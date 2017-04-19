Юрий Петрушин: «Своими руками все задушили»

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19 апреля в 16:20
Челнинский суд рассматривает уголовное дело экстремистов из «Таблиги Джамаат»
Челнинский суд рассматривает уголовное дело экстремистов из «Таблиги Джамаат»

О задержании членов запрещенной в России экстремистской организации стало известно в октябре прошлого года.

19 апреля в 15:05
В Челнах отравились алкоголем 24 человека, пятеро умерли
В Челнах отравились алкоголем 24 человека, пятеро умерли

Такие данные за первый квартал привел Роспотребнадзор на депутатской комиссии.

19 апреля в 13:20
Президент Внешпромбанка призналась в хищении 114 миллиардов рублей
Президент Внешпромбанка призналась в хищении 114 миллиардов рублей

Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

19 апреля в 12:37
Пассажирскую навигацию в Челнах откроют 30 апреля
Пассажирскую навигацию в Челнах откроют 30 апреля

Судоходным компаниям рекомендовано завершить ремонт судов и дебаркадеров, своевременно выставить навигационные знаки на трассы по маршрутам движения пассажирского флота.

19 апреля в 11:55
С начала этого года зарегистрировано 6 несчастных случаев на производстве
С начала этого года зарегистрировано 6 несчастных случаев на производстве

Два из них со смертельным исходом. Кстати, за 2016 год на производстве было травмировано 38 человек.

19 апреля в 11:31
Госдума рассмотрит продление выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет
Госдума рассмотрит продление выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет

Лицам же, детям которых в возрасте от трех до семи лет не досталось места в детском саду, – предоставлять пособие в фиксированном размере.

19 апреля в 11:15
В Татарстане оползень разрушил газопровод
В Татарстане оползень разрушил газопровод

Без газа в районе осталась школа, медпункт и 166 жилых домов, подсчитывается ущерб и ведутся ремонтные работы.

19 апреля в 10:25
Прокуратура требует закрыть реацентр для наркозависимых в Челнах
Прокуратура требует закрыть реацентр для наркозависимых в Челнах

В многоквартирном доме не организован изолированный от жильцов вход в реацентр, а пациентов при поступлении на лечение не обследуют на туберкулез, ВИЧ, гепатит, сифилис.

19 апреля в 09:29
Аномальный апрель: Татарстан засыпало снегом
Аномальный апрель: Татарстан засыпало снегом

В Челнах температура к обеду упадет ниже нуля, ожидается обильный снегопад.

19 апреля в 09:27
Рустам Минниханов «приобрел» внедорожник за 5 млн рублей, опередив главу МЧС РФ
Рустам Минниханов «приобрел» внедорожник за 5 млн рублей, опередив главу МЧС РФ

Вездеход “Шерп”, который, по словам разработчиков, не имеет аналогов в мире и позволяет покорять бездорожье в сложнейших погодных условиях, сразу понравился президенту Татарстана.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
20 апреля 2017г. 02:30

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Выпуск 15 от 19 апреля 2017 г.

Юрий Петрушин: «Своими руками все задушили»

Юрий Петрушин: «Своими руками все задушили»

Обсуждение судьбы клочка земли в центре Набережных Челнов на градостроительном совете неожиданно вылилось в жесткую дискуссию. «Старейшин» прорвало и они высказали все, что думают о сегодняшней политике в городе. Досталось и архитекторам с проектировщиками, прошлой и нынешней власти. 

Как и предполагалось, основным вопросом градсовета стала застройка участка земли напротив БСМП, где раньше размещалась база муниципального автобусного предприятия, но долгие годы пустует. Теперь здесь планируют построить второй гипермаркет федерального ритейлера «Лента», что вызвало просто бурю эмоций у членов совета. Еще до начала заседания к присутствующим обратился бывший мэр города, глава Торгово-промышленной палаты.

- Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито, - заявил Юрий Петрушин. - Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили! Поразмышляйте!

Больная рана

Эмоциональное выступление, похоже, «завело» и других членов градсовета.

Несмотря на то, что архитектор компании Касим Тулебаев во время презентации эскиза будущей застройки обратил внимание, что типовое здание «Ленты» адаптировано под наш город (серым разбавлены корпоративные цвета, предусмотрены декоративные элементы), «старейшины» высказались категорически против очередной массивной «коробки» в центре Челнов.

- С умным видом мы сейчас что будем обсуждать? Архитектуры-то нет! Кто дал им здесь землю под этот объект, неправильно поступили, - высказался экс-депутат горсовета Ильдус Камалов. - Коробка посреди города, будет транспортный коллапс. Это угробит наш город!

- Но это же вы продали это место в свое время! Вы же депутатом были, у власти были. ПАТП разгромили. И продали участок под торгово-развлекательный комплекс. Что же до этого молчали? - неожиданно сорвался на ответные упреки руководитель исполкома Ринат Абдуллин. - Об архитектуре говорите, если вы профессионал. О чем еще тут можно говорить?

Словесная перепалка продолжилась между прежней властью и нынешней в лице Петрушина и Абдуллина. Первый привел статистику — 70% молодежи уезжает из города, который превратился в рабочий поселок, на что сити-менеджер возразил: «город развивается, а уезжающие выпускники возвращаются обратно».

- Не трогайте мою больную рану! Торговля, магазины, жилье - это не развитие, это погибель города, вы понимаете или нет? - неожиданно для руководителя ТПП, которая занимается организацией и развитием как раз бизнеса, высказался Петрушин. - Город развиваться должен социально, культурно, в научном плане.

Доходить до ручки нельзя

Основатель авторской школы архитектуры и дизайна «ДА-ДА» рассказала об анализе, проведенном ею среди городов-полумиллионников, и сделала неутешительный вывод: в других населенных пунктах есть оперные театры, планетарии и филармонии, а у нас культурные учреждения ютяться в неприспособленных зданиях.

- Мы, конечно, моногород, но совсем доходить до ручки тоже нельзя, - обратилась к Абдуллину Татьяна Хайман. - Торговых площадей море, а здравомыслящему человеку сунуться некуда со своим здравомыслием и культурными потребностями! Надо выстраивать политику, чтобы хоть что-то появилось!

Юрий Петрушин, в свою очередь, заявил, что без присутствия руководства «Ленты», обсуждение вопроса о строительстве объекта бессмысленно. Он, судя по всему, не теряет надежды отвоевать эту землю для более нужных городу целей, а гипермаркету отдать другой равноценный участок.

– Для первого обсуждения, думаю, достаточно, – закончил диспут Ринат Абдуллин. – Архитектор передаст ваши пожелания собственнику.

Глава исполкома не стал выносить эскиз торгового центра на голосование, а под конец вовсе смягчился и рассказал предысторию обсуждаемого участка земли. Как оказалось, руководство города не раз пыталось уговорить собственника продать гектары местным бизнесменам, однако владелец (живущий в Калининграде) заломил цену в 700 миллионов рублей, которую никто из челнинских предпринимателей осилить не смог.

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Комментарии:


. 19.04.2017 11:16

4 детей, очень много знакомых.
Те, кто учился в Челнах, остаются в Челнах.
Те, кто уехал на учёбу в ВУЗ в другие города, не вернулся в Челны НИКТО.
Пересмотрела свой школьный альбом. То же самое.
Может у меня такие знакомые, что уезжают из Челнов? Но в любом случае, ни про какие 70% нет и речи....уезжает больше...

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. 19.04.2017 11:27

Петрушину терять нечего, в его возрасте можно говорить всю правду... А вот, кто сейчас правит городом - временщики:  как приехали, так и уедут через некоторое время... Да и все прошлые мэры тоже уже здесь не живут...
Но та городская политика и стратегия, которая проводится последние лет 20-30, скажется... уже сказывается: правильно про 70% молодёжи он говорит...  Ещё есть проценты уезжающих и в другом возрасте...

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Алсу Газизова 19.04.2017 13:28

Люди уезжают не из-за точечной застройки и того, что нет филармонии. Факт в том, что вести в Челнах успешный и честный бизнес. не замаравшись в политике и коррупции - просто нереально. Ну, и есть еще многие-многие причины чисто “национального характера” у нас.

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. 19.04.2017 15:20

филармонию я и в инете посмотрю ,и книжки мне вслух почитают ,
молодежь  другими интересами живет, более динамичными, наши промзоны  просто добивают своей цивилизацией,жалко молодых специалистов,больше года они не задерживаются на наших предприятиях таких как ТЭМ-ПО, ЗТО , да и КАМАЗ думаю, спросите у молодежи почему ?

а  я  лично хочу ЛЕНТУ

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. 19.04.2017 16:06

В нашем городе нет ни хлеба, ни зрелищ... Вот и уезжают люди, кто может...

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