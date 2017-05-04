Женщина, которая оставила ребенка возле мусорных баков КДМЦ, заходила в один из терминалов

Сообщение о том, что около мусорных баков Камского детского медицинского центра был найден ребенок поступило в дежурную часть УМВД примерно в 19:30 25 апреля.
В ходе проверки информации полиция выяснила, что незадолго до этого женщина вместе с ребенком заходила в пятый терминал КДМЦ, где сообщила, что ее дочке плохо. Медики которые осмотрели малышку пришли к выводу, что она находится в удовлетворительном состоянии.
– На этом женщина с ребенком ушла, – рассказала начальник отдела УМВД по делам несовершеннолетних Римма Искандрова. – После этого она попыталась зайти в восьмой терминал, но его двери были закрыты. Уже после она уходит за здание и оставляет ребенка.
Новорожденную девочку нашла проходящая мимо пара, которые услышали ее крик.
Еще тогда медики отмечали, что ребенок был ухожен и хорошо одет. Сегодня во время пресс-конференции в УМВД, журналистам показали детские вещи, в которых был грудничок – это распашонка, шапочка и носочки. Помимо этого ребенок был завернут в пеленку и конверт с рюшами. Скорее всего девочка был рождена в роддоме – на руке есть следы от прививок, которые ставятся при рождении.
Правоохранители не исключают, что женщина могла оказаться в трудной жизненной ситуации. По одной из версий она хотела положить дочку в беби-бокс, однако просто его не нашла.
Сейчас полиция устанавливает личность матери девочки. На вид ей 30-35 лет. Худощавого телосложения. Рост 150-155 см. Была одета в черную удлиненную куртку, облегающие брюки и полусапожки.
Как рассказывала «ВЧ» начальник отдела опеки и попечительства при исполнительном комитете Роза Гернер, месяц девочка будет находиться в больнице КДМЦ.
– Если родители не найдутся и будут законченны следственные действия, девочку поместят в дом ребенка, после чего на нее смогут претендовать кандидаты на усыновление, – отметила Гернер.
Полиция просит мать ребенка и всех, кто мог что либо видеть обратиться в дежурную часть УМВД по номеру – 02 или в отдел по делам несовершеннолетних 37-92-38, 37-92-39.
КСТАТИ: По данному факту следственный комитет города возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».
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