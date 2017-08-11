

В Челнах после капитального ремонта открылись еще два детских сада

«Золотой ключик» и «Белочка» работают с 1974 года, за это время в них ни разу не проводился капитальный ремонт.



IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!

Кинотеатр объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашает на День и Фестиваль IMAX.



34 пары поженились в день города в Набережных Челнах

Всем молодоженам вместе с пожеланиями крепкого, надежного союза, вручили памятные поздравления с символом города.



Специалисты ДРКБ провели осмотр юных челнинцев

Некоторым было назначено оперативное лечение в Детской республиканской клинической больнице.



10 челнинцев пришли на прием к главному следователю Татарстана

Личный прием граждан провел руководитель следственного управления СК России по Республике Татарстан Павел Николаев.