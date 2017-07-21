120 человек пострадали в результате землетрясения у побережья Турции

Двое погибли, 120 человек пострадали в результате землетрясения у побережья Турции, магнитуда которого составила 6,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум (провинция Мугла), а также в 16 км от греческого острова Кос и в 90 км от острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В результате инцидента нарушено паромное сообщение и повреждены многие здания.

В турецкой провинции последствия были не столь серьезными, однако около 70 человек обратились за медицинской помощью в больницы Бодрума.

По словам мэра города Мугла, из-за землетрясения произошел сбой в электроснабжении в отдельных частях одноименной провинции. Мэр Бодрума оповестил, что в результате удара стихии на некоторых старых зданиях появились трещины, она вызвала небольшое цунами.

По некоторым данным, цунами привело к подтоплению ряда отелей, расположенных на побережье города-курорта Мармарис, передает «Татар-информ».