1500 клиентов Татфондбанка дали согласие войти в пул кредиторов в Челнах

В Набережных Челнах с каждым днем растет число клиентов Татфондбанка, желающих войти в 10 % пул кредиторов для участия в процедуре банкротства ТФБ. Около 1,5 тысячи клиентов банка дали свое согласие. Об этом сегодня на пресс-конференции в мэрии сообщил представитель инициативной группы вкладчиков Ильнур Мавлявиев.

Общая сумма требований этих людей превысила 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба исполкома города.

Еженедельно по вторникам и четвергам в 19:00 в ТПП города Набережные Челны и Закамского региона проходят встречи с клиентами ТФБ. Благодаря установленным в городе баннерам и распространяемой в соцсетях и СМИ информации, клиенты ТФБ активно участвуют в собраниях.

Сегодня в 19:00 в ТПП состоится очередная встреча пострадавших клиентов банков.