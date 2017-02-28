100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов

2 марта в молодежном центре «Шатлык» Набережных Челнов пройдет полуфинал открытого творческого фестиваля-конкурса «Талантливый город», в который вышло 100 участников.

В этом году в оргкомитет конкурса было подано рекордное количество заявок – более 300 – из городов Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск, Мензелинск.

Конкурс-фестиваль завершится гала-концертом, где определится победитель и будет вручен главный приз фестиваля – Кубок мэра Набережных Челнов, сообщает пресс-служба мэрии города.