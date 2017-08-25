За “круглым столом” в редакции “Вечерки” ведущие специалисты рассказали, как подготовить детей к школе

Очередной «круглый стол», который организовала редакция газеты «ВЧ. Все о здоровье», был посвящен детскому здоровью. Совсем скоро ребятишки пойдут в школу. На вопросы родителей маленьких челнинцев мы попросили ответить авторитетных специалистов города.

– Почему дети стали чаще болеть ОРВИ?

Заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники «КДМЦ» Наталья Перелыгина:

– Сразу хочу сказать, что дети чаще болеть не стали. Мы изучаем статистику, она показывает, что заболеваемость остается на приблизительно одинаковом уровне каждый год. Здесь нужно отметить, что родители стали более ответственно относиться к здоровью своих детей, чаще посещают врачей. Естественно, более подвержены сезонным вирусным инфекциям (ОРВИ и гриппу) дети с ослабленным иммунитетом. По статистике, дети до года болеют не чаще четырех раз в год, с года до трех лет – до шести раз в год, с четырех – до пяти раз в год. Заболеваемость ОРВИ возрастает, как только дети поступают в детские сады и школы, их организм сталкивается с новыми вирусами. Родителям этого не нужно бояться. Это своеобразная тренировка иммунитета.

– Нужно ли детям делать прививки? Сами медики, наверное, этого не делают: зачем пичкать непонятно чем неокрепший детский организм.

Врач-педиатр клиники-санатория «Набережные Челны» Ольга Игнатьева:

– Прививки делаем и себе, и своим детям. В нашем городе уже началась вакцинация детей против гриппа. Прививки делаются детям с шести месяцев. Отечественная вакцина абсолютно безопасна, не содержит консервантов. Я считаю, что в первую очередь прививаться должны дети, посещающие детские учреждения. Прививки вырабатывают стойкий иммунитет к вирусным инфекциям. Даже если ребенок заболеет, он перенесет заболевание легче, не будет осложнений.

– Что делать, если у ребенка уже в начальной школе портится осанка? Как помочь?

Наталья Перелыгина:

– Я думаю со мной согласятся мои коллеги, что формирование правильной осанки начинается с рождения ребенка. Мы, врачи, рекомендуем укладывать ребенка на средне жесткую поверхность, а не на мягкий матрас. Ни в коем случае рано не присаживать, когда еще не сформирован мышечный каркас. Проговариваем, что ребенок должен ползать, прежде чем встать на ножки. Многие проблемы со здоровьем появляются уже в это время, потому что мамы не всегда прислушиваются к врачам. Конечно, они могут усугубиться в школьном возрасте, когда дети постоянно находятся в сидячем положении, мышцы долгое время не задействованы. Просто физически невозможно удерживать в правильном положении позвоночник на протяжении нескольких часов.

Врач-педиатр клиники-санатория «Набережные Челны» Елена Филонова:

– Я бы рекомендовала родителям перед школой позаботиться о правильной мебели – у нее есть свои стандарты, которые помогут сохранить здоровье ваших детей. Ступни ног ребенка должны полностью касаться пола. Лучше купить стул с регулируемой высотой (или подставить скамеечку). Между нижней частью столешницы и коленями должно остаться достаточно пространства для движений. Спинка стула должна надежно поддерживать спину в зоне лопаток и поясницы.

Ольга Игнатьева:

– Не забудьте про освещение. Свет не должен падать прямо в лицо школьнику, это и отвлекает, и слепит глаза. Поэтому лучше поставить стол слева от окна или, если ребенок левша, справа от него. Нужно разместить рабочее место по отношению к источнику света таким образом, чтобы на рабочую поверхность не падала тень. Постарайтесь приучить ребенка сидеть прямо, не нагибаясь низко над столом. Если сидеть согнувшись, защемляются мышцы шейного отдела позвоночника, а значит, нарушается питание сосудов головного мозга. Расстояние от глаз до тетради должно быть не менее 30 см.

– В каком возрасте лучше отдать ребенка в спорт, чтобы он реже болел?

Директор клуба единоборств «Сакура» Рамин Закиев:

– К нам обращаются очень многие родители: у кого-то гиперактивные дети, у кого-то часто болеют. Мое мнение, что ребенка нужно приобщать к спорту уже с четырех лет. В каком плане: пусть он видит спортзал, снаряды, занимающихся людей. Подружится с другими детьми, поймет, что значит – тренироваться в команде. На первом этапе лучше посещать занятия два раза в неделю. Так и начинается приобщение детей к здоровому образу жизни. Я живу в новом комплексе и всегда с ужасом смотрю на молодых родителей, которые сидят и пьют пиво, а рядом играют их малыши. Чему они научатся? И такая картина в нашем городе наблюдается повсеместно. Эти открывающиеся везде пивные ларьки не способствуют приобщению молодежи к здоровому образу жизни.

– Как выбрать спортивную секцию и тренера?

Рамин Закиев:

– Сегодня, к сожалению, многие спортивные секции работают на результат. Тренеры не видят за стремлением его достичь самого ребенка. Нередко родители слышат: забирайте своего, он неперспективный. Меня тренировали по-другому, и я работаю с разными детьми. Моя задача – воспитать в ребенке любовь к спорту, силу воли, умение преодолевать трудности. И неважно, станет мой воспитанник чемпионом или нет. Я всю жизнь посвятил дзюдо и самбо. Но убежден, что в тренировки обязательно нужно включать, не свойственные этим видам спорта, элементы йоги, пилатеса, лечебной физкультуры. Упражнения для расслабления и укрепления позвоночника. Для мышечного каркаса. Первоочередная задача тренера – создать условия для того, чтобы ребенок вырос здоровым.

– Дети не хотят вести здоровый образ жизни. Что делать?

Главный врач «Реацентр Челны» Асия Рязапова:

– Начать с себя. Даже если нет денег на занятия в фитнес-клубах или секциях, занимайтесь вместе на свежем воздухе, играйте в подвижные игры. В своих детей нужно вкладывать душу. Семья – это стержень, на котором формируются и характер ребенка, и его здоровье. И родители, и бабушки, и дедушки должны стараться, чтобы ребенок чувствовал любовь, тогда он будет сильным, состоится в жизни.

– В последнее время много говорят, что в школах начнут проводить уроки сексуального воспитания. Они нужны детям?

Семейный психолог Татьяна Фомина:

– Я бы начала не с детей, а с родителей. Их нужно научить общаться друг с другом, договариваться, не прибегая к конфликтам. Я ежедневно провожу консультации и вижу, как путаются роли мужчины и женщины, родители делают участниками своих разборок детей. Очень сложно порой бывает объяснить маме, что если она так и будет кричать на своего 14-летнего сына, в будущем она получит большие проблемы не только в виде неврозов. Как объяснить детям в школе, что нужно уметь договариваться, если папа и мама дома этого не делают? Я думаю, что нужно начинать с семейного воспитания, проводить консультации для родителей.

– Ребенка не берут в гимназию, потому что он «отстает в развитии». Не умеет читать, решать задачки. Что делать, когда все так плохо?

Детский психолог Лилия Фролова:

– Неумение решать задачки не говорит о том, что ребенок отстает в развитии. Я нередко слышу от родителей, что их таким образом запугивают, и они начинают экстренно нанимать репетиторов, загружать детей занятиями. Я бы рекомендовала папам и мамам больше общаться со своим детьми, дружить. Если ребенок научился читать в четыре года, это не значит, что он делает это осознанно. Можно запоминать картинки, учить языки, да, мозг в нужный момент выдаст информацию, но малыш в любом случае, в силу своих возрастных особенностей, не сможет провести анализ полученных знаний, понять, для чего они нужны. Не лишайте своих детей детства, готовьте к школе постепенно. Помогите преодолеть стресс в первые годы учебы. Дети еще не готовы психологически держать удар при больших нагрузках. Только поддержка родителей поможет ребенку справиться с трудностями. Станьте ему другом, пусть немного позже, чем у других детей, но у него все получится.