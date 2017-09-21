106 челнинцев заразились ВИЧ-инфекцией с начала года

На заседании городской межведомственной комиссии по профилактике и борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем, и ВИЧ-инфекцией обсудили эпидемиологическую ситуацию в городе.
Заместитель главного врача ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ", руководитель филиала в г. Набережные Челны Оксана Шайгарданова рассказала, что за первое полугодие 2017 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекциями уменьшился в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 23,8%. Количество выявленных случаев ВИЧ-инфицированных среди мужчин - 66 человек, среди женщин - 40 человек (в прошлом году мужчин - 98, женщин - 41). Сохраняется высокий уровень диспансеризации в течение последних трех лет, несмотря на увеличение количества лиц, подлежащих ей.
Основным СПИД-индикатором заболевания продолжает оставаться туберкулез, в связи с этим актуальным является обеспечение больных флюорографическим обследованием. По городу за первые шесть месяцев 2017 года флюорографию прошли 935 ВИЧ-инфецированных, что составляет 72,2% от числа прошедших диспансеризацию и подлежащих ФЛГ обследованию.
Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в городе является результатом широкомасштабных профилактических мероприятий. Работа санитарно-просветительской деятельности в Набережных Челнах ведется на основании комплексного плана по гигиеническому образованию, воспитаю населения и пропаганде здорового образа жизни.
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