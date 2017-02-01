11 татарстанцев стали кандидатами в сборную России на Олимпиаду

|02 февраля в 08:12
Останки девушка обнаружила рядом с детским садом, о чем поделилась в соцсетях.
|01 февраля в 14:47
Кроме того, в пользу государства постановили изъять iPhone Ибрагимова.
|01 февраля в 13:34
Группа архитекторов представила мэру города Наилю Магдееву эскизные проекты реконструкции Шишкинского бульвара и строительства второй очереди набережной Тукая.
|01 февраля в 11:23
У представителей зимних видов спорта подготовка к Олимпийским играм 2018 года перевалила за экватор.
|01 февраля в 10:35
Так же проиндексирован набор льготных услуг: предоставление лекарств, путевок в санаторий , бесплатный проезд на пригородном транспорте.
|01 февраля в 09:29
Сейчас бывший министр обороны России занимает пост индустриального директора авиационного кластера «Ростеха».
|01 февраля в 09:10
Гаджет был украден у вахтера в одном из общежитий города. Благодаря камерам видеонаблюдения стражи порядка установили личность подозреваемого.
|01 февраля в 08:20
Кроме этого, власти города решили провести конкурс проектов по реконструкции площади Азатлык.
|31 января в 19:33
Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.
|31 января в 16:46
Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.
Комментарии посетителей
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...