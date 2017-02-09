Выжить в ГУЛАГе. Подлинная история репрессированной в Челнах семьи глазами выжившей девочки

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08 февраля в 14:17
Челнинцы обсудят, какими хотят видеть места отдыха
Челнинцы обсудят, какими хотят видеть места отдыха

11 и 12 февраля пройдут публичные обсуждения проектов благоустройства  бульваров Шишкинский и Тинчурина, а также второй очереди набережной Габдуллы Тукая.

08 февраля в 13:25
Из Центра ядерной медицины в РТ исчезла радиоактивная игла
Из Центра ядерной медицины в РТ исчезла радиоактивная игла

Сообщение о пропаже поступило в 10 часов утра. Игла размером 2,5см х 0,8мм была сделана из материала «Кобальт 60», исчезла из сейфа закрытого хранилища.

08 февраля в 11:07
В РТ запустили первый в России электронный сервис для льготников
В РТ запустили первый в России электронный сервис для льготников

Он доступен в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, позволяет подавать электронное заявление о предоставлении набора услуг.

08 февраля в 10:57
В Челнах увеличили размер именных стипендий и премий мэра в области молодежной политики
В Челнах увеличили размер именных стипендий и премий мэра в области молодежной политики

Для поддержки молодежного общественного движения в Челнах ежегодно вручается 20 именных стипендий мэра города. Теперь стипендия мэра города составит 24 тысячи, а премии – 20 тысяч рублей.

08 февраля в 10:27
В Челнах стартовал фотоконкурс «Мой город. Времена года»
В Челнах стартовал фотоконкурс «Мой город. Времена года»

Конкурс проводится в четыре этапа: «Зима в Набережных Челнах», «Весна в Набережных Челнах», «Лето в Набережных Челнах», «Осень в Набережных Челнах».

08 февраля в 09:33
Рустам Минниханов совершил малый хадж
Рустам Минниханов совершил малый хадж

Президенту Татарстана предоставили возможность совершить особый ритуал паломника – прикоснуться к Хаджар аль-асвад, Черному камню, и совершить молитву.

07 февраля в 19:00
На М-7 у Елабуги появился “пункт обогрева”
На М-7 у Елабуги появился “пункт обогрева”

Из-за приближающихся морозов он может спасти многих автомобилистов на трассе.

07 февраля в 16:54
3 миллиона рублей предлагают следователи за помощь в поимке маньяка (ВИДЕО)

Жертвами серийного убийцы стали 22 женщины в различных регионах Поволжья - в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Челябинской области, Перми и Башкирии.

07 февраля в 15:04
ГИБДД просят обратить внимание на игру “Беги или умри”
ГИБДД просят обратить внимание на игру “Беги или умри”

Новая забава российских подростков - перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом.

07 февраля в 12:19
“КАМАЗ” научит “Ростех” деньги считать
“КАМАЗ” научит “Ростех” деньги считать

Автогигант с рабочим визитом посетили директор функции казначейства ГК «Ростех» Илина Мигаль и руководитель направления казначейских операций.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Выпуск 4 от 01 февраля, 2017г.
09 февраля 2017г. 02:18

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Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
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Видео:
3 миллиона рублей предлагают следователи за помощь в поимке маньяка (ВИДЕО)
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Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 4 от 01 февраля 2017 г.
Автор:

Выжить в ГУЛАГе. Подлинная история репрессированной в Челнах семьи глазами выжившей девочки

Выжить в ГУЛАГе. Подлинная история репрессированной в Челнах семьи глазами выжившей девочки

Удивительный человек обратился в редакцию газеты «Вечерние Челны» с просьбой опубликовать историю о его предках. 23 июля 1931 года набережночелнинский райисполком (РИК) раскулачил семью Тукеевых, и в полном составе (включая малолетних детей) отправил в «татлаг». В живых осталась только мама Валерия Тукеева.

«Из Елабуги отправили на барже до железнодорожной станции, а потом повезли, как скот в живодерню. Мы ехали голодные и без питья. Пока доехали, самая младшая, годовалая Анна умерла...».

Это из воспоминаний 10-летней Федосии Тукеевой. Тогда ее вместе с мамой, папой и семью братьями и сестрами по приговору набережночелнинского РИКа отправили из деревни Мартыш (Тукаевский р-н) в лагеря ГУЛАГ.

О пережитом Федосия Петровна решилась рассказать своим детям лишь 60 лет спустя. Ее сын, житель Кузбасса, Валерий Тукеев сделал десятки запросов в архивы, изучил сотни документов, чтобы узнать судьбу своих родственников и рассказать об этом нам, бывшим землякам.

«Врач приказал вынести меня в морг»

В так называемый «татлагерь» в Магнитогорске Тукеевых доставили вместе с тысячами таких же, как они, семей. У большинства в приговоре короткое обвинение - «Кулак». Трудно описать условия жизни в бараках лагеря. Еще сложнее — читать воспоминания выживающего там ребенка:

«Не хватало питья и еды, голодали, и как мухи умирали. Все три сестренки умерли от голода и болезней. Умер и брат Федя. Старшего брата Николая, чтобы спасти от смерти, отправили в деревню. Его там посадили в тюрьму за побег и его там убили. Отец сильно заболел и от истощения умер, а у матери случился разрыв сердца, пошла кровь изо рта. Я тоже попала в больницу, была без памяти. Врач приказал медсестре вынести в морг, но добрая сестра оставила меня до утра, и я утром открыла глаза и попросила водичку пить. Так осталась жива благодаря доброй сестричке».

- Но на нее уже было составлено заключение о смерти, - пояснил нам сын Федосии, Валерий Петрович. - Чтобы не портить отчетность, маме сменили имя и дату рождения. Ей было 12 лет, и по закону должны были отправить в трудколонию, а после смены даты рождения, ей стало 11 и мама попала в детдом Хайбуллинского района Башкортостана.

Снова «с того света»

В итоге, из девятерых человек из лагеря вышла лишь Федосия. Ее родители, брат Федор, сестры - Акулина, Анна, Мария умерли. Судьбы еще двух детей — Ивана и Евлампии до сих пор не известны.

В детском доме жизнь детей «врагов народа» тоже была несладкой. «Директором была женщина, видимо, весь наш паек забирала себе» - так запомнились первые годы жизни среди сирот Федосии. Но впереди ждали девочку и светлые времена — вскоре руководство детдома сменилось, место директора занял выпускник казанского университета Трофимов Александра Петровича. Он детей одел, обул, накормил и привел в порядок жилищные условия. Ребята стали учиться, а летом ездить в пионерлагеря. Федосия Тукеева отучилась в семилетке и (вот ирония судьбы!) стала работать секретарем в в Баймакском райкоме партии. А потом началась война.

- С 5 мая 1942 по 29 мая 1944 года мама была на фронте под Тулой, - рассказал Валерий Тукеев. - Там же переболела сыпным тифом и второй раз вернулась «с того света». А в 1944 попала под страшную бомбежку и получила тяжелую контузию. С войны вернулась инвалидом 2 группы.

Боялась за детей

В 1952 году удалось найти родного дядю Федосии, Николая Самойлова, который отбывал свой срок в «сталинсклаг», и она с мужем и детьми переехала в Сталинск (Новокузнецк), где прожила до конца свой жизни (до 1999 г.). Только перед смертью эта мужественная женщина рассказала детям о своем прошлом, потому что раньше боялась. Не за себя. За них.

Удивительно, но уже после смерти мамы Валерию Петровичу удалось узнать о ее брате, Якове, который тоже выжил в лагерях. Он воевал в Ленинградской области, а 16 августа 1943 года погиб в бою под станцией Мга.

«У меня просьба к вам: напечатайте эту историю в вашей газете. А я возьму землю с маминой могилы в Новокузнецке, затем приеду в деревню Мартыш, и там возьму землю, поеду в Ленинградскую область и положу землю с родины на могилу, где захоронен мой близкий родственник, геройски погибший под Ленинградом.

Тукеев Валерий Петрович, 72 года, ветеран труда».

P.S.

4 апреля 1995 года семья Тукеевых была реабилитирована.

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Комментарии:


уточнение 09.02.2017 00:45

В 1941 г. ей было 20 лет, в силу возраста она не могла работать секретарем райкома партии, для этого нужен был немалый партийный стаж и опыт, даже секретарем райкома комсомола вряд ли могла. Скорее всего была инструктором райкома комсомола...

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