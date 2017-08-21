1 сентября в челнинских магазинах продавать спиртное не будут?

УВД Набережных Челнов направило письмо на имя руководителя исполкома Рината Абдуллина с просьбой запретить продажу алкоголя 1 сентября вблизи школ. О каком расстоянии идет речь – в ведомстве не уточнили, оставив вопрос на усмотрение сити-менеджера, ипшет портал "Челны24".
– Необходимость запрета указана и в распоряжении министра МВД по Республике Татарстан, – отметила сегодня на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений начальник отделения по делам несовершеннолетних УВД Римма Искандрова.
– Вблизи школ по закону и так не должно быть в продаже алкоголя. Или должен быть запрет по всему городу? – уточнил Абдуллин.
– На ваше усмотрение, – ответила Искандрова.
Глава УВД Надир Закиров отметил, что радиус действия запрета будет определен позднее.
Комментарии посетителей
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Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
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