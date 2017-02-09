Выжить в ГУЛАГе. Подлинная история репрессированной в Челнах семьи глазами выжившей девочки

Удивительный человек обратился в редакцию газеты «Вечерние Челны» с просьбой опубликовать историю о его предках. 23 июля 1931 года набережночелнинский райисполком (РИК) раскулачил семью Тукеевых, и в полном составе (включая малолетних детей) отправил в «татлаг». В живых осталась только мама Валерия Тукеева.

«Из Елабуги отправили на барже до железнодорожной станции, а потом повезли, как скот в живодерню. Мы ехали голодные и без питья. Пока доехали, самая младшая, годовалая Анна умерла...».

Это из воспоминаний 10-летней Федосии Тукеевой. Тогда ее вместе с мамой, папой и семью братьями и сестрами по приговору набережночелнинского РИКа отправили из деревни Мартыш (Тукаевский р-н) в лагеря ГУЛАГ.

О пережитом Федосия Петровна решилась рассказать своим детям лишь 60 лет спустя. Ее сын, житель Кузбасса, Валерий Тукеев сделал десятки запросов в архивы, изучил сотни документов, чтобы узнать судьбу своих родственников и рассказать об этом нам, бывшим землякам.

«Врач приказал вынести меня в морг»

В так называемый «татлагерь» в Магнитогорске Тукеевых доставили вместе с тысячами таких же, как они, семей. У большинства в приговоре короткое обвинение - «Кулак». Трудно описать условия жизни в бараках лагеря. Еще сложнее — читать воспоминания выживающего там ребенка:

«Не хватало питья и еды, голодали, и как мухи умирали. Все три сестренки умерли от голода и болезней. Умер и брат Федя. Старшего брата Николая, чтобы спасти от смерти, отправили в деревню. Его там посадили в тюрьму за побег и его там убили. Отец сильно заболел и от истощения умер, а у матери случился разрыв сердца, пошла кровь изо рта. Я тоже попала в больницу, была без памяти. Врач приказал медсестре вынести в морг, но добрая сестра оставила меня до утра, и я утром открыла глаза и попросила водичку пить. Так осталась жива благодаря доброй сестричке».

- Но на нее уже было составлено заключение о смерти, - пояснил нам сын Федосии, Валерий Петрович. - Чтобы не портить отчетность, маме сменили имя и дату рождения. Ей было 12 лет, и по закону должны были отправить в трудколонию, а после смены даты рождения, ей стало 11 и мама попала в детдом Хайбуллинского района Башкортостана.

Снова «с того света»

В итоге, из девятерых человек из лагеря вышла лишь Федосия. Ее родители, брат Федор, сестры - Акулина, Анна, Мария умерли. Судьбы еще двух детей — Ивана и Евлампии до сих пор не известны.

В детском доме жизнь детей «врагов народа» тоже была несладкой. «Директором была женщина, видимо, весь наш паек забирала себе» - так запомнились первые годы жизни среди сирот Федосии. Но впереди ждали девочку и светлые времена — вскоре руководство детдома сменилось, место директора занял выпускник казанского университета Трофимов Александра Петровича. Он детей одел, обул, накормил и привел в порядок жилищные условия. Ребята стали учиться, а летом ездить в пионерлагеря. Федосия Тукеева отучилась в семилетке и (вот ирония судьбы!) стала работать секретарем в в Баймакском райкоме партии. А потом началась война.

- С 5 мая 1942 по 29 мая 1944 года мама была на фронте под Тулой, - рассказал Валерий Тукеев. - Там же переболела сыпным тифом и второй раз вернулась «с того света». А в 1944 попала под страшную бомбежку и получила тяжелую контузию. С войны вернулась инвалидом 2 группы.

Боялась за детей

В 1952 году удалось найти родного дядю Федосии, Николая Самойлова, который отбывал свой срок в «сталинсклаг», и она с мужем и детьми переехала в Сталинск (Новокузнецк), где прожила до конца свой жизни (до 1999 г.). Только перед смертью эта мужественная женщина рассказала детям о своем прошлом, потому что раньше боялась. Не за себя. За них.

Удивительно, но уже после смерти мамы Валерию Петровичу удалось узнать о ее брате, Якове, который тоже выжил в лагерях. Он воевал в Ленинградской области, а 16 августа 1943 года погиб в бою под станцией Мга.

«У меня просьба к вам: напечатайте эту историю в вашей газете. А я возьму землю с маминой могилы в Новокузнецке, затем приеду в деревню Мартыш, и там возьму землю, поеду в Ленинградскую область и положу землю с родины на могилу, где захоронен мой близкий родственник, геройски погибший под Ленинградом.

Тукеев Валерий Петрович, 72 года, ветеран труда».

P.S.

4 апреля 1995 года семья Тукеевых была реабилитирована.