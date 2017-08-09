Жители Челнов боятся собак, которых выгуливают без намордника

О том, что добермана без ошейника выгуливают в 21 комплексе района Замелекесья, поделилась челнинка в популярной городской группе Вконтакте.

«Собака очень агрессивная, хозяйка еле удерживает его на поводке. Так вот, почему такие злобные собаки гуляют без намордников? Сегодня этот пес пытался сорваться с поводка в сторону моего ребенка, мы шли из садика. Прошу вас всех, у кого есть собаки, особенно крупные и злобные, одевайте намордник, или выгуливайте в безлюдных местах...» – написала женщина, пожелавшая остаться анонимной.

В комментариях подписчики тут же разделились на два лагеря: одни поддержали анонимного автора, другие утверждали, что собак бояться не стоит.

Нарушают закон

Между тем, правила выгула собак прописаны в законе Республики Татарстан от 7 марта 2014 года №16-ЗРТ «Об отдельных вопросах содержания домашних животных в Республике Татарстан».

Во втором пункте правил среди прочего прописано, что «выгул собаки должен осуществляться с применением поводка (иного приспособления, удерживающего собаку), ошейника и намордника, за исключением случаев выгула щенков в возрасте до трех месяцев и собак мелкого размера, если они находятся в специальной сумке (контейнере) или на руках лица, осуществляющего их выгул».

В свою очередь нарушение данного закона влечет за собой наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей. (ст. 3.7 КоАП РТ «Нарушение выгула собак»).

Правилами выгула собак, прописанными в законе, запрещается также:

– выгул собак на детских и спортивных площадках, пляжах, на территориях образовательных и медицинских организаций;

– купание собак в водных объектах, расположенных в местах массового отдыха граждан;

– в общественных местах выгул собак, которые не зарегистрированы в установленном настоящим Законом порядке, в целях удовлетворения их естественных потребностей;

– оставлять собак без присмотра во время их выгула;

– выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также лицами, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут контролировать движения собак и пресекать их агрессивное поведение во время выгула;

– выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего возраста, за исключением случаев выгула собак мелкого размера.

Запаситесь терпением

Челнинцы, которых беспокоят нерадивые хозяева, нарушающих правила выгула, могут обратиться к муниципальным служащим, которые находятся в опорных пунктах города. В качестве доказательства специалисты рекомендуют подкрепить заявление фотографиями или видеозаписью.

Кстати, согласно данным портала «Открытый Татарстан» за второй квартал 2017 года в республике было составлено 73 протокола за данное правонарушение. Больше всего – 23 в Казани и ни одно в Набережных Челнах.