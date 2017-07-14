11-летнего велосипедиста, которого сбила автоледи на БМВ, выписали из реанимации

Сбитого в конце июня 11-летнего велосипедиста из реанимации перевели в отделение нейрохирургии. Об этом сегодня рассказал начальник ГИБДД города Радий Кадиков в ходе пресс-конференции.

Напомним, что резонансное ДТП произошло 28 июня, в 17:50, на пересечении проспектов Чулман и Хасана Туфана. 25-летняя девушка на автомобиле «БМВ Х3» сбила 11-летнего велосипедиста. В результате происшествия мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости и тупую травму живота.

Широкую огласку происшествие получило из-за того, что некоторые очевидцы стали утверждать в социальных сетях, что в момент столкновения за рулем автомобиля сидел пьяный мужчина, который после происшествия передал ключи от машины девушке.

Однако, как тогда рассказала СМИ начальник отдела пропаганды ГИБДД Лилия Пожарская, слова очевидцев о том, что на водительском месте «БМВ Х3» сидел другой человек, не получили подтверждения. Как оказалось, пьяный мужчина выбежал из другого автомобиля, который стоял неподалеку от места ДТП.

– Он подбежал, суетиться начал, пьяный тем более – эмоциональный видимо, – рассказал сегодня Радий Кадиков. – Но он же там наоборот, по-моему, на эту женщину накинулся с агрессией, а тут якобы муж ее. Ее взяли там замуж выдали эту женщину.

Стоит отметить, что по словам начальника ГИБДД девушка работает педагогом.