12 челнинцев завоевали медали на чемпионате РТ по плаванию

В Казани в завершился Чемпионат Республики Татарстан по плаванию, в котором приняли участие около 500 спортсменов, в том числе 36 челнинцев, представителей СДЮСШОР «Олимпийский». Успешно выступили воспитанники старшего тренера Татьяны Алифашкиной и тренера-преподавателя Тамары Вотинцевой.

Победителями и призерами стали:

Ирина Приходько завоевала золотую медаль на дистанции 50м,100м, 200м на спине и 100м, 200м, 400м вольным стилем, серебряную медаль на дистанциях эстафета 4х100м вольный стиль, 4х 200м вольный стиль, 4х100 комплексное плавание.

Карасев Глеб завоевал серебряную медаль на дистанциях 50м на спине, 50м вольным стилем, 200м вольным стилем, 100м на спине.

Дарья Тицкая - 2 место эстафета 4х200 вольный стиль, 4 место – 400 комплексное плавание.

Измайлова Аида - 2 место эстафета 4х100 вольный стиль.

Дарья Панова - 2 место эстафета 4х100 вольный стиль, 4х200 вольный стиль, 4х100 комплексное плавание , 4 место – 50 м брасс.

Софья Алексеева - 2 место эстафета 4х100 вольный стиль, 4х200 м вольный стиль, 4х100 комплексное плавание.

Владислав Уразлин - 3 место 4х200 вольный стиль, 4х100 вольный стиль.

Дмитрий Чувилькин – 3 место 4х100 вольный стиль, 4х200 вольный стиль.

Региль Миназеев – 3 место 4х100 вольный стиль, 4х200 вольный стиль.

Роман Владимиров – 3 место 4х100 вольный стиль.

Владимир Бурков – 3 место 4х200 вольный стиль.

Мария Чакмина – 2 место 4х100 комплексное плавание.