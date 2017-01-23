Жители Сидоровки пожаловались руководству Челнов на проституток и цыган

Продолжается «марафон» народных сходов в микрорайонах Челнов, на которых власти отчитываются перед населением о проделанной работе за прошлый год и планах на 2017-ый.
- Как один руководитель как-то сказал: «Что там делать, в этой Сидоровке? Это практически не город». Это город, это ворота Набережных Челнов — поднимал самооценку во время встречи с жителями самой старой части города Ринат Абдуллин. – Поэтому внимание в последние два года было вам много, вкладывались, пытаемся навести порядок.
От руководства города была обещана «зебра» в районе конечной остановки и освещение дороги до школы. Пожалуй, это все, что можно будет сделать в Сидоровке в 2017 году.
- Проблемы еще остаются, дороги надо делать. В этом году реконструкция Московского проспекта будет, основные средства, выделенные из республиканского бюджета, скорее всего уйдут туда, - признался сити-менджер. - Поэтому на этот год вам больших надежд не надо возлагать. Если реально смотреть – внутриквартальные дороги не раньше 2018 года отремонтируем.
Остается нерешенным вопрос и о долгострое, который встречает гостей города на прямо возле автостанции. Почерневший забор и разваливающиеся конструкции не добавляют красоты облику города. По словам руководства, здесь закон на стороне собственника, который, к тому же, не живет в Челнах и пока не собирается что-либо предпринимать на этой земле. А вот с цыганским табором, встречающим людей в том же районе, правоохранительные органы обещали разобраться.
Жители поселка, славящегося своей криминогенной обстановкой, не могли не поднять тему о незаконном обороте алкоголя и наркотиков.
- Подросток знает где приобрести наркотики, а наша доблестная полиция не знает. Проститутки вот, - возмущался пенсионер, потрясая газетой и передавая ее Ринату Абдуллину, - вот восемь свежих объявлений от женщин легкого поведения. Есть здесь представитель прокуратуры? Чем вы занимаетесь? Бессовестные!
Тут глава исполкома встал на защиту сотрудников полиции.
- Наше УМВД - одно из лучших по республике, занимает первые места, самое большое изъятие по алкоголю, - сообщил Абдуллин. - Раскрываемость самая высокая. Вы сами понимаете, что штрафы маленькие выписывают этим продавцам (продающим алкоголь в неустановленное время-ред.). Пока ждем, чтобы рассмотрели вопрос в Госдуме об ужесточении наказания.
Здесь же он напомнил, что власти ведут «безжалостную борьбу со злом» под названием «фанфурики». Владельцы торговых точек, где была замечена их продажа, не допускаются к аукционам, при неоднократных нарушениях киоски просто сносят.
Комментарии посетителей
Мало ли чего я знаю и умею... Когда болеет ребёнок, все мы становимся просто истеричными мамами... А 2 года назад...
Информационной политике. Про журналиста же пишите.
Катерине: к вам отнеслись по-человечески по-тому что вы сама врач из Челнов,знаете грамотно болезни,симптомы...
С 14 января 2017 г. расписание движения маршрутов следующее: Из Елабуги (ост. 4 мкрн): 6:00, 6:30, 7:20, 7:50, 10:25, 11:30, 12:20, 13:00,...
И все же ,даже сам челнинский модник,был скопирован от и до(контент,аватарка и прочее) с “казанского модника”...
Нужно расписание челнинского автобуса № 114, редакция опубликуйте его пожалуйста.
столько лет ездил автобус-никому не мешал! а сейчас, видите ли, нельзя по городу ездить! все для людей. Верните...
больная какая-то
Такая группа есть. В статье смогла привести примеры постов, которые хоть как-то (по соображениям цензуры)...
Маленькая хитрость, или как перевести на практическую плоскость вангование вадика. Все очень просто - все...
Сергей, утрешься. Тебе не в первой.
Этот 123 всех уже слюной забрызгал. Глупыш))))
https://vk.com/public138166425
Еще один прыщ на ... СиРОЖА, ты же из другой ветки. Там где непришитые бездипломники живописуют как здорово...
Проверили, такой группы, про которую Вы пишите, в соцсетях нет. Пенсионеры , конечно не могу т проверить, а...
Что за бред Вы пишите?! Вам, наверное, минимум 60. Это тема, во-первых, для 90-х (и то с натягом), во-вторых, для...
Этот 123 даже троллить не умеет, какие то дешёвые и глупые посты ученика 3 класса. Застыл мальчик в развитие....
Вот и не кипи. А то как у тебя бомбануло, гавнюк. Аж на три высера с перерывом в минуту расписало. Я понимаю, в...
Да и зачем им снег чистить и помойные бачки если ты есть
Не думал, что здесь оскорбления пропускают, и мат. хорош кипеть г*вн*м