1 апреля в Челнах стартует весенний двухмесячник

В первый же день двухмесячника в районах города пройдут первые субботники.
Как сообщает пресс-служба исполкома города, в Автозаводском районе запланирован субботник на территории парка Победы с участием учащихся СОШ №24, сотрудников администрации, парка культуры и отдыха.
В Центральном районе первый субботник пройдет на бульваре Энтузиастов. В Комсомольском районе в рамках первого субботника произведут очистку от мусора территорию набережной Тукая. Во всех районах силами управляющих компаний, Советов территорий, образовательных учреждений, предприятий и организаций района будет выполнена санитарная очистка подведомственных им территорий.
Общегородской субботник состоится 22 апреля.
Руководством города поставлена задача: к 22 апреля все территории должны быть приведены в нормативное состояние.
Комментарии посетителей
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