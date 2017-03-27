1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета

1 апреля в Набережных Челнах на территории молодежного центра «Заман» пройдет турнир по стрельбе из арбалета в рамках партийного проекта «XVI Спартакиада среди молодежи предприятий, организаций и учреждений города Набережные Челны».

Турнир проводится в целях военно-патриотического воспитания молодежи, привлечения молодых работников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни, сообщает Татпресса.

К участию в турнире приглашаются команды работающей молодежи предприятий и учреждений города в составе четырех человек (3 парня + 1 девушка). Команды-победители будут определены по сумме выбитых очков членами команды при зачетной стрельбе. Для участия необходимо подать заявку до 30 марта на эл. адрес: oorm16@gmail.com.