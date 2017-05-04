Женщина, которая оставила ребенка возле мусорных баков КДМЦ, заходила в один из терминалов

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04 мая в 14:05
Рыбаки в Татарстане нашли завернутое в полиэтилен тело девушки
Рыбаки в Татарстане нашли завернутое в полиэтилен тело девушки

Следователи полагают, что оно пролежало в воде не менее недели. Останки отправили на экспертизу.

04 мая в 12:12
ГИБДД Челнов предложила изменить работу светофора на въезде в город
ГИБДД Челнов предложила изменить работу светофора на въезде в город

Инспекция выдала ООО “Транссигнал” соответствующее предписание.

04 мая в 09:57
В Татарстане в результате пьяной ссоры были убиты двое мужчин
В Татарстане в результате пьяной ссоры были убиты двое мужчин

Инцидент произошел сегодня ночью. Четверо мужчин выпивали, в какой-то момент между ними произошла ссора, в процессе которой один из участников ударил ножом двух других.

04 мая в 08:33
Исполком Челнов прорабатывает новые варианты по улучшению пассажироперевозок
Исполком Челнов прорабатывает новые варианты по улучшению пассажироперевозок

В городе проходят презентации автотранспорта, наиболее подходящие для использования на городских маршрутах.

04 мая в 08:33
Городской интеллектуальный чемпионат Челнов посетит Анатолий Вассерман
Городской интеллектуальный чемпионат Челнов посетит Анатолий Вассерман

В чемпионате примут участие 30 команд, лиги: работающая молодежь, студенческая и команды-партнеры. Чемпионат пройдет 12 мая в ресторане «Круглый стол» в 18:00.

04 мая в 08:22
В Набережных Челнах пройдет фестиваль духовых оркестров
В Набережных Челнах пройдет фестиваль духовых оркестров

5 мая фестиваль откроется в парке культуры и отдыха поселка ГЭС, 8 мая – в парке Победы. Можно будет не только послушать музыку, но и потанцевать. В программе – военные марши и песни, ретро-мелодии.

04 мая в 08:17
Владимир Путин готов помочь Турции в обеспечении безопасности туристов
Владимир Путин готов помочь Турции в обеспечении безопасности туристов

Президент России заявил о возврате нормальных отношений России и Турции. В эти майские праздники треть российских туристов, которые поехали отдыхать за границу, выбрали эту страну.

 
03 мая в 16:05
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей

Двое родителей и пятимесячная девочка на попутном автомобиле до приезда “скорой” уехали в Апастовскую ЦРБ. Так как ребенок был в крайне тяжелом состоянии, он умер до приезда в больницу.

03 мая в 15:45
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»

В Альметьевске женщина продала 4 резервные карты ГСМ, выданные для заправки “скорых” в экстренных случаях, к примеру, при незапланированных выездах. Деньги она оставила себе.

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03 мая в 14:16
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент

Молодого человека из Казани отнесли в тень, где находятся лавки с сувенирами. На место вызвали “скорую помощь”.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск №17 от 03 мая 2017 г.

Женщина, которая оставила ребенка возле мусорных баков КДМЦ, заходила в один из терминалов

Женщина, которая оставила ребенка возле мусорных баков КДМЦ, заходила в один из терминалов

Сообщение о том, что около мусорных баков Камского детского медицинского центра был найден ребенок поступило в дежурную часть УМВД примерно в 19:30 25 апреля.

В ходе проверки информации полиция выяснила, что незадолго до этого женщина вместе с ребенком заходила в пятый терминал КДМЦ, где сообщила, что ее дочке плохо. Медики которые осмотрели малышку пришли к выводу, что она находится в удовлетворительном состоянии.

– На этом женщина с ребенком ушла, – рассказала начальник отдела УМВД по делам несовершеннолетних Римма Искандрова. – После этого она попыталась зайти в восьмой терминал, но его двери были закрыты. Уже после она уходит за здание и оставляет ребенка.

Новорожденную девочку нашла проходящая мимо пара, которые услышали ее крик.

Еще тогда медики отмечали, что ребенок был ухожен и хорошо одет. Сегодня во время пресс-конференции в УМВД, журналистам показали детские вещи, в которых был грудничок – это распашонка, шапочка и носочки. Помимо этого ребенок был завернут в пеленку и конверт с рюшами. Скорее всего девочка был рождена в роддоме – на руке есть следы от прививок, которые ставятся при рождении.

Правоохранители не исключают, что женщина могла оказаться в трудной жизненной ситуации. По одной из версий она хотела положить дочку в беби-бокс, однако просто его не нашла.

Сейчас полиция устанавливает личность матери девочки. На вид ей 30-35 лет. Худощавого телосложения. Рост 150-155 см. Была одета в черную удлиненную куртку, облегающие брюки и полусапожки.

Как рассказывала «ВЧ» начальник отдела опеки и попечительства при исполнительном комитете Роза Гернер, месяц девочка будет находиться в больнице КДМЦ.

– Если родители не найдутся и будут законченны следственные действия, девочку поместят в дом ребенка, после чего на нее смогут претендовать кандидаты на усыновление, – отметила Гернер.

Полиция просит мать ребенка и всех, кто мог что либо видеть обратиться в дежурную часть УМВД по номеру – 02 или в отдел по делам несовершеннолетних 37-92-38, 37-92-39.

КСТАТИ: По данному факту следственный комитет города возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».

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