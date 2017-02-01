11 татарстанцев стали кандидатами в сборную России на Олимпиаду

11 представителей зимних видов спорта из Татарстана стали главными кандидатами на участие в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пьенг-Чанге. Об этом на расширенном заседании коллегии Минмолодежи РТ сообщил бронзовый призер Олимпийских игр по стендовой стрельбе Василий Мосин, пишет ИА Татар-информ.

«У представителей зимних видов спорта подготовка к Олимпийским играм 2018 года перевалила за экватор. Кандидатами в национальную команду для участия в Играх являются 11 татарстанцев, 7 из которых – лыжники», – рассказал Мосин.