничего не было слышно.

В этом же районе, но уже на реке Зай, рыбак нырнул в гидрокостюме и исчез. Тело его нашли спустя несколько дней.

Стоит отметить, что за выход и выезд на лед толщиной менее 7 см на граждан налагается штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 7 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 до 70 тысяч рублей.

Выходя на лед нужно быть внимательным и соблюдать меры безопасности:

– Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров

– В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.

– Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

– Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

КСТАТИ:

Если провалились под лед, не барахтайтесь в панике: не делайте резких движений и не обламывайте кромку. Постарайтесь аккуратно выползти на лед и как только большая часть тела окажется на «суше», перекатитесь на живот и отползайте подальше от места провала.

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