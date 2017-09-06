Взрослые челнинцы маскируют татуировками родинки и шрамы, подростки с помощью тату самоутверждаются

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06 сентября в 15:47
В Набережных Челнах рабочие нашли артиллерийский снаряд
В Набережных Челнах рабочие нашли артиллерийский снаряд

Сотрудники пожарно-спасательной части №56 доставили снаряд в специальном ящике с песком на место утилизации.

06 сентября в 15:27
В Набережных Челнах за 8 лет отремонтируют все детсады
В Набережных Челнах за 8 лет отремонтируют все детсады

Из республиканского бюджета на эти цели уже было выделено 299 млн рублей, из местного бюджета – 70 млн рублей на те виды работ, которые не вошли в программу.

06 сентября в 14:03
В челнинском поселке Элеваторная Гора перекрывают движение
В челнинском поселке Элеваторная Гора перекрывают движение

С 6 по 17 сентября здесь будут проводиться дорожные работы. При этом, график может корректироваться из-за погодных условий.

06 сентября в 13:57
Челнинка стала жертвой компьютерных мошенников
Челнинка стала жертвой компьютерных мошенников

Заявление о мошенничестве поступило от мужчины, чья жена активно общается в социальных сетях. Ее мнимая подруга попросила данные пластиковой карты челнинца.

06 сентября в 13:41
Отопительный сезон в Татарстане может начаться 7 - 10 октября
Отопительный сезон в Татарстане может начаться 7 - 10 октября

Минстрой РТ сообщил, что окончание подготовительных работ к отопительному сезону запланировано на 15 сентября.

06 сентября в 13:22
Под окнами в Челнах нашли тело мужчины в крови
Под окнами в Челнах нашли тело мужчины в крови

Врачей вызвал прохожий, который заметил, что у дома лежит мужчина в крови. На теле были обнаружены признаки падения с высоты.

06 сентября в 12:09
В Челнах отпразднуют День танкиста
В Челнах отпразднуют День танкиста

9 сентября в 15:00 в парке Гренада состоится командно-прикладная эстафета.

06 сентября в 09:04
В 15 челнинских поликлиниках идет капитальный ремонт
В 15 челнинских поликлиниках идет капитальный ремонт

На модернизацию медучреждений города из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд рублей.

06 сентября в 08:51
Минэнерго предлагает запретить в России лампочки мощнее 50 Вт
Минэнерго предлагает запретить в России лампочки мощнее 50 Вт

Также обсуждается вопрос необходимости создать условия для снижения стоимости энергоэффективных ламп — с $ 3,5 до $ 1,5−2, как, например, в Индии.
06 сентября в 08:33
В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным
В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным

В СМИ появилась информация со ссылкой на источник в министерстве образования РТ, что в настоящее время в ведомстве готовят документы для проверки прокуратуры.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 34 от 31 августа 2017 г.
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Взрослые челнинцы маскируют татуировками родинки и шрамы, подростки с помощью тату самоутверждаются

Взрослые челнинцы маскируют татуировками родинки и шрамы, подростки с помощью тату самоутверждаются

Мы побывали в тату-салоне и своими глазами увидели, как родимое пятно на спине челнинца спряталось за рисунком красивых крыльев.

– Мы никогда не делаем татуировки на самих родинках, родимых пятнах, свежих шрамах, – объяснила тату-мастер Ксюша Бабикова. – Подбираем и наносим рисунок с учетом их расположения. Несколько месяцев назад к нам обратилась девушка, которая стеснялась безобразного шрама на ноге. Она хотела его замаскировать, но не знала, какой рисунок для себя выбрать. Мы ей посоветовали сначала сделать временное тату, а потом уже принять решение о постоянном. Она осталась довольна результатом и снова к нам пришла.

– Ксюша, что чаще хотят наколоть мужчины, а что женщины?

- Тут все индивидуально: мужчины чаще предпочитают более объемные татуировки, накалывают львов, медведей, волков, женщины – надписи, изображения цветов, тату с котиками. Челнинцы обоих полов просят создать рисунки, которые бы отображали значимые события из их жизни, например, рождение детей.

Многие челнинцы пишут в соцсетях, что хотели бы сделать тату, но боятся боли. Эта процедура не для слабонервных?

- Каждый, кто к нам приходит, понимает, что будет больно. Но не настолько, чтобы нельзя было вытерпеть. Уровень чувствительности у всех людей разный. Есть места, тату на которых делать больнее всего – это голова, ключицы, ребра.

Несовершеннолетним можно делать тату?

– Да, только если подросток приходит вместе с родителями, и они дают на это письменное согласие. Но и в этом случае мы предлагаем хорошо подумать. Чаще всего отговорить не получается. Недавно делали татуировку 14-летнему мальчику. Он нам рассказал, что начал уговаривать родителей еще с 10 лет. И вот сейчас они сдались, дали разрешение на нанесение небольшого тату на спину.

Сколько лет было вашему самому молодому клиенту и самому взрослому?

Самому молодому – 13 лет, самому взрослому – 60 лет.

- Челнинцы жалуются, что в молодости сделали татуировки, а сейчас они ужасно выглядят. С ними можно что-то сделать?

- Можно удалить, но это очень долгая и болезненная процедура. Потребуется не один сеанс. След от татуировки в любом случае останется. Челнинцы в основном приходят на корректировку имеющихся татуировок или наносят на место старых новый яркий рисунок.

Можно, но в обход родинки

Побывав в тату-салоне, мы решили узнать у врачей, есть ли у татуировок, скрывающих родимые пятна, противопоказания.

Врач-онколог Марат Загрутдинов объяснил, что на самой родинке (невусе) татуировку делать нельзя. Даже если невусы относятся к доброкачественным образованиям на коже, их лучше не травмировать красителями и множественными уколами аппарата.

– Для нанесения татуировки нет противопоказаний, если рисунок будет нанесен в обход родинки, на некотором расстоянии, – объяснил врач. – В любом случае человеку, который решился на тату, лучше сначала показать родинки онкологу, чтобы убедиться, что это доброкачественное образование.

– Очень часто бывает так, что люди даже не замечают, когда родинки начинают перерождаться в мелономы (рак кожи). Если вы заметили на родинках изменение оттенка в темную сторону, появление многоцветности, быстрое увеличение в размерах, возникновение трещин, появление зуда, жжения, немедленно обратитесь к специалистам, – подытожил Марат Загрутдинов.

Кстати!

Как мы узнали, 13-летнему школьнику, который выложил в соцсетях фотографию с первой в своей жизни татуировкой (она еще не завершена!), после долгих уговоров разрешение дала мама. Оказалось, что подросток решил последовать примеру своих друзей.

– Многие пацаны во дворе сделали. Чем я хуже? – написал мальчик.

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