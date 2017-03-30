1 апреля в Челнах стартует весенний двухмесячник

В первый же день двухмесячника в районах города пройдут первые субботники.

Как сообщает пресс-служба исполкома города, в Автозаводском районе запланирован субботник на территории парка Победы с участием учащихся СОШ №24, сотрудников администрации, парка культуры и отдыха.

В Центральном районе первый субботник пройдет на бульваре Энтузиастов. В Комсомольском районе в рамках первого субботника произведут очистку от мусора территорию набережной Тукая. Во всех районах силами управляющих компаний, Советов территорий, образовательных учреждений, предприятий и организаций района будет выполнена санитарная очистка подведомственных им территорий.

Общегородской субботник состоится 22 апреля.

Руководством города поставлена задача: к 22 апреля все территории должны быть приведены в нормативное состояние.