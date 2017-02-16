18 февраля СИНЕМА ПАРК приглашает на Всероссийскую премьеру фильма «ВУРДАЛАКИ»

Экранизация рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака» выйдет на пять дней раньше национального проката. Это грандиозное событие объединит более 8 000 зрителей в 23 городах! 18 февраля в 20:00 СИНЕМА ПАРК приглашает на Всероссийскую премьеру фильма «ВУРДАЛАКИ».
Действие разворачивается в XVIII веке на окраине Российской Империи. В Спасский монастырь, что в Карпатских горах, прибывает юноша, крестник самой императрицы Елизаветы, сосланный сюда за буйный нрав и неподобающее поведение при дворе. В Карпатах герой сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А ещё он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.
Выиграй приглашение здесь https://vk.com/wall-36516005_199129 или занимай любимые места на Всероссийскую премьеру прямо сейчас на сайте: http://www.cinemapark.ru/quick/film/3479/
Будь нашим другом и сделай репост данной записи. В комментариях укажи свой город и напиши почему именно ты должен попасть на премьеру! Полные правила участия: https://vk.com/topic-36516005_31775938
Комментарии посетителей
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
Ну и придумают же хрень всякую...
А мне нравится Врок! Всегда туда ходила и до сих пор хожу. Продавцы вполне приветливые, а то что следят, так...
Я хоть и русский, но с удовольствием послал бы подальше Жирика... Москва слишком много высасывает из регионов...
Кстати правильно говорит.
Такси “Омега” (Набережные Челны), у вас по одному и тому же маршруту разные тарифы (на новой, чистой иномарке 120...
Водитель муниципального автотранспортного предприятия “Сочиавтотранс”, находясь за рулем автобуса,...
Т.е воровство на 90 тыс. рублей - это уровень ВОРИШЕК . А уровень (левел) ВОРА - от какой суммы начинается ?
Если КамАЗ перейдет в этом году на однодневку, то прибыли станет еще больше. PS: а кабины то какие современные,...
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яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
А вот то, что производителями таких “чушпанов” и прочего биомусора являются “реальные типЫ” типа 321 уже давно...
разве парень виноват в том, что созрел раньше срока? сейчас вообще бешеная акселерация среди детей и...
любопытно. лексика подростков-чушпанов (некоторые, даже повзрослев, остаются ими в душе до смерти... вот...
321 ! Папа ! Объясняю тебе: 1. Шифт - это русский транскрипт названия клавиши Shift. С ее помощью меняется регистр...
у своего недоноска малолетнего спроси. похоже, он умнее папы.
что такое шифт? жёмга? в лом?
Дорогой Игорь ! Поздравляем Вас с этим знаменательным событием - 13 февраля - Днем Гандона - вашим днем! Если вы...