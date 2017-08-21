1 сентября в челнинских магазинах продавать спиртное не будут?

УВД Набережных Челнов направило письмо на имя руководителя исполкома Рината Абдуллина с просьбой запретить продажу алкоголя 1 сентября вблизи школ. О каком расстоянии идет речь – в ведомстве не уточнили, оставив вопрос на усмотрение сити-менеджера, ипшет портал "Челны24".

– Необходимость запрета указана и в распоряжении министра МВД по Республике Татарстан, – отметила сегодня на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений начальник отделения по делам несовершеннолетних УВД Римма Искандрова.

– Вблизи школ по закону и так не должно быть в продаже алкоголя. Или должен быть запрет по всему городу? – уточнил Абдуллин.

– На ваше усмотрение, – ответила Искандрова.

Глава УВД Надир Закиров отметил, что радиус действия запрета будет определен позднее.