Знаменитый блогер Кирилл Меньшиков: «Черный» юмор приветствую»

Утречко доброе! Момент. Рука одна занята — кровь из пальца берут, - с этих слов началось наше общение с Кириллом Меньшиковым, жизнерадостным молодым человеком, который ведет свою тихую войну с раком, выбрав не совсем обычное оружие — он помогает другим людям понять ценность жизни.

22-летний блогер из Владимира на протяжении двух лет рассказывает всей стране о своей страшной болезни, путешествует по городам, встречается с теми, кто отчаялся и кому нужна поддержка — словом ли, делом. Совсем недавно Кирилл побывал и в Набережных Челнах. Но здесь, как выяснилось, его ждала встреча не с нуждающимся в помощи, а скорее наоборот.

– Кирилл, когда ты понял, что серьезно болен?

– Три года назад. Через несколько месяцев после того, как вернулся из армии я начал бегать по больницам. Меня беспокоил вздувшийся лимфоузел над ключицей и постоянная температура. В конце концов я оказался в инфекционке, где мне сделали пункцию. Когда пришли результаты анализа, врачи перестали отвечать на мои вопросы. Просто отправили в другую больницу: «Там тебе все расскажут». В результате я оказался в онкологии и узнал свой диагноз — лимфома Ходжкина, третья стадия. Мне назначили операцию для подтверждения диагноза. Честно говоря, тогда меня больше пугал сам факт операции, чем диагноз. Но операция прошла легко, я понял, что это ерунда.

– Тебе назначили химиотерапию? Как ты справлялся с лечением?

– Первый курс прошел более или менее нормально, даже ни разу не стошнило. Таких курсов за полгода было шесть, после чего я почувствовал себя намного лучше. Даже начал ходить в спортзал. Тогда же и родился проект «Смогу», в котором я рассказываю о своей болезни и пытаюсь сделать что-то полезное для других. Практически сразу же мной заинтересовались СМИ — сначала местные, потом федеральные. Все закрутилось так быстро, что я даже немножко растерялся.

– Но ремиссия длилась недолго?

– Вскоре я снова начал замечать, как набухают лимфоузлы по всему телу. На этот раз болезнь протекала с осложнениями. Меня в очередной раз пригласили на съемки передачи, где семья Жанны Фриске передала мне дорогое экспериментальное лекарство. Вы, наверное, знаете эту историю — деньги на это лекарство собирала вся страна. И оно мне очень хорошо помогло, ремиссия продлилась почти год.

– За этот период ты успел жениться. Расскажи о своей супруге.

– Я женился на Наташе, которая была со мной во время лечения, девушка преданная и заботливая. И только мы узнали, что она беременна, у меня снова появились признаки рецидива. Тогда подумал, неужели я такой невезучий. Ведь у меня болезнь, для которой разработано больше всего вариантов лечения. 80% людей выздоравливают и забывают о ней навсегда. Но, видимо, мой организм требует особенного подхода.

– Несмотря на то, что болезнь не отступила, у тебя родился ребенок?

– В мае у меня родился сын Максим. Это удивительно на самом деле. Ведь после такого лечения я считаюсь бесплодным как минимум года четыре. Да и моя жена не очень-то хотела обзаводиться детьми так быстро. Я же после того как едва выжил после лечения и операции торопился скорее жениться и, как говорится, заделать сына. Я пристально наблюдал за Наташей, искал признаки беременности. И вот это случилось. Мне действительно повезло! Сын родился здоровым — 9 из 10 по шкале Апгар. Эти последние месяцы я провел с семьей. Правда, сейчас, как вы понимаете, я снова в больнице на очередном лечении.

– После передачи, где так громко заявил о проекте тебе пишут тысячи людей со всей страны. Кто они эти люди?

– Те, кому нужна мотивация к жизни, кому не хватает позитива. Очень много беременных мамочек, которые собирались делать аборт, наркоманы, суицидники, люди, которые чего-то боялись. По-настоящему понял, чем занимаюсь, когда мне написал мужчина — наркоман со стажем, живет с матерью, разведен много лет. Он писал, что очень сожалеет, что не наткнулся на меня раньше, когда можно было что-то изменить. Сейчас врачи уже поставили на нем крест. Он попросил только об одном, чтобы я нашел его жену и передал ей прощальное письмо. В тот момент я начал серьезнее относиться к тому, что делаю. Хотя я все равно считаю, что нужно позитивнее на все смотреть в жизни. Приветствую и шуточки и черный юмор.

– Скажи, ты изменился за эти три года болезни?

– Я много думал об этом. Многие мне писали — особенно, когда я не успевал отвечать — ты зазвездился. Не думаю, что это так. Не та у меня ситуация. Но меня почти сломал случай, когда пользователи социальной сети пожаловались на мою страницу за сбор денег, и она была заблокирована. Я действительно тогда нуждался в очень серьезной операции в Израиле. Болезнь дала осложнения, в гортани образовался свищ — отверстие, дырка. И все, что я ел попадало в легкие. Тогда я впервые за все время болезни обратился за помощью к своим подписчикам... Конечно, у меня не было в этом опыта. Я не знал всех тонкостей: не делал отчеты, не выкладывал документы и доказательства. И тут вдруг меня чуть в мошенничестве не обвинили. Было досадно, больно.

– Операцию в итоге сделали?

– Да, починили, но уже здесь в России, в «Научно-исследовательском институте онкологии имени Н.Н. Петрова», в Санкт-Петербурге. Но группу так и не разблокировали.

– Кирилл, ты буквально неделю назад побывал в Набережных Челнах. Как тебе город, кстати?

– Почти ничего не успел посмотреть. Но когда мне местные сказали, что смотреть здесь и нечего, что здесь большая деревня, я возразил: ну, нет! Мой город — вот это деревня. У нас на весь Владимир один Макдоналдс, два торговых центра, два кинотеатра. У вас большой и красивый город.

– С какой целью ты приезжал в Челны?

– Я давно искал блогеров для коллаборации — то есть для совместных съемок или проектов. Но из-за того, что я каждые полгода оказываюсь в больнице, со мной просто-напросто боятся связываться рекламодатели, блогеры, даже работодатели. Так, например, с «Первым» каналом вышло. Они хотели взять мой проект под свое крыло. Уже начали раскручивать его на передаче «Пусть говорят». Но когда я в очередной раз попал в больницу, они поняли, что идея рискованная. Поговорили со мной, просили принять все адекватно и отложили все до непонятных времен.

– Получается, что в нашем городе ты нашел того, кто не побоялся рискнуть?

– Да, это ЛилиЛо, бьюти-блогер [ред. - Лилия Лутфрахманова, челнинка с синдромом Олбрайта, видеоролики которой собирают миллионные просмотры на канале Ютуб]. Я наткнулся на нее случайно в Инстаграме. Идея моего проекта в том, что я нахожу в интернете людей с каким-то недугом, и мы вместе записываем видео, а, может быть, и делаем что-то такое, на что раньше они не решались. Например, сейчас общаемся с Сергеем из Москвы, 39 лет, четвертая стадия рака гортани. С ним мы будем прыгать с парашютом. Страшно, уух! Но все равно мы сделаем это.

– Какие планируете совместные проекты с ЛилиЛо?

– У ЛилиЛо мечта путешествовать, но ни у нее, ни у меня нет такой возможности. Одна из причин — большая занятость. Пока мы планируем записать совместное видео, собрать всех наших подписчиков и организовать флешмоб. Он будет связан с посещением детского дома. Мы уже выложили небольшой шуточный анонс, в котором ЛилиЛо меня раскрашивает. Долго я не соглашался, чтобы мне делали макияж, но в итоге получилось забавно. О моем приезде в Челны мы сообщим в Инстаграме и на наших страницах в ВК.