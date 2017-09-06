Взрослые челнинцы маскируют татуировками родинки и шрамы, подростки с помощью тату самоутверждаются

Мы побывали в тату-салоне и своими глазами увидели, как родимое пятно на спине челнинца спряталось за рисунком красивых крыльев.
– Мы никогда не делаем татуировки на самих родинках, родимых пятнах, свежих шрамах, – объяснила тату-мастер Ксюша Бабикова. – Подбираем и наносим рисунок с учетом их расположения. Несколько месяцев назад к нам обратилась девушка, которая стеснялась безобразного шрама на ноге. Она хотела его замаскировать, но не знала, какой рисунок для себя выбрать. Мы ей посоветовали сначала сделать временное тату, а потом уже принять решение о постоянном. Она осталась довольна результатом и снова к нам пришла.
– Ксюша, что чаще хотят наколоть мужчины, а что женщины?
- Тут все индивидуально: мужчины чаще предпочитают более объемные татуировки, накалывают львов, медведей, волков, женщины – надписи, изображения цветов, тату с котиками. Челнинцы обоих полов просят создать рисунки, которые бы отображали значимые события из их жизни, например, рождение детей.
– Многие челнинцы пишут в соцсетях, что хотели бы сделать тату, но боятся боли. Эта процедура не для слабонервных?
- Каждый, кто к нам приходит, понимает, что будет больно. Но не настолько, чтобы нельзя было вытерпеть. Уровень чувствительности у всех людей разный. Есть места, тату на которых делать больнее всего – это голова, ключицы, ребра.
– Несовершеннолетним можно делать тату?
– Да, только если подросток приходит вместе с родителями, и они дают на это письменное согласие. Но и в этом случае мы предлагаем хорошо подумать. Чаще всего отговорить не получается. Недавно делали татуировку 14-летнему мальчику. Он нам рассказал, что начал уговаривать родителей еще с 10 лет. И вот сейчас они сдались, дали разрешение на нанесение небольшого тату на спину.
– Сколько лет было вашему самому молодому клиенту и самому взрослому?
Самому молодому – 13 лет, самому взрослому – 60 лет.
- Челнинцы жалуются, что в молодости сделали татуировки, а сейчас они ужасно выглядят. С ними можно что-то сделать?
- Можно удалить, но это очень долгая и болезненная процедура. Потребуется не один сеанс. След от татуировки в любом случае останется. Челнинцы в основном приходят на корректировку имеющихся татуировок или наносят на место старых новый яркий рисунок.
Можно, но в обход родинки
Побывав в тату-салоне, мы решили узнать у врачей, есть ли у татуировок, скрывающих родимые пятна, противопоказания.
Врач-онколог Марат Загрутдинов объяснил, что на самой родинке (невусе) татуировку делать нельзя. Даже если невусы относятся к доброкачественным образованиям на коже, их лучше не травмировать красителями и множественными уколами аппарата.
– Для нанесения татуировки нет противопоказаний, если рисунок будет нанесен в обход родинки, на некотором расстоянии, – объяснил врач. – В любом случае человеку, который решился на тату, лучше сначала показать родинки онкологу, чтобы убедиться, что это доброкачественное образование.
– Очень часто бывает так, что люди даже не замечают, когда родинки начинают перерождаться в мелономы (рак кожи). Если вы заметили на родинках изменение оттенка в темную сторону, появление многоцветности, быстрое увеличение в размерах, возникновение трещин, появление зуда, жжения, немедленно обратитесь к специалистам, – подытожил Марат Загрутдинов.
Кстати!
Как мы узнали, 13-летнему школьнику, который выложил в соцсетях фотографию с первой в своей жизни татуировкой (она еще не завершена!), после долгих уговоров разрешение дала мама. Оказалось, что подросток решил последовать примеру своих друзей.
– Многие пацаны во дворе сделали. Чем я хуже? – написал мальчик.
Комментарии посетителей
+150% и +100 пудов... про конверты особенно правильно - меньше писания для пиариния и больше конвертов с билетами и...
и медики эти просто - ППЦ ППЦ, че там еще диагностировать, жизнь, што ли ? если (цитирую) - “мужчина под окнами, в...
так само собой - если внизу на земле с признаками падения, то мужчина будет в крови. в чем же ему еще быть то ? ...
И не надо перется к врачам с негативом. Притесь к ним только с позитивом, например с таким, как конверт, а там...
да, самое главное - про сено. а че давайте сеном обтирать. сами же пишите, что ничего - выживали.
Да че там пеленки - не нравится больница или роддом - построй сам, тот который нравится. Плохие врачи - привези...
Что вы претесь к врачам с негативом? Пеленки чистые, ну и что что старые, врачи о ваших детях думали, чтобы...
Прочитайте ещё раз слова Путина и его поручение генпрокуратуре... Если для вас слово сказать, а потом...
пока ничего официально не изменилось, ходите как ходили раньше...
Вы ошибаетесь, недооценивая Минниханова. Он открыто не будет бряцать оружием, как Кадыров, но свое отстоит....
вам человек выше говорит, что ему намаз мешает, вы говорите нет. вы либо его считаете никем, либо у вас с...
Минниханова и спрашивать никто не будет. После того, как Москва не продлила договор с Татарстаном, никто же...
Интересно как это можно осуществить на практике. По факту в расписании каждый день стоит татарский. Просто...
только нужно продолжить: нет лекарств в больнице - купи сам, сломалось узи - можно сложиться с другими...
При чем здесь сено? Папаша и правда придирается. Не нравится питание в роддоме - накорми жену сам. Моя тоже...
Что значит факультативным? Никогда Минниханов на такое не пойдет. Его все люди татарской национальности...
В основном, по ночам и по утрам кричат какие-то дебилы, алкаши, матерятся, дерутся, нарушают покой, людям не...
Русские дети не могут развивать татарскую культуру, Вы правы, но русскую культуру то же, вряд ли? ...
Я считаю, что нужно знать родной язык, культуру. Но ведь преподавать это детям можно доступно и интересно, не...
ну, если так рассуждать, давайте новорожденных сеном обтирать, как когда-то было - ничего, выживали... ну а если...