Жители Сидоровки пожаловались руководству Челнов на проституток и цыган

Продолжается «марафон» народных сходов в микрорайонах Челнов, на которых власти отчитываются перед населением о проделанной работе за прошлый год и планах на 2017-ый.

- Как один руководитель как-то сказал: «Что там делать, в этой Сидоровке? Это практически не город». Это город, это ворота Набережных Челнов — поднимал самооценку во время встречи с жителями самой старой части города Ринат Абдуллин. – Поэтому внимание в последние два года было вам много, вкладывались, пытаемся навести порядок.

От руководства города была обещана «зебра» в районе конечной остановки и освещение дороги до школы. Пожалуй, это все, что можно будет сделать в Сидоровке в 2017 году.

- Проблемы еще остаются, дороги надо делать. В этом году реконструкция Московского проспекта будет, основные средства, выделенные из республиканского бюджета, скорее всего уйдут туда, - признался сити-менджер. - Поэтому на этот год вам больших надежд не надо возлагать. Если реально смотреть – внутриквартальные дороги не раньше 2018 года отремонтируем.

Остается нерешенным вопрос и о долгострое, который встречает гостей города на прямо возле автостанции. Почерневший забор и разваливающиеся конструкции не добавляют красоты облику города. По словам руководства, здесь закон на стороне собственника, который, к тому же, не живет в Челнах и пока не собирается что-либо предпринимать на этой земле. А вот с цыганским табором, встречающим людей в том же районе, правоохранительные органы обещали разобраться.

Жители поселка, славящегося своей криминогенной обстановкой, не могли не поднять тему о незаконном обороте алкоголя и наркотиков.

- Подросток знает где приобрести наркотики, а наша доблестная полиция не знает. Проститутки вот, - возмущался пенсионер, потрясая газетой и передавая ее Ринату Абдуллину, - вот восемь свежих объявлений от женщин легкого поведения. Есть здесь представитель прокуратуры? Чем вы занимаетесь? Бессовестные!

Тут глава исполкома встал на защиту сотрудников полиции.

- Наше УМВД - одно из лучших по республике, занимает первые места, самое большое изъятие по алкоголю, - сообщил Абдуллин. - Раскрываемость самая высокая. Вы сами понимаете, что штрафы маленькие выписывают этим продавцам (продающим алкоголь в неустановленное время-ред.). Пока ждем, чтобы рассмотрели вопрос в Госдуме об ужесточении наказания.

Здесь же он напомнил, что власти ведут «безжалостную борьбу со злом» под названием «фанфурики». Владельцы торговых точек, где была замечена их продажа, не допускаются к аукционам, при неоднократных нарушениях киоски просто сносят.