Жители Челнов боятся собак, которых выгуливают без намордника

О том, что добермана без ошейника выгуливают в 21 комплексе района Замелекесья, поделилась челнинка в популярной городской группе Вконтакте.
«Собака очень агрессивная, хозяйка еле удерживает его на поводке. Так вот, почему такие злобные собаки гуляют без намордников? Сегодня этот пес пытался сорваться с поводка в сторону моего ребенка, мы шли из садика. Прошу вас всех, у кого есть собаки, особенно крупные и злобные, одевайте намордник, или выгуливайте в безлюдных местах...» – написала женщина, пожелавшая остаться анонимной.
В комментариях подписчики тут же разделились на два лагеря: одни поддержали анонимного автора, другие утверждали, что собак бояться не стоит.
Нарушают закон
Между тем, правила выгула собак прописаны в законе Республики Татарстан от 7 марта 2014 года №16-ЗРТ «Об отдельных вопросах содержания домашних животных в Республике Татарстан».
Во втором пункте правил среди прочего прописано, что «выгул собаки должен осуществляться с применением поводка (иного приспособления, удерживающего собаку), ошейника и намордника, за исключением случаев выгула щенков в возрасте до трех месяцев и собак мелкого размера, если они находятся в специальной сумке (контейнере) или на руках лица, осуществляющего их выгул».
В свою очередь нарушение данного закона влечет за собой наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей. (ст. 3.7 КоАП РТ «Нарушение выгула собак»).
Правилами выгула собак, прописанными в законе, запрещается также:
– выгул собак на детских и спортивных площадках, пляжах, на территориях образовательных и медицинских организаций;
– купание собак в водных объектах, расположенных в местах массового отдыха граждан;
– в общественных местах выгул собак, которые не зарегистрированы в установленном настоящим Законом порядке, в целях удовлетворения их естественных потребностей;
– оставлять собак без присмотра во время их выгула;
– выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также лицами, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут контролировать движения собак и пресекать их агрессивное поведение во время выгула;
– выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего возраста, за исключением случаев выгула собак мелкого размера.
Запаситесь терпением
Челнинцы, которых беспокоят нерадивые хозяева, нарушающих правила выгула, могут обратиться к муниципальным служащим, которые находятся в опорных пунктах города. В качестве доказательства специалисты рекомендуют подкрепить заявление фотографиями или видеозаписью.
Кстати, согласно данным портала «Открытый Татарстан» за второй квартал 2017 года в республике было составлено 73 протокола за данное правонарушение. Больше всего – 23 в Казани и ни одно в Набережных Челнах.
Комментарии посетителей
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