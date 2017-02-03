12 челнинцев завоевали медали на чемпионате РТ по плаванию

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Сегодня в новостях:
03 февраля в 10:01
В Челнах сократят количество микроавтобусов
В Челнах сократят количество микроавтобусов

Исполком просит перевозчиков следовать конкурсной документации, где четко прописано количество машин. Сокращение коснется 100 микроавтобусов, без работы останутся 200 водителей.

03 февраля в 09:49
Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену
Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену

Специалисты принимают простыни, нижнее белье, одежду, салфетки, средства контрацепции и даже женские прокладки. Главное условие проведения экспертизы — видимые пятна.
03 февраля в 09:30
КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года
КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года

Более 200 предприятий и организаций представили на конкурсе почти 450 товаров и услуг.

03 февраля в 09:21
День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные
День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные

Правительство России заранее перенесло выходной с 1 января 2017 года на 24 февраля.

03 февраля в 08:32
В Татарстане школьник погиб при взрыве котла
В Татарстане школьник погиб при взрыве котла

Возгорания после взрыва не произошло, но частично обрушились две стены.

02 февраля в 14:49
Диспансеризация помогла выявить онкологию у 100 челнинцев
Диспансеризация помогла выявить онкологию у 100 челнинцев

Среди выявленных онкологических заболеваний на первом месте рак молочной железы, на втором месте рак предстательной железы и на третьем месте рак прямой кишки.

02 февраля в 14:43
ООО «ТЭСК» стал седьмым резидентом ТОСЭР “Челны” (ВИДЕО)

Объем инвестиций компании - 147 млн, средняя заработная плата составляет около 40 тысяч рублей.

02 февраля в 11:53
Четыре года назад была убита челнинская школьница Василиса Галицына
Четыре года назад была убита челнинская школьница Василиса Галицына

В этот день на поиски 8-летней девочки вышли сотни добровольцев, к которым присоединились тысячи.

02 февраля в 10:46
В Татарстане студент трижды пытался вскрыть банкомат (ВИДЕО)
В Татарстане студент трижды пытался вскрыть банкомат (ВИДЕО)

На очередной попытке его с поличным задержали сотрудники правоохранительных органов.

02 февраля в 09:55
12 челнинцев завоевали медали на чемпионате РТ по плаванию
12 челнинцев завоевали медали на чемпионате РТ по плаванию

Успешно выступили воспитанники старшего тренера Татьяны Алифашкиной и тренера-преподавателя Тамары Вотинцевой.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Выпуск 4 от 01 февраля, 2017г.
03 февраля 2017г. 10:47

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ООО «ТЭСК» стал седьмым резидентом ТОСЭР “Челны” (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяВечерка On-Line
в 09:55
Рубрика: Вечерка On-Line

12 челнинцев завоевали медали на чемпионате РТ по плаванию

12 челнинцев завоевали медали на чемпионате РТ по плаванию

В Казани в завершился Чемпионат Республики Татарстан по плаванию, в котором приняли участие около 500 спортсменов, в том числе 36 челнинцев, представителей СДЮСШОР «Олимпийский». Успешно выступили воспитанники старшего тренера Татьяны Алифашкиной и тренера-преподавателя  Тамары  Вотинцевой.

Победителями и призерами стали:

Ирина Приходько завоевала золотую медаль на дистанции 50м,100м, 200м на спине и 100м, 200м, 400м  вольным стилем, серебряную медаль на дистанциях эстафета 4х100м вольный стиль, 4х 200м вольный стиль, 4х100 комплексное плавание.

Карасев Глеб завоевал серебряную медаль на дистанциях 50м на спине, 50м вольным стилем, 200м вольным стилем, 100м на спине.

Дарья Тицкая -  2 место эстафета 4х200 вольный стиль, 4 место – 400 комплексное плавание.

Измайлова Аида - 2 место эстафета 4х100 вольный стиль.

Дарья Панова - 2 место эстафета 4х100 вольный стиль, 4х200 вольный стиль, 4х100 комплексное плавание , 4 место – 50 м брасс.

Софья Алексеева - 2 место эстафета 4х100 вольный стиль, 4х200 м вольный стиль, 4х100 комплексное плавание.

Владислав Уразлин  - 3 место 4х200 вольный стиль, 4х100 вольный стиль. 

Дмитрий Чувилькин – 3 место 4х100 вольный стиль, 4х200 вольный стиль. 

Региль Миназеев – 3 место 4х100 вольный стиль, 4х200 вольный стиль.

Роман Владимиров – 3 место 4х100 вольный стиль.

Владимир Бурков – 3 место 4х200 вольный стиль. 

Мария Чакмина – 2 место 4х100 комплексное плавание.

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