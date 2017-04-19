Юрий Петрушин: «Своими руками все задушили»

Обсуждение судьбы клочка земли в центре Набережных Челнов на градостроительном совете неожиданно вылилось в жесткую дискуссию. «Старейшин» прорвало и они высказали все, что думают о сегодняшней политике в городе. Досталось и архитекторам с проектировщиками, прошлой и нынешней власти.
Как и предполагалось, основным вопросом градсовета стала застройка участка земли напротив БСМП, где раньше размещалась база муниципального автобусного предприятия, но долгие годы пустует. Теперь здесь планируют построить второй гипермаркет федерального ритейлера «Лента», что вызвало просто бурю эмоций у членов совета. Еще до начала заседания к присутствующим обратился бывший мэр города, глава Торгово-промышленной палаты.
- Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито, - заявил Юрий Петрушин. - Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили! Поразмышляйте!
Больная рана
Эмоциональное выступление, похоже, «завело» и других членов градсовета.
Несмотря на то, что архитектор компании Касим Тулебаев во время презентации эскиза будущей застройки обратил внимание, что типовое здание «Ленты» адаптировано под наш город (серым разбавлены корпоративные цвета, предусмотрены декоративные элементы), «старейшины» высказались категорически против очередной массивной «коробки» в центре Челнов.
- С умным видом мы сейчас что будем обсуждать? Архитектуры-то нет! Кто дал им здесь землю под этот объект, неправильно поступили, - высказался экс-депутат горсовета Ильдус Камалов. - Коробка посреди города, будет транспортный коллапс. Это угробит наш город!
- Но это же вы продали это место в свое время! Вы же депутатом были, у власти были. ПАТП разгромили. И продали участок под торгово-развлекательный комплекс. Что же до этого молчали? - неожиданно сорвался на ответные упреки руководитель исполкома Ринат Абдуллин. - Об архитектуре говорите, если вы профессионал. О чем еще тут можно говорить?
Словесная перепалка продолжилась между прежней властью и нынешней в лице Петрушина и Абдуллина. Первый привел статистику — 70% молодежи уезжает из города, который превратился в рабочий поселок, на что сити-менеджер возразил: «город развивается, а уезжающие выпускники возвращаются обратно».
- Не трогайте мою больную рану! Торговля, магазины, жилье - это не развитие, это погибель города, вы понимаете или нет? - неожиданно для руководителя ТПП, которая занимается организацией и развитием как раз бизнеса, высказался Петрушин. - Город развиваться должен социально, культурно, в научном плане.
Доходить до ручки нельзя
Основатель авторской школы архитектуры и дизайна «ДА-ДА» рассказала об анализе, проведенном ею среди городов-полумиллионников, и сделала неутешительный вывод: в других населенных пунктах есть оперные театры, планетарии и филармонии, а у нас культурные учреждения ютяться в неприспособленных зданиях.
- Мы, конечно, моногород, но совсем доходить до ручки тоже нельзя, - обратилась к Абдуллину Татьяна Хайман. - Торговых площадей море, а здравомыслящему человеку сунуться некуда со своим здравомыслием и культурными потребностями! Надо выстраивать политику, чтобы хоть что-то появилось!
Юрий Петрушин, в свою очередь, заявил, что без присутствия руководства «Ленты», обсуждение вопроса о строительстве объекта бессмысленно. Он, судя по всему, не теряет надежды отвоевать эту землю для более нужных городу целей, а гипермаркету отдать другой равноценный участок.
– Для первого обсуждения, думаю, достаточно, – закончил диспут Ринат Абдуллин. – Архитектор передаст ваши пожелания собственнику.
Глава исполкома не стал выносить эскиз торгового центра на голосование, а под конец вовсе смягчился и рассказал предысторию обсуждаемого участка земли. Как оказалось, руководство города не раз пыталось уговорить собственника продать гектары местным бизнесменам, однако владелец (живущий в Калининграде) заломил цену в 700 миллионов рублей, которую никто из челнинских предпринимателей осилить не смог.
Комментарии посетителей
Все для народа...
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филармонию я и в инете посмотрю ,и книжки мне вслух почитают , молодежь другими интересами живет, более...
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