12 челнинцев завоевали медали на чемпионате РТ по плаванию

В Казани в завершился Чемпионат Республики Татарстан по плаванию, в котором приняли участие около 500 спортсменов, в том числе 36 челнинцев, представителей СДЮСШОР «Олимпийский». Успешно выступили воспитанники старшего тренера Татьяны Алифашкиной и тренера-преподавателя Тамары Вотинцевой.
Победителями и призерами стали:
Ирина Приходько завоевала золотую медаль на дистанции 50м,100м, 200м на спине и 100м, 200м, 400м вольным стилем, серебряную медаль на дистанциях эстафета 4х100м вольный стиль, 4х 200м вольный стиль, 4х100 комплексное плавание.
Карасев Глеб завоевал серебряную медаль на дистанциях 50м на спине, 50м вольным стилем, 200м вольным стилем, 100м на спине.
Дарья Тицкая - 2 место эстафета 4х200 вольный стиль, 4 место – 400 комплексное плавание.
Измайлова Аида - 2 место эстафета 4х100 вольный стиль.
Дарья Панова - 2 место эстафета 4х100 вольный стиль, 4х200 вольный стиль, 4х100 комплексное плавание , 4 место – 50 м брасс.
Софья Алексеева - 2 место эстафета 4х100 вольный стиль, 4х200 м вольный стиль, 4х100 комплексное плавание.
Владислав Уразлин - 3 место 4х200 вольный стиль, 4х100 вольный стиль.
Дмитрий Чувилькин – 3 место 4х100 вольный стиль, 4х200 вольный стиль.
Региль Миназеев – 3 место 4х100 вольный стиль, 4х200 вольный стиль.
Роман Владимиров – 3 место 4х100 вольный стиль.
Владимир Бурков – 3 место 4х200 вольный стиль.
Мария Чакмина – 2 место 4х100 комплексное плавание.
Комментарии посетителей
Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще...
Ты просто дурак
Надо помнить о всех, кто причастен к этой трагедии - о президенте, который открыл ворота мигрантам - о...
Так все правильно - чем дольше строят, тем выше цена. Поэтому выгодно как можно дольше строить, неужели...
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехать
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...