18 февраля СИНЕМА ПАРК приглашает на Всероссийскую премьеру фильма «ВУРДАЛАКИ»

Экранизация рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака» выйдет на пять дней раньше национального проката. Это грандиозное событие объединит более 8 000 зрителей в 23 городах! 18 февраля в 20:00 СИНЕМА ПАРК приглашает на Всероссийскую премьеру фильма «ВУРДАЛАКИ».

Действие разворачивается в XVIII веке на окраине Российской Империи. В Спасский монастырь, что в Карпатских горах, прибывает юноша, крестник самой императрицы Елизаветы, сосланный сюда за буйный нрав и неподобающее поведение при дворе. В Карпатах герой сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А ещё он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

Выиграй приглашение здесь https://vk.com/wall-36516005_199129 или занимай любимые места на Всероссийскую премьеру прямо сейчас на сайте: http://www.cinemapark.ru/quick/film/3479/

Будь нашим другом и сделай репост данной записи. В комментариях укажи свой город и напиши почему именно ты должен попасть на премьеру! Полные правила участия: https://vk.com/topic-36516005_31775938