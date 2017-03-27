1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета

1 апреля в Набережных Челнах на территории молодежного центра «Заман» пройдет турнир по стрельбе из арбалета в рамках партийного проекта «XVI Спартакиада среди молодежи предприятий, организаций и учреждений города Набережные Челны».
Турнир проводится в целях военно-патриотического воспитания молодежи, привлечения молодых работников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни, сообщает Татпресса.
К участию в турнире приглашаются команды работающей молодежи предприятий и учреждений города в составе четырех человек (3 парня + 1 девушка). Команды-победители будут определены по сумме выбитых очков членами команды при зачетной стрельбе. Для участия необходимо подать заявку до 30 марта на эл. адрес: oorm16@gmail.com.
Комментарии посетителей
Единая Россия партия жуликов и воров ! За перемены!
давно пора выгнать жуликов!!
Похоже, что в России выросло новое непоротое поколение. И это радует. А ведь еще несколько дней назад, власть...
Пусть все задуманное будет выполнено, людям будет где отдохнуть.
Ну вот чем мы хуже Турции, ???? Когда холодно , то собак пускают в фае магазина и укрывают пледами, НАШИ не...
Они очень талантливые ....mail.ru
Завидовать ЭТОЙ семье.... Нет уж...Спасибочки... И многодетность здесь не при чём. А то, что в семье тунеядцев,...
А чего вы так на многодетных взъелись? Кто-то дорогу перешел? мне прям интересно, что заставляет человека...
О, как...Не заботится государство о таких семьях.... А с чего это о них заботиться? Мат.капитал получили? Право...
Ага, во всем у вас люди виноваты, а кто их довел? Государство не заботится о таких семьях, всем наплевать, что...
Куда мир катится -нападают на врачей, ужас! В сталинские времена таких бы расстреляли без суда и следствия. А...
Член ЕдРо и творит такое... Мне это снится?)
Клан ?
Был на митинге в Наб. Челнах. Ушел чуть раньше. По дороге около 500 м. останавливает чел. в штатском,показал...
А причём тут ботаники и биологи. Понятие “овощи” - это сугубо кулинарный, кухонный термин. Всё, что в растениях...
Хорошо, что такие штуки поддерживают
С этими трамваями одна сплошная беда((((
в статье вообще ничего про здоровье то не сказано. речь о другом же
Если бы был ответ на эту проблему? Его просто не существует. Каждая семья несчастна по своему.
Во всех “рыбных местах” побывал товарищ....Если не справился с ситуацией вТФБ, то зачем такого...