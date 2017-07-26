За день до смерти дочки родители услышали от фельдшера “это ОРВИ, ничего страшного” (ВИДЕО)

Несколько номеров назад мы писали о том, что жители Круглого Поля призывали в соцсетях обратить внимание на смерть малышки, которой «фельдшер не оказала своевременную медицинскую помощь». Люди были возмущены тем, что гибель ребенка из сельской местности замалчивается: «Если бы это произошло с челнинским малышом, об этом бы уже кричали во всех СМИ и наказали бы всех виновных!»

Напоминаем, что по этому поводу мы взяли комментарии у исполняющей обязанности главного врача по поликлинической работе Тукаевской центральной районной больницы в Набережных Челнах Елены Исламовой. Она нам объяснила, что «сейчас проходят следственные мероприятия, смерть ребенка – это следствие атипичного течения заболевания. Наши фельдшеры делают все возможное, чтобы оказывать детям высокотехнологичную медицинскую помощь. Сейчас нужно их поддержать. До случая гибели девочки никаких жалоб на их работу не поступало».

Все дети болеют

Отметим, что ни слов сожаления о случившемся, ни соболезнований родителям мы не услышали. Как не услышали их Ринат и Светлана, которые обратились в нашу газету с просьбой раскрыть правду о последних днях жизни их дочки.

Родители рассказали, что Милана заболела (появился насморк и подкашливание) восьмого июня, в четверг. Мама начала ей давать пить «грудной сбор» и капать в носик детские капли. В пятницу девочку в детсад не повели. Все выходные она провела дома. На прием к фельдшеру (врач с их участка уволилась!) повезли ребенка во вторник, так как в понедельник был праздник – День России.

– Мы пришли в кабинет с Миланой, она нас осмотрела и сказала, что это обычная ОРВИ, ничего страшного – все дети в детсадах болеют. Ваша не первая и не последняя, – продолжила Светлана. – Фельдшер послушала мою дочку, сказала, что у нее жесткое дыхание. Я сообщила, что мы насморк вылечили, но у ребенка появилась температура 37,2-37,5. Сама попросила дать нам градусник. Замер показал, что температура держится. Несмотря на это, фельдшер нам не назначила ни анализы, ни снимок легких. Выписала нурофен, эргоферон, «реностоп» (прим. редакции – так написала фельдшер). Отправила домой лечиться.

Выполняли назначения

Светлана нам пояснила, что они в тот же день начали принимать препараты, назначенные фельдшером. На следующий день Милане стало хуже. Она постоянно спала, стала вялой.

Температуру родители постоянно измеряли, она не поднималась, была, 37,2 (5).

– 15 июня супруга утром покормила дочку, дала ей лекарство и уехала на работу, я остался с ней. Дочка постоянно просилась лечь. Говорила, что хочет спать, – вспоминал Ринат Валиев. – Через некоторое время, как назначила фельдшер, я ей опять дал лекарство. Спросил: хочет ли она сока или бананов (она их очень любит)? Дочка сказала, что хочет. С Миланой осталась бабушка. Я быстро съездил в магазин, по приезду увидел, что моей девочке стало хуже.

Ринат со слезами на глазах рассказал, как потрогал ножки и ручки, а они показались ему холодными. Он стал сразу вызывать «скорую». В службе «112» вызов перенаправили в Челны.

Не реанимобиль

– В 14:38 я первый раз позвонил в «скорую». Второй раз буквально через две минуты, когда понял, что дочка теряет сознание. Я кричал в трубку: мой ребенок вообще не реагирует на свое имя, без сознания. Они мне говорят: ожидайте, вызов ваш приняли. Я опять просил приехать скорее. На том конце провода положили трубку, – продолжил отец. – «Скорая» приехала через час сорок минут. И это не был реанимобиль, медикам нечем было оказывать нашему ребенку экстренную помощь.

Искренне хотели помочь

Как сообщили нам родители, Милану отвезли в КДМЦ и сразу забрали в реанимационное отделение, где врачи боролись за ее жизнь в течение четырех часов. Собрали консилиум, позвонили в ДРКБ Казани. Врачи-реаниматологи сразу предупредили, что состояние крайне тяжелое.

– Врачи нам сказали, что это пневмония, а не ОРВИ. Даже какой-то анализ в Казань отправили. Впервые за последние дни я увидел человеческое отношение от врачей к моему ребенку. Они искренне переживали и хотели помочь, – прошептал мужчина. – Меня провели в реанимацию, объяснили ситуацию, показали, какие аппараты подключены, но сказали, что вы можете домой ехать, пока тут ничем не поможете.

Родители не смогли далеко уехать от дочери. Они вместе с муллой молились в мечети за 32 комплексом. Когда они вышли оттуда, позвонили с больницы и сказали, что у девочки уже дважды была остановка сердца. Ринат и Светлана уже через несколько минут забежали в здание КДМЦ, но не успели – их Милана умерла.

- Предварительно, вскрытие показало, что от пневмонии, - сказал отец.

Никаких соболезнований

По словам родителей, со смертью их дочки беды в семье не закончились. 16 июня утром они поехали в Тукаевскую ЦРБ, хотели забрать медицинскую карточку. Ее ни у педиатра, ни в регистратуре не оказалось.

– Они уже знали о смерти нашего ребенка. А делали вид, что карточка просто пропала! – возмутился Ринат. – Только медсестра оказалась человечной. Не стала нас гонять по кабинетам, сказала, что пришла заведующая и забрала карту. Мы пошли к Елене Исламовой, а она стала отпираться, что забрала нашу карточку. Я ей сказал, что она пытается скрыть состав преступления. Только после этих слов она повела нас к главврачу. Там тоже не хотели с нами разговаривать, пришлось врываться в кабинет.

Родители рассказали, что им карточку так и не отдали, мол, это собственность больницы. Только сделали ксерокопию последней страницы с записью приема 13 июня у фельдшера, заверили ее у юриста (копия имеется в редакции).

– Ситуация была просто ужасной. Видя, что мы в горе, еле держимся на ногах, в Тукаевской ЦРБ нам даже не предложили присесть. Никто не выразил соболезнования, – объяснил Ринат. – Теперь мы не можем лечить в Тукаевской ЦРБ своего сына. На днях ему потребовалось УЗИ сердца. Исламова, из-за конфликта с нами, отказалась его делать. Только в присутствии полиции было проведено обследование. Мы с женой в шоке от такого отношения врачей, тем более, что после смерти нашей дочери еще одному ребенку из Круглого Поля та же фельдшер поставила диагноз ОРВИ, через день ребенок попал в инфекционную больницу с острым бронхитом.

По поводу этой трагедии мы сделали два запроса в Министерство здравоохранения РТ. Нам пообещали, что в ближайшее время дадут ответ.

Ждем экспертизу

Семья Валиевых надеется, что в их случае врачебную ошибку удастся доказать. Как мы узнали, родители Миланы признаны потерпевшими по уголовному делу по ст. 109, ч.2 «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей». Следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного комитета Тукаевского района Сергей Камалиев нам сообщил, что родители умершей девочки вправе знакомиться с материалами дела, которое ведет Максим Климов.

– Сейчас мы проводим необходимые следственные действия и экспертизы. Ждем проведения комиссионной врачебной экспертизы в Казани. В зависимости от сложности, сроки ее проведения могут занять два-три месяца, – сказал Сергей Камалиев. – Родители всегда могут подойти к своему следователю или к нашему руководителю за разъяснениями моментов, которые им непонятны.

На наш вопрос, почему фельдшера, по просьбе потерпевших родителей, на время расследования не отстранили от работы, следователь-криминалист ответил, что для этого нет оснований. Основания для отстранения могут быть следующими: занимая эту должность, человек будет заниматься преступной деятельность или будет препятствовать расследованию по уголовному делу. Этого нет.

Конечно, мы не могли не поинтересоваться у Сергея Камалиева, были ли в его практике дела, когда людям удавалось доказать, что их родственник умер вследствие врачебной ошибки.

– Да, у нас были дела, связанные с врачебными ошибками. Мы не раз привлекали виновных к уголовной ответственности, – подытожил следователь.