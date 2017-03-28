1500 клиентов Татфондбанка дали согласие войти в пул кредиторов в Челнах

В Набережных Челнах с каждым днем растет число клиентов Татфондбанка, желающих войти в 10 % пул кредиторов для участия в процедуре банкротства ТФБ. Около 1,5 тысячи клиентов банка дали свое согласие. Об этом сегодня на пресс-конференции в мэрии сообщил представитель инициативной группы вкладчиков Ильнур Мавлявиев.
Общая сумма требований этих людей превысила 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба исполкома города.
Еженедельно по вторникам и четвергам в 19:00 в ТПП города Набережные Челны и Закамского региона проходят встречи с клиентами ТФБ. Благодаря установленным в городе баннерам и распространяемой в соцсетях и СМИ информации, клиенты ТФБ активно участвуют в собраниях.
Сегодня в 19:00 в ТПП состоится очередная встреча пострадавших клиентов банков.
Комментарии посетителей
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...
Не сторонник Навального, а что Вы такой нервный, трижды восклицаете, переходите на личность, обзываете? Не...
типичная путинская бестолочь, других критикуете, сами ничего не делаете !!!я не сторонник Навального, народ...
Почему дорожная разметка должна быть только на проспекте М.Джалиля и к 9 мая? В остальное время и на других...
В советское время строго было с этим. Не позволяли принимать на работу руководителям своих родственников...
Мы не смотрим “зомбоящик”, мы роемся только на помойках Интернета, находим там фразы типа “Единая Россия...
Потому что у нас только прикрываются религией, а на деле говно. Соседи строят из себя истинных мусульман, а за...
Во - истину.., - евреи - дети Авраама - ( во всяком слове и деле своём , - внемающие Господу , подобно как отец их ...
Единая Россия партия жуликов и воров ! За перемены!
давно пора выгнать жуликов!!
Похоже, что в России выросло новое непоротое поколение. И это радует. А ведь еще несколько дней назад, власть...
Пусть все задуманное будет выполнено, людям будет где отдохнуть.
Ну вот чем мы хуже Турции, ???? Когда холодно , то собак пускают в фае магазина и укрывают пледами, НАШИ не...
Они очень талантливые ....mail.ru
Завидовать ЭТОЙ семье.... Нет уж...Спасибочки... И многодетность здесь не при чём. А то, что в семье тунеядцев,...
А чего вы так на многодетных взъелись? Кто-то дорогу перешел? мне прям интересно, что заставляет человека...
О, как...Не заботится государство о таких семьях.... А с чего это о них заботиться? Мат.капитал получили? Право...
Ага, во всем у вас люди виноваты, а кто их довел? Государство не заботится о таких семьях, всем наплевать, что...