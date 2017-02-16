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16 февраля в 16:33
Заключенные могут начать шить спецодежду для работников КАМАЗа
Заключенные могут начать шить спецодежду для работников КАМАЗа

Федеральная служба исполнения наказаний России и ПАО «КАМАЗ» обсудили возможности сотрудничества.

16 февраля в 16:07
18 февраля СИНЕМА ПАРК приглашает на Всероссийскую премьеру фильма «ВУРДАЛАКИ»
18 февраля СИНЕМА ПАРК приглашает на Всероссийскую премьеру фильма «ВУРДАЛАКИ»

Экранизация рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака» выйдет на пять дней раньше национального проката. Это грандиозное событие объединит более 8 000 зрителей в 23 городах!

16 февраля в 15:27
В Париже на Марсовом поле пройдет Сабантуй
В Париже на Марсовом поле пройдет Сабантуй

В Казань прилетела мэр Парижа Анн Идальго. Рустам Минниханов с гостьей обсудили вопросы проведения в Париже татарского национального праздника. Дату определят позднее.
16 февраля в 14:52
КАМАЗ открестился от сигарет
КАМАЗ открестился от сигарет

В интернете вновь разместили фотографии с “элитными табачными изделиями” с использованием брендов камского завода.

16 февраля в 14:42
В Челнах в этом году завершат ремонт здания для проекта “Чудо-дети”
В Челнах в этом году завершат ремонт здания для проекта “Чудо-дети”

Большинство средств для приведение здания бывшей музыкальной школы в порядок, были собраны на пожертвования благотворителей.

16 февраля в 14:30
В РТ директора школы, подглядывавшего за ученицами в женском туалете, будут судить
В РТ директора школы, подглядывавшего за ученицами в женском туалете, будут судить

Одна из педагогов заметила под раковиной видеокамеру. Дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» уже в суде.

16 февраля в 12:45
“Камский бекон” объявил тендер на строительство свинокомплекса в Коноваловке
“Камский бекон” объявил тендер на строительство свинокомплекса в Коноваловке

Между тем СМИ сообщают, что проект “заморожен” на неопределенное время - протестующие против его строительства достучались до Минниханова.

16 февраля в 12:26
В Челнах состоится 4 сезон проекта «Фабрика Предпринимательства»
В Челнах состоится 4 сезон проекта «Фабрика Предпринимательства»

На основе отборочных мастер классов было выбрано 60 участников проекта в возрасте от 20 до 42 лет.

16 февраля в 11:25
В Челнах почтили память Мусы Джалиля
В Челнах почтили память Мусы Джалиля

В сквере им. Мусы Джалиля состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта в честь 111-й годовщины со дня его рождения.

16 февраля в 10:25
Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Челнах
Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Челнах

Мужчина сорвался с 15-метровой высоты на стройке объекта ПАО «КАМАЗ».


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
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Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
17 февраля 2017г. 04:03

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в 16:07
Рубрика: Вечерка On-Line

18 февраля СИНЕМА ПАРК приглашает на Всероссийскую премьеру фильма «ВУРДАЛАКИ»

18 февраля СИНЕМА ПАРК приглашает на Всероссийскую премьеру фильма «ВУРДАЛАКИ»

Экранизация рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака» выйдет на пять дней раньше национального проката. Это грандиозное событие объединит более 8 000 зрителей в 23 городах! 18 февраля в 20:00 СИНЕМА ПАРК приглашает на Всероссийскую премьеру фильма «ВУРДАЛАКИ». 

Действие разворачивается в XVIII веке на окраине Российской Империи. В Спасский монастырь, что в Карпатских горах, прибывает юноша, крестник самой императрицы Елизаветы, сосланный сюда за буйный нрав и неподобающее поведение при дворе. В Карпатах герой сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А ещё он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

Выиграй приглашение здесь https://vk.com/wall-36516005_199129 или занимай любимые места на Всероссийскую премьеру прямо сейчас на сайте: http://www.cinemapark.ru/quick/film/3479/ 
Будь нашим другом и сделай репост данной записи. В комментариях укажи свой город и напиши почему именно ты должен попасть на премьеру! Полные правила участия: https://vk.com/topic-36516005_31775938 

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