13-летний школьник из Челнов на «БМВ» задавил двух пенсионеров

13-летний школьник из Челнов на «БМВ» задавил двух пенсионеров.

Молодой водитель после смертельного ДТП скрылся с места происшествия, пишет kznlive. Однако полицейским сразу удалось установить, что автомобиль марки «БМВ-530 XI» принадлежит бизнесмену из Набережных Челнов и 31 декабря предположительно за рулём находился его племянник, учащийся средней общеобразовательной школы №45 Автограда.

- Страшная авария произошла за полчаса до боя курантов в деревне Нижнее Бишево Заинского района на улице Карла Маркса. Восьмиклассник при движении задним ходом совершил наезд на стоящих на проезжей части двух пенсионерок 60 и 67 лет. Одна из потерпевших от полученных травм скончалась на месте, другая с различными травмами госпитализирована в Нижнекамскую районную больницу, рассказал KZNLIVEисточник в правоохранительных органах.

По факту смертельного ДТП начата доследственная проверка. Школьник задержан и опрошен.