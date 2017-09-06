Взрослые челнинцы маскируют татуировками родинки и шрамы, подростки с помощью тату самоутверждаются

Мы побывали в тату-салоне и своими глазами увидели, как родимое пятно на спине челнинца спряталось за рисунком красивых крыльев.

– Мы никогда не делаем татуировки на самих родинках, родимых пятнах, свежих шрамах, – объяснила тату-мастер Ксюша Бабикова. – Подбираем и наносим рисунок с учетом их расположения. Несколько месяцев назад к нам обратилась девушка, которая стеснялась безобразного шрама на ноге. Она хотела его замаскировать, но не знала, какой рисунок для себя выбрать. Мы ей посоветовали сначала сделать временное тату, а потом уже принять решение о постоянном. Она осталась довольна результатом и снова к нам пришла.

– Ксюша, что чаще хотят наколоть мужчины, а что женщины?

- Тут все индивидуально: мужчины чаще предпочитают более объемные татуировки, накалывают львов, медведей, волков, женщины – надписи, изображения цветов, тату с котиками. Челнинцы обоих полов просят создать рисунки, которые бы отображали значимые события из их жизни, например, рождение детей.

– Многие челнинцы пишут в соцсетях, что хотели бы сделать тату, но боятся боли. Эта процедура не для слабонервных?

- Каждый, кто к нам приходит, понимает, что будет больно. Но не настолько, чтобы нельзя было вытерпеть. Уровень чувствительности у всех людей разный. Есть места, тату на которых делать больнее всего – это голова, ключицы, ребра.

– Несовершеннолетним можно делать тату?

– Да, только если подросток приходит вместе с родителями, и они дают на это письменное согласие. Но и в этом случае мы предлагаем хорошо подумать. Чаще всего отговорить не получается. Недавно делали татуировку 14-летнему мальчику. Он нам рассказал, что начал уговаривать родителей еще с 10 лет. И вот сейчас они сдались, дали разрешение на нанесение небольшого тату на спину.

– Сколько лет было вашему самому молодому клиенту и самому взрослому?

Самому молодому – 13 лет, самому взрослому – 60 лет.

- Челнинцы жалуются, что в молодости сделали татуировки, а сейчас они ужасно выглядят. С ними можно что-то сделать?

- Можно удалить, но это очень долгая и болезненная процедура. Потребуется не один сеанс. След от татуировки в любом случае останется. Челнинцы в основном приходят на корректировку имеющихся татуировок или наносят на место старых новый яркий рисунок.

Можно, но в обход родинки

Побывав в тату-салоне, мы решили узнать у врачей, есть ли у татуировок, скрывающих родимые пятна, противопоказания.

Врач-онколог Марат Загрутдинов объяснил, что на самой родинке (невусе) татуировку делать нельзя. Даже если невусы относятся к доброкачественным образованиям на коже, их лучше не травмировать красителями и множественными уколами аппарата.

– Для нанесения татуировки нет противопоказаний, если рисунок будет нанесен в обход родинки, на некотором расстоянии, – объяснил врач. – В любом случае человеку, который решился на тату, лучше сначала показать родинки онкологу, чтобы убедиться, что это доброкачественное образование.

– Очень часто бывает так, что люди даже не замечают, когда родинки начинают перерождаться в мелономы (рак кожи). Если вы заметили на родинках изменение оттенка в темную сторону, появление многоцветности, быстрое увеличение в размерах, возникновение трещин, появление зуда, жжения, немедленно обратитесь к специалистам, – подытожил Марат Загрутдинов.

Кстати!

Как мы узнали, 13-летнему школьнику, который выложил в соцсетях фотографию с первой в своей жизни татуировкой (она еще не завершена!), после долгих уговоров разрешение дала мама. Оказалось, что подросток решил последовать примеру своих друзей.

– Многие пацаны во дворе сделали. Чем я хуже? – написал мальчик.